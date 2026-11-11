70 हजार शिक्षकों के 5600 करोड़ के एरियर पर पेंच, मध्य प्रदेश सरकार की HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
2006 से नियुक्ति मानने की मांग पर इंदौर-जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में दिए फैसले, 2016 से मिल रहा था छठवें वेतनमान का लाभ. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:40 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 9:07 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में करीब 70 हजार शिक्षकों के छठवें वेतनमान के एरियर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें शिक्षकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए गए थे. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि, यदि सभी शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर का भुगतान किया जाता है तो सरकारी खजाने पर करीब 5600 करोड़ रुपए का एकमुश्त भार आएगा. इसके अलावा वेतनवृद्धि के कारण हर साल लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा. सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के आदेश से राहत मांगी है.
2016 में मिला था छठवें वेतनमान का लाभ
दरअसल, मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्तियां पंचायत और स्थानीय निकायों के माध्यम से की गई थी. बाद में इन्हें अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया. वर्ष 2006 से लागू छठवें वेतनमान का लाभ सरकारी कर्मचारियों को तो दिया गया, लेकिन शिक्षा कर्मियों और अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को इसका लाभ वर्ष 2016 से दिया गया. सरकार ने उनके वेतन का निर्धारण संविलियन की तारीख के आधार पर किया था. शिक्षकों का तर्क था कि उनकी सेवाएं वर्ष 2006 से जारी हैं. केवल संवर्ग परिवर्तन या विभाग में संविलियन होने से उनकी पुरानी सेवा समाप्त नहीं हो सकती. इसलिए उन्हें भी पहली नियुक्ति की तारीख से छठवें वेतनमान, वेतनवृद्धि, वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ दिए जाने चाहिए.
इंदौर हाईकोर्ट से शुरू हुई कानूनी लड़ाई
शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट में केस लड़ रहे एडवोकेट जितेंद्र आर्य ने बताया, ''इस मामले में अलग-अलग श्रेणियों के शिक्षकों ने इंदौर और जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं. इंदौर हाईकोर्ट में दिनेश कुमार शर्मा से जुड़े प्रकरण में शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के पक्ष में फैसला आया. इसके बाद समान परिस्थितियों वाले शिक्षकों ने भी अदालत का रुख किया.
जबलपुर हाईकोर्ट में भी शिक्षकों के पक्ष में फैसले आए. 3 अप्रैल 2025 को रिट याचिका क्रमांक 11734/2021 में दिए गए आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील की. इसके बाद 6 फरवरी 2026 को इंदौर खंडपीठ ने रिट अपील क्रमांक 2058/2025 (द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विरुद्ध दिनेश कुमार शर्मा) में सरकार की अपील खारिज कर दी. वहीं, 22 अक्टूबर 2024 को रिट अपील क्रमांक 2358/2024 में कुंदन सांखला प्रकरण में भी समान सेवा लाभ के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी.''
सुप्रीम कोर्ट से पहले भी नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. 24 अगस्त 2026 को सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज हो गई. इसके बाद शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आदेश का पालन कराने की मांग की. जबलपुर निवासी राजेश कुमार पांडेय सहित 497 शिक्षकों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि आदेश का पालन नहीं होने पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है.
अब 5600 करोड़ रुपए के भुगतान का सवाल
इस पूरे विवाद का असर प्रदेश के करीब 70 हजार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर पड़ सकता है. सरकार के अनुसार, वर्ष 2006 से एरियर देने पर करीब 5600 करोड़ रुपए का एकमुश्त भुगतान करना होगा. इसके साथ ही वेतनवृद्धि के चलते हर साल लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
अब एक तरफ शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से सेवा लाभ और एरियर पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार इतने बड़े वित्तीय बोझ को उठाने में असमर्थता जता रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की नई याचिका पर होने वाली सुनवाई करीब 70 हजार शिक्षकों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगी.