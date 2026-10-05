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मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के वेटिंग कैंडिडेट्स ने कराया मुंडन, 43 दिन से चल रहा आंदोलन

3 साल से मांग, अब सड़क पर उतरे अभ्यर्थी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में तीन साल से नौकरी का इंतजार और 43 दिन से राजधानी में आंदोलन करने के बाद शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने सोमवार को विरोध का अलग तरीका अपनाया. अभ्यर्थियों ने पहले मुंडन कराया और इसके बाद सीएम हाउस का घेराव करने के लिए नीलम पार्क से निकल पड़े. हालांकि, पुलिस ने बाणगंगा चौराहे से पहले बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. ये अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसिलिंग की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि लगातार आश्वासन के बावजूद मांग पर फैसला नहीं होने से अब मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात के लिए सड़क पर उतरना पड़ा.