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लगातार हो रही टाइगर्स की मौत के बाद बाघों को नया जीवन देने की तैयारी, टाइगर कॉरिडोर से हैं उम्मीदें

मध्यप्रदेश में बाघों की लगातार मौत पर हाईकोर्ट की फटकार, वन विभाग कैसे है अलर्ट मोड पर. पढ़ें आलोक कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट.

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टाइगर्स की मौत के बाद बाघों को नया जीवन देने की तैयारी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 10:40 PM IST

12 Min Read
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हैदराबाद: मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है बावजूद इसके प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों ने सरकार के साथ वन्य प्रेमियों को भी चिंता में डाल दिया है. बाघों की सुरक्षा और उनके संरक्षण को लेकर राज्य सरकार के साथ वन विभाग ने भी अब सख्ती दिखाई है. लगातार बाघ की मौत की खबरों को लेकर हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है.

हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआईटी द्वारा जांच तो की ही जा रही है वहीं प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में हाल ही में 2 घायल बाघों को ट्रेंकुलाइज कर उनका उपचार किया साथ ही कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जैसे घातक बीमारी की जांच की और रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया. कहा जाए तो बाघों को नया जीवन देने के लिए प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व में इसी तरह युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं.

2026 में अब तक 32 बाघों की मौत

2026 में अब तक मध्य प्रदेश में 32 बाघों की मौत हो गई है. इसे मध्य प्रदेश के इतिहास में बाघों की सबसे तेज मृत्यु दर मानी जा रही है. जनवरी और फरवरी माह में करंट लगने और आपसी संघर्ष में विभिन्न टाइगर रिजर्व में 11 बाघों की मौत बताई जा रही है. वहीं फरवरी और मार्च माह में पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 5 बाघों की मौत हुई. अप्रैल और मई माह में कान्हा समेत दूसरे टाइगर रिजर्व में 16 बाघों की मौत हुई. इन 32 बाघों में से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से 5 टाइगर की मौत होना बताया जा रहा है.

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2026 में अब तक 32 बाघों की मौत (ETV Bharat GFX)

उधर, टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों में कमी लाने के लिए वन विभाग मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है. इसके जरिए प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वों पर नजर रखी जाएगी. वन विभाग ने बाघों की मौत को लेकर अलग-अलग कारण गिनाए हैं लेकिन वन्य प्रेमी इनसे संतुष्ट नहीं हैं.

2025 में हुईं सबसे ज्यादा बाघों की मौत

पिछले 5 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो 2025 में प्रदेश में सबसे ज्यादा 55 बाघों की मौत हुई. इसमें से करीबन 20 बाघों की मौत आपसी संघर्ष में होना बताया गया. जबकि 2024 में 46 बाघ की मौत हुई. वहीं 2023 में 45 बाघों में से करीबन 18 बाघ, 2022 में 43 बाघों में से 15 बाघ और 2021 में 34 बाघों में से करीबन 12 बाघों की मौत आपसी लड़ाई में होना बताया गया.

बाघों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और मौत का सस्पेंस बरकरार

मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है लेकिन लगातार मौत से वन विभाग समेत वन्य प्रेमी लगातार चिंता जता रहे हैं. इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि पिछले 15 सालों में प्रदेश में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है. मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व में लगभग 1 हजार के आसपास टाइगर्स मौजूद हैं. हालांकि पिछली जनगणना 2022 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं.

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2025 में हुईं सबसे ज्यादा बाघों की मौत (ETV Bharat GFX)

बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त

मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. यह कदम वन्यजीव संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और राज्य में बाघों के लगातार शिकार की चिंताओं को लेकर उठाया गया है.

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. अदालत ने वन विभाग से वैज्ञानिक जांच, मौतों के कारणों और दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की है.

