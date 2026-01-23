ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के जंगलों में गेंडा, जेब्रो, गणतंत्र दिवस पर दिखेगा 2047 का मध्य प्रदेश

झांकी के सबसे आगे देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा प्रदर्शित की गई है. जिसमें वे हाथ में शिवलिंग धारण किए हुए हैं. झांकी के मध्य भाग में अहिल्याबाई को अश्व पर सवार एक कुशल प्रशासक और वीरांगना के रूप में प्रदर्शित किया गया है. जबकि झांकी के पिछले भाग में मां नर्मदा के तट पर स्थित महेश्वर घाट, मंदिर और किले को भव्य रूप में प्रदर्शित किया गया है.

गणतंत्र दिवस 2025 में मध्य प्रदेश की झांकी चीता द प्राइड ऑफ इंडिया की थीम पर केन्द्रित की गई थी, लेकिन इस बार कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और नारी शक्ति की मिशन देवी अहित्याबाई होलकर की झांकी के रूप में दिखाई देगी. लोकमाता की 300वीं जयंती को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की झांकी में लोकमाता देवी अहिल्याबाई द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में कराए गए मंदिरों के जीर्णोद्धार जैसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी मंदिरों को प्रदर्शित किया जाएगा.

भोपाल: इंदौर में दूषित पानी से भले ही कई लोगों की मौत हो गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 2047 के भारत में स्वच्छ वायु और सुरक्षित जल की तस्वीर पेश की जाएगी. मध्य प्रदेश के गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में 2047 के विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की झलक अलग-अलग विभागों की झांकियों के माध्यम से पेश की जाएगी. धर्म एवं आध्यात्म विभाग द्वारा उज्जैन के महाकाल मंदिर की झांकी को दिखाया जाएगा. उधर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के जीवन, योगदान और विरासत को दर्शाएगी.

मध्य प्रदेश के गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में धर्म एवं आध्यात्म विभाग की झांकी आकर्षक का केन्द्र रहेगी. झांकी के निर्माण करने वाले समीर मेहरा ने बताया कि "विभाग द्वारा इस बार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को प्रदर्शित किया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा धार्मिक नगरी को हवाई सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा को जोड़े जाने की योजना को इस झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा. इसमें मंदिर को खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है.

जंगल में दिखेंगे गेंडा, जेब्रा, कोबरा

उधर वन विभाग की झांकी में इस बार प्रदेश के जंगलों में टाइगर, चीता के अलावा जेब्रा, गेंडा, हाथी, कोबरा भी घूमते हुए दिखाई देंगे. 2047 के मध्य प्रदेश की थीम पर तैयार की गई इस झांकी में दिखाया गया है कि आने वाले सालों में मध्य प्रदेश का जंगल वन्य जीवों के मामले में और समृद्ध होगा. मध्य प्रदेश के जंगलों में सिर्फ टाइगर, तेंदुआ या चीता ही नहीं होंगे, बल्कि गेंडा, जेब्रा और कोबरा भी दिखाई देंगे.

हाल ही में मध्य प्रदेश में गेंडा लाए जाने का रास्ता साफ हुआ है और जल्द ही यह प्रदेश पहुंचेंगे. इसके अलावा झांकी में दिखाया जाएगा कि जंगल में आगजनी जैसे घटना पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी.

सुरक्षित होगा पानी, साफ होगी हवा

उधर पर्यावरण विभाग की झांकी में मध्य प्रदेश में स्वच्छ हवा और सुरक्षित पानी की तस्वीर पेश की जाएगी. इसमें बताया जाएगा कि विकसित भारत 2047 में मध्य प्रदेश में हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी. शहर प्रदूषण मुक्त होंगे और पानी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी. इसके अलावा परिवहन व्यवस्था भी बहुत अच्छी होगी. 2047 तक राजधानी भोपाल में सभी रूट पर मेट्रो संचालित होगी. बसों का संचालन भी नियमित अंतराल पर होगा.

जलसंसाधन विभाग द्वारा प्रदेश में पार्वती-कालीसिंध- चंबल नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को दिखाया जा रहा है. इसमें प्रदेश में बड़े बांधों और इससे पैदा होने वाली बिजली को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते नवकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उत्पादन को भी दिखाया जाएगा. गणतंत्र दिवस की परेड में मध्य प्रदेश के अलग-अलग 22 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी.