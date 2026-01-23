ETV Bharat / state

स्टेच्यू की सियासत: भाजपा के लिए सत्ता की लॉटरी थे टंट्या मामा, क्या उनसे भंग हो गया मोह

मध्य प्रदेश में टंट्या मामा की फाईबर स्टेच्यू से मोहन सरकार की किरकिरी, अब 15 मार्च को नई मूर्ति लगाने की तारीख.

MP TANTYA MAMA STATUE CONTROVERSY
टंट्या मामा के फाइबर स्टेच्यू से सरकार की किरकिरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 8:49 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: 2023 के विधानसभा चुनाव में दो साल का वक्त था और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मालवा- निमाड़ की गलियों में टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ोदा अहीर की मिट्टी लिए गौरव कलश यात्रा पर निकले हुए थे. इस दौरान वे टंट्या मामा से अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे. निमाड़ी में शिवराज कहते थे, उस बखत टंट्यो मामो थो नी, अब शिवराज मामो छे, क्योंकि टंट्या मामा निमाड़ मालवा की 65 सीटों में से 21 रिजर्व सीटों पर असर रखतें हैं. जिनके लिए कभी बीजेपी की मंत्री रहीं नेत्री उषा ठाकुर कोरोना की माहमारी में ये तक कह गईं कि अगर टंट्या मामा का लॉकेट गले में बांध लिया जाए तो, बीमारियां खुद दूर भाग जाती है.

कांग्रेस ने साधा निशाना (ETV Bharat)

राजनीति में सत्ता की लॉटरी रहे टंट्या मामा से बीजेपी का क्या मोहभंग हो गया है? जिनकी जन्मभूमि की मिट्टी कलश में द्वार-द्वार पहुंची हो, कांग्रेस सवाल कर रही है कि उन टंट्या मामा की मूर्ति के साथ मोहन सरकार में ऐसा सलूक कैसे? मध्य प्रदेश के खरगौन में मार्बल की जगह फाइबर के टंट्या मामा खड़े कर दिए गए. सवाल यह है कि अब जांच एक्शन के साथ कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई क्या आदिवासियों के रॉबिनहुड के इस अपमान के दाग धो पाएगी. नई प्रतिमा के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. 2 फरवरी को नया टेंटर खुलेगा, प्रतिमा स्थापित करने की अगली तारीख अब 15 मार्च है.

आनन-फानन में हुआ काम, नियमों की उड़ाई गईं धज्जियां

2022 में खरगौन के इस चौराहे का नामकरण टंट्या मामा के नाम पर हुआ था. 2025 में जाकर वो तारीख भी आ गई, जब तय किया गया कि इस तिराहे पर टंट्या मामा की प्रतिमा लगाई जाएगी. खरगौन नगर परिषद में 24 सितंबर को हुई बैठक में बजट बनाया गया. जहां टंट्या मामा की मूर्ति के साथ तिराहे की सुंदरता पर खर्च के लिए 40 लाख का बजट मंजूर हुआ. जो आदेश निकाला गया, उसमें साफ लिखा था कि मूर्ति या तो धातू या मार्बल की होगी.

MP STATUE CONSTRUCTION CORRUPTION
टंट्या मामा की मूर्ति (ETV Bharat)

टेंडर के मुताबिक साढे़ सात फीट की मार्बल की टंट्या मामा की प्रतिमा की डिमांड रखी गई थी. महीने भर बाद ही 27 अक्टूबर से खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई. बाकायदा तीन बोलियां भी लगी और पिनाक ट्रेडिंग कंपनी ने साढे़ 9 लाख का रेट कोड करके टेंडर ले लिया. मूर्ति पूरी होने का टारगेट 15 नवंबर 2025 जनजातीय दिवस था. कंपनी को करीब 22 दिन के भीतर टंट्या मामा की प्रतिमा तैयार करनी थी. गजब तो ये हुआ कि 14 नवंबर की रात को डिलेवर हुई प्रतिमा, बिना देखे 15 नवंबर को स्थापित भी कर दी गई. फिर चूक पकड़ में आई कि प्रतिमा मार्बल की नहीं फाइबर की बनी है.

टंट्या मामा मूर्ति एपीसोड में जिम्मेदार कौन, ये नया खेल

अब जब इतनी बड़ी चूक सामने आ गई तो इस पूरे मामल में एक दूसरे को दोषी ठहराने की शुरुआत हो गई. मामले पर खरगौन की कलेक्टर भाव्या मित्तल नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहती हैं कि "नगर निगम की जल्दबाजी की वजह से ऐसा हुआ." सामान्य रूप से महापुरुषों और देवताओं की प्रतिमाएं धातू या पत्थर की ही होनी चाहिए. उसी सामग्री से ये प्रतिमा भी बननी चाहिए थी. जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया. उसने इसके पहले कभी ये काम नहीं किया था.

