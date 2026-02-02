निजी अस्पतालों की 'लूट' पर राज्यसभा में गरजीं स्वाति मालीवाल, कहा- 'इलाज नहीं, यहां सिर्फ बिलिंग चल रही है'

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: देश में निजी अस्पतालों की मनमानी और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हो रही 'व्यावसायिक लूट' का मुद्दा आज संसद में गूंजा. दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शून्यकाल के दौरान निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच चल रहे कथित गठजोड़ पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने सरकार से मांग की कि 'क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट' को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए ताकि मरीजों को राजस्व का साधन समझने की मानसिकता पर लगाम लग सके.

होटल से भी महंगा अस्पताल का कमरा

सदन को संबोधित करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज निजी अस्पताल सेवा केंद्र के बजाय फाइव स्टार होटल बन गए हैं. उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, "अस्पतालों में डीलक्स, प्रीमियम और सुइट जैसे कमरों का किराया बड़े होटलों से भी अधिक वसूला जा रहा है. विडंबना यह है कि जब कोई मरीज आपात स्थिति में पहुंचता है, तो डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलने से पहले यह पूछते हैं कि बीमा है या नहीं और जेब में पैसे कितने हैं."

संसद में स्वाति मालीवाल
संसद में स्वाति मालीवाल (SOURCE: RAJYASABHA TV)

सांसद स्वाति मालीवाल ने बिलिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि थर्मामीटर, दस्ताने, मास्क और सैनिटाइज़र जैसी बुनियादी चीजों के भी भारी-भरकम दाम बिल में जोड़ दिए जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को जानबूझकर महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिखी जाती हैं और अनावश्यक टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज के दलदल में फंस जाता है. सांसद ने अंत में भावुक अपील करते हुए कहा कि यह देश के आम नागरिक की गरिमा और स्वास्थ्य के अधिकार का सवाल है. अब समय आ गया है कि सरकार निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की जवाबदेही तय करे.

बीमा कंपनियों की मनमानी पर भी निशाना

मालीवाल ने केवल अस्पतालों को ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भी कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि कंपनियां प्रीमियम तो हर साल बढ़ा देती हैं, लेकिन क्लेम देने के वक्त छोटी-छोटी शर्तों और 'छिपे हुए नियमों' का हवाला देकर दावे खारिज कर देती हैं. उन्होंने मांग की कि बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली और प्रीमियम बढ़ोतरी पर सरकार की सख्त निगरानी होनी चाहिए.

16 साल बाद भी कानून अधर में

संसद में अपनी बात रखते हुए स्वाति मालीवाल ने याद दिलाया कि वर्ष 2010 में 'क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट' पारित किया गया था. इस कानून का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की दरों को पारदर्शी और नियंत्रित करना था. उन्होंने कहा कि "हैरानी की बात है कि 16 साल बीत जाने के बाद भी केवल 12 राज्यों ने इसे अपनाया है. देश की राजधानी दिल्ली तक ने इसे अब तक लागू नहीं किया है,"

सांसद की प्रमुख मांगें:

  • क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट: इसे देशभर के सभी राज्यों में तुरंत अनिवार्य रूप से लागू किया जाए.
  • पहले इलाज, बाद में बिल: आपातकालीन स्थिति में मरीज का उपचार प्राथमिक होना चाहिए, बिलिंग प्रक्रिया बाद में.
  • पारदर्शी दरें: हर अस्पताल के लिए इलाज और कमरों की अधिकतम दरें सरकार द्वारा तय की जाएं.
  • मानवीय दृष्टिकोण: स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीज को एक इंसान समझा जाए, न कि केवल कमाई का जरिया.

