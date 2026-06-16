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सैलरी चाहिए तो ई-अटेंडेंस जरुरी, नहीं चलेगा कोई बहाना, स्कूल शिक्षा विभाग का सीधा फंडा

मध्य प्रदेश में टीचरों को वेतन के लिए ऐप पर उपस्थिति जरुरी, शिक्षक संगठन का दावा-ई अटेंडेंस ऐप में कई खामियां.

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मध्य प्रदेश में टीचरों को वेतन के लिए ऐप पर उपस्थिति जरुरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए मासिक वेतन को ई-अटेंडेंस से जोड़ दिया है. अब हमारे शिक्षक ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जाएगा. लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही ई-अटेंडेंस प्रणाली की तकनीकी खामियां सामने आने लगी हैं. प्रदेश के कई शिक्षक और कर्मचारी स्कूल पहुंचने और फेस वेरिफिकेशन पूरा करने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उनके वेतन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

लोकेशन एरर बनी सबसे बड़ी परेशानी

शासकीय शिक्षक संगठन के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है, "ऐप वास्तविक लोकेशन को सही तरीके से नहीं पहचान रहा है. कई मामलों में कर्मचारी विद्यालय परिसर में मौजूद होने के बावजूद सिस्टम उन्हें स्कूल से सैकड़ों मीटर या कई किलोमीटर दूर बता रहा है. इसके कारण निर्धारित समय पर भी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है."

स्कूल में थे, सिस्टम ने बताया 2165 मीटर दूर

उपेंद्र कौशल का कहना है, "हाल ही में सामने आए एक मामले में एक शिक्षक विद्यालय परिसर में मौजूद थे और फेस वेरिफिकेशन भी सफलतापूर्वक हो गया था. इसके बावजूद ऐप ने कर्मचारी को विद्यालय से करीब 2165 मीटर दूर बता दिया. नतीजा यह हुआ कि लगातार 2 दिनों तक उनकी ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं हो सकी. ऐसे मामलों ने सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं."

हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं

एक तरफ शिक्षक ई-अटेंडेंस एप की खामियों से परेशान हैं, वहीं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ई-अटेंडेंस के मिलान के बाद ही वेतन आहरण देयक तैयार किए जाएंगे. यदि किसी शिक्षक की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं है और फिर भी उसका वेतन बिल पास किया जाता है तो संबंधित संकुल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में तकनीकी त्रुटियों के कारण उपस्थिति दर्ज न होने वाले शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है.

संगठनों ने उठाई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

शासकीय शिक्षक संगठन ने ई-अटेंडेंस प्रणाली में आ रही तकनीकी समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई है. संगठन का कहना है कि तकनीकी खामियों का खामियाजा कर्मचारियों पर नहीं थोपा जाना चाहिए. संगठन ने मांग की है कि विद्यालयों की गलत लोकेशन मैपिंग को तत्काल सुधारा जाए और जब तक व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं हो जाती, तब तक वैकल्पिक उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए ताकि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन प्रभावित न हो.

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