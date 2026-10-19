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RJD सांसद सुधाकर सिंह ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर और कुंदन कृष्णन से जुड़ा मामला

कुंदन कृष्णन के 5 करोड़ के मानहानि नोटिस पर सुधाकर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी. संसदीय विशेषाधिकारों का सवाल उठाया. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा

Sudhakar Singh
सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2026 at 4:43 PM IST

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पटना: बिहार में भरत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला अब संसद तक पहुंच गया है. इस प्रकरण को लेकर बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बीच विवाद गहराता जा रहा है. कुंदन कृष्णन की ओर से पांच करोड़ रुपये के मानहानि दावे और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी वाला नोटिस मिलने के बाद अब सुधाकर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.

सांसद सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मानहानि का नोटिस उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने और अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करने से रोकने के उद्देश्य से भेजा गया है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से यह जांच कराने का अनुरोध किया है कि कहीं यह मामला किसी सांसद के संसदीय आचरण को प्रभावित करने या उसके दायित्वों के निर्वहन में बाधा डालने का प्रयास तो नहीं है. उन्होंने प्रथमदृष्टया आधार पाए जाने पर मामले को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की भी मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

विवाद भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भारत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा है. सुधाकर सिंह ने इस घटना की परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई और तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी. सांसद का कहना है कि मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों के निलंबन, मृतक की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज होने और राज्य सरकार की ओर से न्यायिक जांच समिति गठित किए जाने के बाद भी जांच के निष्कर्ष सामने आना जरूरी है.

''जांच का दायरा केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. पुलिस कार्रवाई के दौरान आदेश देने की प्रक्रिया, अधिकारियों के बीच हुए संवाद, पुलिस मुख्यालय की जानकारी और तत्कालीन नेतृत्व की भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए. जांच पूरी होने से पहले किसी अधिकारी को स्वतः दोषमुक्त मान लेना उचित नहीं है.''- सुधाकर सिंह, सांसद, बक्सर

पांच करोड़ के मानहानि नोटिस पर उठाए सवाल

सांसद के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने अपने निजी अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से क्षमायाचना करने की मांग की है. नोटिस में पांच करोड़ रुपये के मानहानि दावे और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने की बात कही गई है. इससे पहले सुधाकर सिंह ने नोटिस का कानूनी तरीके से जवाब देने की बात कही थी. अब उन्होंने इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाते हुए संसदीय स्वतंत्रता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जुड़े सवाल खड़े किए हैं.

''नागरिकों के जीवन, मौलिक अधिकारों, पुलिस कार्रवाई और संभावित सत्ता-दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना जनप्रतिनिधि के दायित्व का हिस्सा है. निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करने और पीड़ित परिवारों की बात सामने रखने का अधिकार होना चाहिए.''- सुधाकर सिंह, सांसद

Sudhakar Singh
सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat)

अनुच्छेद 105 और संसदीय विशेषाधिकार का दिया हवाला

लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में सुधाकर सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 105 का उल्लेख करते हुए संसद और उसकी समितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा वहां कही गई बातों के संबंध में मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण का हवाला दिया है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह सदन के बाहर दिए गए हर वक्तव्य के लिए असीमित कानूनी छूट का दावा नहीं कर रहे हैं.

''यदि किसी सांसद को भारी आर्थिक दावे या आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी देकर किसी मुद्दे को संसद में उठाने से रोकने का प्रयास किया जाता है, तो यह सदन की गरिमा और संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन सकता है. इसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष से मामले की जांच कराने की मांग की है.''- सुधाकर सिंह, सांसद

सरकारी अनुमति और निजी विधि फर्म की भूमिका पर भी सवाल

सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 17 का भी उल्लेख किया है. उन्होंने लोकसभा सचिवालय के माध्यम से बिहार सरकार से यह स्पष्ट कराने की मांग की है कि कुंदन कृष्णन ने किस हैसियत से नोटिस भेजा और क्या इस संबंध में राज्य या केंद्र सरकार से कोई पूर्व स्वीकृति मांगी गई थी. उन्होंने संबंधित पत्राचार और सरकारी अभिलेख उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है.

इसके अलावा सांसद ने नोटिस भेजने वाली निजी विधि फर्म की भूमिका पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि अधिकारी का निजी अधिवक्ता केवल उस अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह स्पष्ट करने की मांग की है कि संबंधित विधि फर्म को बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई औपचारिक प्राधिकरण दिया गया था या नहीं. यदि ऐसा प्राधिकरण दिया गया है, तो उसका आदेश और दायरा भी सार्वजनिक किया जाए.

लोकसभा अध्यक्ष से पांच प्रमुख मांगें

सुधाकर सिंह ने ओम बिरला से मामले का संज्ञान लेकर नोटिस के पीछे की परिस्थितियों की जांच कराने, संसदीय दायित्वों में संभावित बाधा के पहलू की पड़ताल करने और जरूरत पड़ने पर प्रकरण को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का अनुरोध किया है. उन्होंने बिहार सरकार से नोटिस के लिए आवश्यक अनुमति और संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगने की भी अपील की है.

इसके साथ ही उन्होंने निजी विधि फर्म के सरकारी प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट कराने, न्यायिक जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने और जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की है. पत्र के अंत में सांसद ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और संसद की गरिमा की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए. इस पूरे विवाद में अब नजर लोकसभा अध्यक्ष के रुख, बिहार सरकार की ओर से मिलने वाले जवाब और भारत भूषण तिवारी मामले की जांच से संबंधित आधिकारिक जानकारी पर रहेगी.

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