बाघों की मौत को लेकर जनहित याचिका भी दायर

इसके अलावा वन्यजीव प्रेमी अजय दुबे ने भी एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें यह दावा किया गया है कि राज्य में कई बाघों की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय गिरोहों द्वारा शिकार, जहर दिए जाने और करंट लगने से हुई है जबकि विभाग इसे स्वभाविक या आपसी संघर्ष में हुई मौतें मान रहा है. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि नियमों के विरुद्ध कई बाघों का पोस्टमॉर्टम तक नहीं किया जाता और आनन-फानन में उनके शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है. इधर, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बड़े पैमाने पर शिकार या लापरवाही के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

बाघों के लिए आवास की गंभीर समस्या

टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में बाघों की तेजी से बढ़ती आबादी वन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. हकीकत यही है कि बाघों के लिए जंगल में जगह कम पड़ने लगी है कारण हर बाघ जंगल में अपनी टेरिटरी खुद बनाता है और ऐसे में कोई दूसरा बाघ वहां नहीं रह सकता. बाघों की यह बढ़ती आबादी एक ओर जहां शानदार संरक्षण का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर वनों की क्षमता पर बाघों की बढ़ती आबादी का दबाव स्पष्ट नजर आ रहा है. यही कारण है कि रिहायशी इलाकों में बाघ रुख कर रहे हैं और मानव और बाघों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है.

सिकुड़ रहे बाघों के नेचुरल कॉरिडोर

कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या उनकी क्षमता से अधिक हो गई है. जगह कम होने के कारण युवा नर बाघों के बीच टेरिटरी को लेकर खूनी संघर्ष हो रहा है, जिससे कई बाघों की जान जा रही है. अपनी टेरिटरी की तलाश में बाघ जंगलों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है. जंगलों के बीच से गुजरने वाले हाईवे और औद्योगिकीकरण के कारण बाघों के प्राकृतिक कॉरिडोर सिकुड़ रहे हैं. जिससे उनका एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना मुश्किल हो गया है.

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बाघों की मौत के कारण (ETV Bharat GFX)

बाघों की मौत के कारण

बाघों की लगातार हो रही मौतों के प्रमुख कारण की बात की जाए तो अवैध शिकार, करंट की चपेट में आना, टेरिटरी के लिए आपसी संघर्ष और संक्रामक बीमारियां हैं. आवासों की कमी के कारण बाघ जंगलों से बाहर आ रहे हैं, जिससे मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है. किसान अपनी फसलों को जंगली और अन्य जानवरों से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर अवैध रूप से खुले बिजली के तार बिछा देते हैं और इन तारों की चपेट में आने से कई बाघों की मौत हो जाती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बाघों की खाल, हड्डियों और अन्य अंगों की भारी मांग और अच्छी कीमत मिलने से शिकारी सक्रिय रहते हैं. शिकारी बाघों को जहर देकर या फंसाकर शिकार करते हैं. टाइगर की संख्या बढ़ने के साथ ही उनकी टेरिटरी को लेकर आपस में संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं. इस आपसी संघर्ष में अक्सर युवा या कमजोर बाघ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इलाज न मिलने पर मर जाते हैं.

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस कितना जिम्मेदार

जंगल के आसपास रहने वाले आवारा कुत्तों के माध्यम से बाघों में 'कैनाइन डिस्टेंपर वायरस' (CDV) जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं. इससे उनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो जाता है और वह जानलेवा साबित होता है. वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा इन मौतों की रोकथाम के लिए जंगल के आसपास गश्त बढ़ाने, आवारा कुत्तों के टीकाकरण पर सख्त कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं.

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बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास (ETV Bharat GFX)

बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार और वन विभाग ने प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वर्स को सख्त बाघों की मौत पर अंकुश लगाने सख्त हिदायत दी है. अब वन विभाग घायल हुए बाघों का रेस्क्यू कर इलाज कर रहा है साथ ही कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) से बाघों का बचाव करने में जुट गया है. सभी टाइगर रिजर्व से सटे गांवों के आवारा कुत्तों और मवेशियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है. इसके अलावा वन विभाग ने सभी टाइगर रिजर्व में गश्त और निगरानी बढ़ाने के साथ एंटी पोचिंग दल का गठन किया है.

