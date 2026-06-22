शिमला में सांसद ने ली DISHA की बैठक, स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों को लेकर कही ये बात
सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में 'दिशा' समिति की बैठक. क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, मनरेगा कामों को 1 हफ्ते में पूरे करने के निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 3:30 PM IST
शिमला: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की एक महत्वपूर्ण बैठक आज बचत भवन में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग 40 प्रमुख विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक के दौरान सांसद ने पिछले कार्यों के मुकाबले अधिकारियों की कार्यप्रणाली में आए सुधार पर संतोष व्यक्त किया.
सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा और सांसद निधि (MP LAD) के तहत जितने भी विकासात्मक कार्य लंबित पड़े हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर रिव्यू करके तुरंत पूरा किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) को हिदायत दी कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, विशेषकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत आने वाले मार्गों की मरम्मत का काम मानसून शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से निपटाया जाए, ताकि पिछले वर्ष की तरह जान-माल का नुकसान न हो. इसके अतिरिक्त शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बचे हुए करीब एक दर्जन कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों पर चर्चा
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने बताया कि पिछली बैठक में अधिकारियों को फील्ड में जाकर वास्तविक डेटा और ग्राउंड स्टेटस रिपोर्ट लाने को कहा गया था. इस बार बिजली, कृषि, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, RDSS और स्मार्ट मीटर जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. स्मार्ट मीटरों से जुड़े बिलों में गड़बड़ी की शिकायतों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए चेक मीटर लगाए गए हैं. अब तक केवल एक-आध मामला ही सामने आया है, जिसका समय रहते निपटारा कर दिया गया है.
'केंद्र से मिल रही भरपूर मदद'
प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से 1500 करोड़ रुपये न मिलने के आरोपों पर पलटवार करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को सभी योजनाओं के लिए भरपूर वित्तीय सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि फंड रुकने की मुख्य वजह यह होती है कि राज्य सरकार समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate - UC) या Completion Certificate केंद्र को नहीं भेजती है, क्योंकि आगे की किस्तें इसी तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर जारी होती हैं. उन्होंने याद दिलाया कि भारी बरसात से हुए नुकसान के वक्त भी केंद्र ने राज्य की खुलकर मदद की थी और प्रदेश के लिए 94 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं.
राम मंदिर में चंदे की जांच के लिए कमेटी का गठन
वहीं, राम मंदिर के चंदे से जुड़े कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि इस मामले को लेकर एसआईटी (SIT) का गठन किया जा चुका है. यदि किसी ने भी मंदिर के चंदे में कोई हेराफेरी या गबन किया है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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