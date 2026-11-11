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70 हजार शिक्षकों के 5600 करोड़ के एरियर पर पेंच, मध्य प्रदेश सरकार की HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

70 हजार शिक्षकों के 5600 करोड़ के एरियर पर पेंच ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में करीब 70 हजार शिक्षकों के छठवें वेतनमान के एरियर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें शिक्षकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए गए थे. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि, यदि सभी शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर का भुगतान किया जाता है तो सरकारी खजाने पर करीब 5600 करोड़ रुपए का एकमुश्त भार आएगा. इसके अलावा वेतनवृद्धि के कारण हर साल लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा. सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के आदेश से राहत मांगी है.

2016 में मिला था छठवें वेतनमान का लाभ