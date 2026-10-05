मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के वेटिंग कैंडिडेट्स ने कराया मुंडन, 43 दिन से चल रहा आंदोलन
मुंडन करवा कर सीएम हाउस घेरने निकले शिक्षक भर्ती के वेटिंग अभ्यर्थी, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:25 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 10:55 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में तीन साल से नौकरी का इंतजार और 43 दिन से राजधानी में आंदोलन करने के बाद शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने सोमवार को विरोध का अलग तरीका अपनाया. अभ्यर्थियों ने पहले मुंडन कराया और इसके बाद सीएम हाउस का घेराव करने के लिए नीलम पार्क से निकल पड़े. हालांकि, पुलिस ने बाणगंगा चौराहे से पहले बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. ये अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसिलिंग की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि लगातार आश्वासन के बावजूद मांग पर फैसला नहीं होने से अब मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात के लिए सड़क पर उतरना पड़ा.
3 साल से मांग, अब सड़क पर उतरे अभ्यर्थी
वेटिंग अभ्यर्थी प्रकाश चौधरी ने बताया कि वे 24 अगस्त से नीलम पार्क में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. इस दौरान शिक्षा मंत्री, डीपीआई और शासन के अधिकारियों से कई बार मुलाकात की गई, लेकिन मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि लगातार इंतजार के बाद अभ्यर्थियों का भरोसा डगमगाने लगा है, इसलिए मुख्यमंत्री से सीधे मिलने का फैसला किया गया.
दो अभ्यर्थियों ने कराया मुंडन
प्रकाश चौधरी ने कहा कि "भारतीय संस्कृति में मुंडन एक संस्कार है, जो माता-पिता के साए के हटने जैसी स्थिति से जुड़ा माना जाता है. उनके मुताबिक तीन साल से नौकरी के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को अब लग रहा है कि सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है."
गर्मी में प्रदर्शन, महिला अभ्यर्थी बेहोश
अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे सुबह करीब 11 से 11.30 बजे से सड़क पर बैठे हैं. तेज गर्मी में कई प्रदर्शनकारी परेशान हुए और एक महिला साथी बेहोश भी हो गई. अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर शासन-प्रशासन की ओर से पानी तक उपलब्ध नहीं कराया गया.
30 हजार वेटिंग अभ्यर्थियों का दावा
ग्वालियर के अभ्यर्थी मनोज दंडोतिया ने कहा कि "शिक्षक भर्ती 2023 के करीब 30 हजार अभ्यर्थी वेटिंग में हैं". उन्होंने पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसिलिंग की मांग दोहराई है. दंडोतिया का आरोप है कि तीन साल से सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मिल रहा है. कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं और अब दूसरी भर्ती परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं.
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प्रतिनिधिमंडल डीपीआई कमिश्नर से मिला
दरअसल, अभ्यर्थियों की मांग मुख्यमंत्री से मिलने की थी, लेकिन प्रशासन ने चार लोगों के प्रतिनिधिमंडल को डीपीआई कमिश्नर से मिलने की अनुमति दी है. ऐसे में प्रतिनिधिमंडल के लौटने के बाद मिलने वाले जवाब के आधार पर अभ्यर्थियों ने आगे की रणनीति तय करने की बात कही है. वहीं, मनोज दंडोतिया ने कहा कि मांग पर ठोस निर्णय होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.