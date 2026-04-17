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मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि को लेकर आंदोलन उग्र, पुलिस की कार्रवाई पर भड़के अभ्यर्थी

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि को लेकर आंदोलन उग्र ( ETV Bharat )

बता दें कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे थे. जैसे ही वे पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया. अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले उन्हें कुछ देर तक वहीं बैठाए रखा गया, लेकिन अचानक पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद कई अभ्यर्थियों को जबरन बसों में बैठाकर खजूरी थाने ले जाया गया.

भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि को लेकर शुक्रवार को राजधानी भोपाल में चल रहा आंदोलन अचानक उग्र हो गया. आंदोलनकारी सीएम हाउस की ओर कूच कर रहे थे, उसी दौरान अभ्यर्थियों को पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोक दिया. शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने न केवल उन्हें जबरन हटाया, बल्कि गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया. इस कार्रवाई के बाद आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पुलिस की कार्रवाई पर भड़के अभ्यर्थी (ETV Bharat)

अभ्यर्थियों का आरोप, गाली-गलौज और बदसलूकी हुई

ग्वालियर से आए अभ्यर्थी सूरत सिंह धाकड़ ने आरोप लगाया कि "वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. हमें खदेड़कर गाड़ियों में बैठाया गया और थाने छोड़ दिया गया. इस दौरान पुलिस ने गाली-गलौज की और हमारे साथ बदतमीजी की." शिवपुरी से आए अभ्यर्थी नितिन ने बताया कि "पुलिस कार्रवाई के दौरान उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई. हम सिर्फ अपनी बात रखने जा रहे थे, कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया."

पदवृद्धि की मांग को लेकर लंबे समय से जारी है आंदोलन

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 के तहत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के पदों में वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि घोषित पदों की संख्या बेहद कम है, जिससे हजारों योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो रहे हैं. यही वजह है कि वे बार-बार भोपाल आकर अपनी मांगों को उठाने के लिए मजबूर हैं.

सीएम हाउस जाने से रोका, बसों में भरकर थाने भेजा (ETV Bharat)

खाली पदों के बावजूद भर्ती कम

अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, इसके बावजूद पर्याप्त भर्ती नहीं की जा रही है. विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2,89,005 स्वीकृत पदों में से करीब 1,15,678 पद अभी भी रिक्त हैं. कई स्कूल 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि पदों में वृद्धि करना शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बेहद जरूरी है.

नहीं मानी मांग तो आंदोलन होगा और उग्र

पुलिस कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश और बढ़ गया है. अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है. उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल नौकरी की नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के सुधार की है.