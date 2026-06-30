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मध्य प्रदेश में गुरुजी बनेंगे छात्र, अगस्त में देंगे ऑनलाइन TET एग्जाम, कलेक्टर रखेंगे नजर

मध्य प्रदेश में टीचर्स देंगे परीक्षा, कर्मचारी चयन मंडल लेगा 1 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगस्त में होगा आयोजन.

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एमपी टीचर्स देंगे ऑनलाइन एग्जाम (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने और शिक्षकों की योग्यता परखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि टीईटी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. अधिकारियों की मानें तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आगामी अगस्त महीने में इस ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन संभावित है. वहीं इस बार परीक्षा के सफल संचालन के लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी जा रही है.

स्कूल शिक्षा और ट्राइबल के 1 लाख से अधिक टीचर

इस परीक्षा में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों के मिलाकर लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों के शामिल होने का अनुमान है. कर्मचारी चयन मंडल के जनसंपर्क अधिकारी विशाल जोशी के अनुसार "स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत करीब 70 हजार और जनजातीय कार्य विभाग के तहत लगभग 35 हजार शिक्षक इस परीक्षा की पात्रता श्रेणी में आते हैं. कर्मचारी चयन मंडल वर्तमान में शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परीक्षार्थियों की वास्तविक संख्या का सटीक विश्लेषण कर रहा है. जैसे ही आंकड़ों का मिलान पूरा होगा, बोर्ड द्वारा आधिकारिक परीक्षा तिथियों की घोषणा के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी."

नए जिलों के परीक्षार्थियों को जाना होगा पास के शहर

बता दें कि प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55 हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल ने केवल 50 जिलों में ही परीक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. बोर्ड का तर्क है कि हाल ही में गठित नए जिलों में अभी ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवश्यक स्थायी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में सुरक्षा मानकों से समझौता न करते हुए केवल पुराने और सर्वसुविधायुक्त 50 जिलों में ही परीक्षा आयोजित होगी. नए जिलों के शिक्षकों को नजदीकी जिले के केंद्रों पर जाकर परीक्षा देनी होगी.

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एमपी कर्मचारी सिलेक्शन बोर्ड (ETV Bharat)

समर्थ पोर्टल से हाई-टेक हुई शिक्षकों की तैयारी

शिक्षकों को डिजिटल परीक्षा के नए पैटर्न से रूबरू कराने और उनके विषय ज्ञान को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल की है. इसको लेकर समर्थ पोर्टल के माध्यम से सभी योग्य शिक्षकों के लिए विशेष ऑनलाइन स्टडी माड्यूल और वीडियो कक्षाएं शुरू की गई हैं. वहीं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक अपने मोबाइल पर विषय-वार अपलोड किए गए इन सरल और सुगम अवधारणाओं वाले वीडियो का अध्ययन करें, जिससे परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके.

शिक्षकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारण

कर्मचारी चयन मंडल का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और वे मानसिक तनाव से मुक्त रहें. इसके लिए जिला स्तर पर ही मजबूत व्यवस्था बनाई जा रही है. प्रत्येक जिले में शिक्षकों की संख्या के अनुपात में ही केंद्रों की क्षमता और कंप्यूटरों की उपलब्धता तय की जा रही है. पूरी परीक्षा की निगरानी की कमान खुद जिला कलेक्टर संभालेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर परीक्षा का प्रबंधन बेहद सुदृढ़ और त्रुटिहीन तरीके से संपन्न हो सके.

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