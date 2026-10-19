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RJD सांसद सुधाकर सिंह ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर और कुंदन कृष्णन से जुड़ा मामला

सांसद सुधाकर सिंह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में भरत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला अब संसद तक पहुंच गया है. इस प्रकरण को लेकर बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बीच विवाद गहराता जा रहा है. कुंदन कृष्णन की ओर से पांच करोड़ रुपये के मानहानि दावे और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी वाला नोटिस मिलने के बाद अब सुधाकर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.

सांसद सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मानहानि का नोटिस उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने और अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करने से रोकने के उद्देश्य से भेजा गया है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से यह जांच कराने का अनुरोध किया है कि कहीं यह मामला किसी सांसद के संसदीय आचरण को प्रभावित करने या उसके दायित्वों के निर्वहन में बाधा डालने का प्रयास तो नहीं है. उन्होंने प्रथमदृष्टया आधार पाए जाने पर मामले को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की भी मांग की है.