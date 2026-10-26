स्वामित्व योजना की रेस में छिंदवाड़ा ने मारी बाजी, 10 दिन में पौने दो लाख रजिस्ट्री

स्वामित्व योजना की रेस में छिंदवाड़ा ने मारी बाजी, 10 दिन में पौने दो लाख रजिस्ट्री
स्वामित्व योजना में छिंदवाड़ा से लेकर छतरपुर तक शानदार प्रदर्शन, भोपाल और पांढुर्णा समेत कई जिले फिसड्डी. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:45 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में जमीनों और मकानों की मुफ्त रजिस्ट्री की रफ्तार में जिलों का प्रदर्शन चौंकाने वाला है. बता दें कि मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर 2026 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन पटवारियों के विरोध के कारण स्वामित्व योजना का काम करीब 25 दिन देरी यानी 12 अक्टूबर से शुरू किया गया. अब इस योजना में कुछ जिलों ने अपनी सक्रियता दिखाई है, तो वहीं कई बड़े और छोटे जिले रफ्तार के मामले में काफी पीछे नजर आ रहे हैं.
छिंदवाड़ा से लेकर छतरपुर तक शानदार प्रदर्शन
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में छिंदवाड़ा जिला 8,530 रजिस्ट्रियों के साथ पूरे प्रदेश में शीर्ष पर यानी सबसे आगे चल रहा है. इसके बाद रीवा में 7,563 रजिस्ट्रियां, सागर में 7,289 रजिस्ट्रियां, राजगढ़ में 6,285 रजिस्ट्रियां और छतरपुर में 6,128 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं. इसके अलावा नरसिंहपुर में 6,042, सतना में 5,620, शिवपुरी में 5,131, विदिशा में 4,850, सिवनी में 4,736, जबलपुर में 4,269 और ग्वालियर में 3,925 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं.
भोपाल और पांढुर्णा समेत कई जिले फिसड्डी
इधर, सुस्त रफ्तार के कारण पिछड़ने वाले जिलों की सूची भी काफी लंबी है. अब तक भोपाल में महज 967 रजिस्ट्रियां ही हो पाई हैं, जो राजधानी के लिहाज से काफी कम हैं. इसके अलावा उमरिया में 903, इंदौर में 883, अनूपपुर में 853, अलीराजपुर में 786 और मऊगंज में 689 रजिस्ट्रियां दर्ज हुई हैं. इस पूरी सूची में पांढुर्णा जिला सबसे निचले पायदान पर है, जहां सबसे कम मात्र 666 रजिस्ट्रियां ही हो सकी हैं.
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शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी और चुनौतियां
मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि "सरकार ने 50 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा था. इसे एक महीने में करने के निर्देश भी दिए गए हैं. लेकिन सर्वर में समस्या और अन्य तकनीकी खामियों की वजह से 10 दिनों में केवल पौने दो लाख रजिस्ट्रियों को ही पूरा किया जा सका है. इधर काम की सुस्त चाल और लचर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कड़ी नाराजगी जताई है और कलेक्टरों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं.