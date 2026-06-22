ETV Bharat / state

शिमला में सांसद ने ली DISHA की बैठक, स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों को लेकर कही ये बात

शिमला: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की एक महत्वपूर्ण बैठक आज बचत भवन में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग 40 प्रमुख विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक के दौरान सांसद ने पिछले कार्यों के मुकाबले अधिकारियों की कार्यप्रणाली में आए सुधार पर संतोष व्यक्त किया.

सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा और सांसद निधि (MP LAD) के तहत जितने भी विकासात्मक कार्य लंबित पड़े हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर रिव्यू करके तुरंत पूरा किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) को हिदायत दी कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, विशेषकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत आने वाले मार्गों की मरम्मत का काम मानसून शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से निपटाया जाए, ताकि पिछले वर्ष की तरह जान-माल का नुकसान न हो. इसके अतिरिक्त शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बचे हुए करीब एक दर्जन कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

सांसद सुरेश कश्यप (ETV Bharat)

स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों पर चर्चा

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने बताया कि पिछली बैठक में अधिकारियों को फील्ड में जाकर वास्तविक डेटा और ग्राउंड स्टेटस रिपोर्ट लाने को कहा गया था. इस बार बिजली, कृषि, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, RDSS और स्मार्ट मीटर जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. स्मार्ट मीटरों से जुड़े बिलों में गड़बड़ी की शिकायतों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए चेक मीटर लगाए गए हैं. अब तक केवल एक-आध मामला ही सामने आया है, जिसका समय रहते निपटारा कर दिया गया है.