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स्वामित्व योजना की रेस में छिंदवाड़ा ने मारी बाजी, 10 दिन में पौने दो लाख रजिस्ट्री

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में जमीनों और मकानों की मुफ्त रजिस्ट्री की रफ्तार में जिलों का प्रदर्शन चौंकाने वाला है. बता दें कि मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर 2026 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन पटवारियों के विरोध के कारण स्वामित्व योजना का काम करीब 25 दिन देरी यानी 12 अक्टूबर से शुरू किया गया. अब इस योजना में कुछ जिलों ने अपनी सक्रियता दिखाई है, तो वहीं कई बड़े और छोटे जिले रफ्तार के मामले में काफी पीछे नजर आ रहे हैं.

छिंदवाड़ा से लेकर छतरपुर तक शानदार प्रदर्शन