बिजली विभाग के साथ मिलकर खेतों में अवैध रूप से बिछाई गई बिजली लाइनों की सर्चिंग कर रहा है. ऑपरेशन ट्रैप जैसे विशेष अभियान के जरिए जानलेवा फंदों को खोजकर नष्ट किया जा रहा है. मानव-बाघ संघर्ष को रोकने के लिए बफर जोन में चेन-लिंक फेंसिंग की जा रही है. जंगलों में महुआ और तेंदूपत्ता बीनने वालों को इंसानी चेहरे वाले मास्क बांटे जा रहे हैं. इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के साथ बाघों का स्थानांतरण भी किया जा रहा है.

टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत

बाघों के संरक्षण और उनके लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग अब जंगलों को आपस में जोड़ने वाले कॉरिडोर नेटवर्किंग पर काम कर रहा है. मध्य प्रदेश सरकार ने पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना के 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने वाले 625 किलोमीटर लंबे 'टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर' का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है. 5000 करोड़ रुपये के इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना है.

टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर की खासियत

इस कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर वन्यजीवों खासकर बाघों के अनुकूल तैयार किया जा रहा है. पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इसमें अंडरपास और सुरक्षित सड़क डिजाइन शामिल हैं ताकि जानवरों को जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी नहीं आए. जंगलों के पास गुजरने वाले रास्तों पर स्लो ट्रैफिक जोन बनाए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट से एक ही यात्रा में पर्यटकों को मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

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बाघ के इलाज के बाद जंगल में दोबारा छोड़ा गया (ETV Bharat)

कान्हा टाइगर रिजर्व में घायल 2 बाघों का हुआ इलाज

मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन विभाग और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकीय दल ने नर बाघ T-159 और T-125 का वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया. पहला मामला सरही परिक्षेत्र के सोंफ बीट क्षेत्र का था, जहां करीब 7 से 8 वर्षीय नर बाघ T-159 के आगे वाले पैर में चोट, लंगड़ाहट और सुस्ती की सूचना मिलने पर कान्हा प्रबंधन ने कार्रवाई की. विशेषज्ञ दल ने सुरक्षित परीक्षण के दौरान बाघ के पंजे के नाखून में पुरानी चोट और सतही घाव पाए. उपचार के बाद बाघ की स्थिति संतोषजनक पाए जाने पर उसे दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया.

कान्हा टाइगर रिजर्व में घायल 2 बाघों का हुआ इलाज (ETV Bharat)

दूसरा मामला मुक्की परिक्षेत्र में लगभग 8 वर्षीय नर बाघ T-125 के सुस्त और लंगड़ाकर चलने की सूचना स्टाफ द्वारा दी गई. विशेषज्ञ दल ने बाघ को सुरक्षित रूप से अचेत कर आवश्यक जैविक नमूने एकत्र किए. प्रारंभिक जांच में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) सहित अन्य वायरल संक्रमणों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई. जिसके बाद आवश्यक उपचार और निगरानी के उपरांत उसे दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया.

'नहीं मिले कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के लक्षण'

कान्हा टाइगर रिजर्व के एसडीओ आशीष पांडे ने बताया, "संक्रमण फैलने के बाद से ही कान्हा के सभी वन प्राणियों की विशेष निगरानी की जा रही है और सतर्कता के साथ बाघों पर नजर रखी जा रही है. सूचना मिली थी कि बाघ T -125 और T -165 अस्वस्थ नजर आ रहे हैं. इसके बाद कान्हा के डॉक्टरों के द्वारा इनका इलाज किया गया. दोनों मामलों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और अन्य संक्रमणों की जांच की गई. जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट निगेटिव आई है. विस्तृत जांच के लिए जैविक नमूनों को जबलपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है."

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