KHARGONE TANTYA MAMA FIBER STATUE
खरगौन में लगा दी थी फाइबर की मूर्ति (ETV Bharat)

जब ये मामला सामने आया तो ठेकेदार से भी पड़ताल की गई. ठेकेदार ने पल्ला झाड़ने उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया, जिन्हें ठेके पर मूर्ति बनाने का काम दिया था. नगर निगम अध्यक्ष छाया जोशी कहती है हैं कि "परियोजना की निगरानी जो अधिकारी कर रहे थे, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है. ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड है और उन्हें कोई भुगतान भी नहीं होगा. मूर्ति बनाने का ठेका खरगौन की ही पिनाक कंपनी को दिया गया था."

अब 15 मार्च को लगेगी प्रतिमा, लागत उतनी ही रहेगी

नगर पालिका सीएमओ कमला कोल ने ईटीवी भारत को बताया कि "नई प्रतिमा के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. पूर्व ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. सीएमओ ने स्पष्ट किया कि 15 मार्च तक प्रतिमा स्थापित की जाएगी. नया टेंडर 2 तारीख को खुलेगा और प्रतिमा निर्माण में लगभग 45 दिन का समय लगेगा. मामले में संबंधित सभी पर कार्रवाई की जा चुकी है. इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है. प्रतिमा की लागत पहले जितनी ही रहेगी, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी. बाकी जो इससे संबंधित इंजीनियरों पर विभागीय जांच का मामला है, वो लंबित है और इस संबंध में पत्राचार पूरा हो चुका है."

MP STATUE CONSTRUCTION CORRUPTION
आदिवासियों के रॉबिनहुड टंट्या मामा (ETV Bharat)

टंट्या मामा की मूर्ति को लेकर हाल ही एक और मामला सामने आया था. जहां 19 जनवरी सोमवार देर रात राजापुरा गांव में टंट्या मामा भील की प्रतिमा स्थापित करवा दी थी. जहां टंट्या मामा की मूर्ति को लेकर सैलाना एसडीएम और विधायक कमलेश्वर डोडियार के बीच ठन गई थी.

टंट्या के सहारे बीजेपी ने आदिवासियों से ऐसे बिठाया कनेक्ट

टंट्या मामा आदिवासियों में रॉबिन हुड की छवि रखते हैं. लिहाजा 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ही मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जननायकों के जरिए आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने टंट्या मामा जैसे नायकों को सेतु बनाया था. 2022 में निकली गौरव कलाश यात्रा उसी का हिस्सा थी. जिसमें शिवराज सिंह चौहान खंडवा में टंट्या मामा की जन्मस्थली से उनकी मिट्टी लेकर निकले थे. टंट्या के जरिए टारगेट पर मालवा निमाड़ की 65 में से वो 21 सीटें थी, जहां आदिवासी वोटर जीत हार तय करता है. 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी ने कांग्रेस का हाथ थामा तो सरकार बन गई थी. लिहाजा एहतियात में शिवराज ने इन सीटों की तासीर बदलने टंट्या को आगे करके ये यात्रा निकाली थी.

मूर्तियों से खेल का ये पहला मामला नहीं है

सिस्टम में किस तरह से ये मूर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही हैं. इसका ये पहला मामला नहीं है. रीवा में भी इस तरह का मामला सामने आया था. जिसमें अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयपेयी की धातु की प्रतिमा लगाई जानी थी. जिसके लिए बाकयदा 94 लाख रुपए से ज्यादा की निविदा भी हुई. तब भी प्रतिमा धातू की जगह फाइबर की लगा दी गई थी.

उज्जैन के महाकाल लोक में भी फाइबर की मूर्तियां लगा दी गई थी, जो तेज हवा में गिरकर टूट गई थी. कांग्रेस के प्रवक्ता जीतेन्द्र मिश्रा कहते हैं "टंट्या मामा से पहले महाकाल लोक में संगरमगर की मूर्तियां लगाई जानी थी, करोड़ों का बजट पास हुआ, लेकिन किस तरह से प्लास्टिक की मूर्ति लगा दी, जो पहली बारिश में टूट गई. टंट्या मामा के नाम पर लाखों का बजट निकाल लिया. और प्लास्टिक के टंट्या मामा की प्रतिमा खड़ी कर दी."

