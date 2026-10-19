RJD सांसद सुधाकर सिंह ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर और कुंदन कृष्णन से जुड़ा मामला
कुंदन कृष्णन के 5 करोड़ के मानहानि नोटिस पर सुधाकर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी. संसदीय विशेषाधिकारों का सवाल उठाया. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : October 19, 2026 at 4:43 PM IST
पटना: बिहार में भरत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला अब संसद तक पहुंच गया है. इस प्रकरण को लेकर बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बीच विवाद गहराता जा रहा है. कुंदन कृष्णन की ओर से पांच करोड़ रुपये के मानहानि दावे और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी वाला नोटिस मिलने के बाद अब सुधाकर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
सांसद सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मानहानि का नोटिस उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने और अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करने से रोकने के उद्देश्य से भेजा गया है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से यह जांच कराने का अनुरोध किया है कि कहीं यह मामला किसी सांसद के संसदीय आचरण को प्रभावित करने या उसके दायित्वों के निर्वहन में बाधा डालने का प्रयास तो नहीं है. उन्होंने प्रथमदृष्टया आधार पाए जाने पर मामले को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की भी मांग की है.
कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ पर जनहित में प्रश्न उठाने के कारण बिहार के आईपीएस अधिकारी श्री कुंदन कृष्णन द्वारा पाँच करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजकर लोकसभा सदस्य पर दबाव बनाने तथा संसदीय दायित्वों के निर्वहन में संभावित अवरोध के संबंध में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को लिखा पत्र, मैं आपके संज्ञान में एक गंभीर मामला लाना चाहता हूँ, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता, कार्यपालिका की जवाबदेही और संसद की गरिमा से संबंधित है। बिहार के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री कुंदन कृष्णन ने अपने निजी अधिवक्ता के माध्यम से मुझे कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक क्षमायाचना की माँग की है तथा पाँच करोड़ रुपये के मानहानि वाद और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस नोटिस का आधार भोजपुर जिले के बिलौटी गाँव में भारत भूषण तिवारी की संदिग्ध मृत्यु और कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की घटना पर मेरे द्वारा जनहित में उठाए गए प्रश्न हैं। भारत भूषण तिवारी के कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ प्रकरण में संबंधित पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ है, मृतक की माता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और राज्य सरकार ने न्यायिक जाँच के लिए समिति गठित की है। मेरी जानकारी के अनुसार, इस जाँच के निष्कर्ष अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में घटना की वास्तविक परिस्थितियों, तत्कालीन पुलिस कमान और निर्णय लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न उठाना पूरी तरह प्रासंगिक है। जाँच लंबित रहते किसी अधिकारी को स्वतः दोषमुक्त मान लेना अनुचित होगा। घटना के समय श्री कुंदन कृष्णन बिहार एसटीएफ के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। इसलिए मैंने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर माँग की कि जाँच केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक सीमित न रहे, बल्कि आदेश देने की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों के बीच हुए संवाद, पुलिस मुख्यालय की जानकारी और तत्कालीन नेतृत्व की भूमिका की भी निष्पक्ष पड़ताल हो। लोकतंत्र में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना विधायिका का मूल दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) और 164(2) क्रमशः केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद की निर्वाचित सदनों के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी इसी संवैधानिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं; वे निर्वाचित संस्थाओं की समीक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही से ऊपर नहीं हैं। नागरिकों के जीवन, मौलिक अधिकारों, पुलिस कार्रवाई और संभावित सत्ता-दुरुपयोग के विषय में प्रश्न उठाना, पीड़ित परिवार की बात सामने रखना तथा निष्पक्ष जाँच की माँग करना मेरे प्रतिनिधिक दायित्व का अभिन्न हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद और उसकी समितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा वहाँ कही गई बातों के संबंध में न्यायिक कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करता है। मैं इस प्रावधान को सदन के बाहर दिए गए प्रत्येक वक्तव्य के लिए असीमित उन्मुक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि आईपीएस अधिकारी श्री कुंदन कृष्णन द्वारा भेजे गए इस नोटिस का उद्देश्य मुझे संबंधित विषय संसद में उठाने और अपने संसदीय दायित्वों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करने से रोकना है इसलिए इसकी विस्तृत जाँच आवश्यक है। लोकसभा के किसी सदस्य के संसदीय आचरण को प्रभावित करने के लिए दबाव या भय का प्रयोग सदन की गरिमा और विशेषाधिकारों से संबंधित गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 17 के अंतर्गत आलोचना का विषय बने शासकीय कृत्य के समर्थन में न्यायालय का सहारा लेने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान है। इसलिए यह स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है कि श्री कुन्दन कृष्णन ने किस हैसियत से यह नोटिस भेजा, क्या बिहार या केंद्र सरकार से स्वीकृति माँगी गई और यदि हाँ, तो उसका निर्णय तथा संबंधित अभिलेख क्या हैं। इस नोटिस का एक अन्य गंभीर पहलू निजी विधि फर्म द्वारा बिहार सरकार की ओर से बोलने का आभास उत्पन्न करना है। अधिकारी की ओर से भेजे गए नोटिस में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और सरकारी कार्रवाई का बचाव जिस प्रकार किया गया है, उससे यह प्रश्न उठता है कि संबंधित विधि फर्म केवल उस अधिकारी का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व कर रही है अथवा बिहार सरकार का अधिकृत पक्ष भी प्रस्तुत कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता का संवैधानिक पद स्थापित है। राज्य सरकार की ओर से विधिक प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता, सरकारी विधि अधिकारियों अथवा विधिवत नियुक्त और अधिकृत अधिवक्ताओं के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अधिकारी का निजी अधिवक्ता मात्र उस अधिकारी से निर्देश प्राप्त करके बिहार सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं बन जाता। एक आईपीएस अधिकारी स्वयं बिहार सरकार नहीं है। उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पुलिस विभाग की संस्थागत भूमिका, उसके पद से जुड़े दायित्व और राज्य सरकार का अधिकृत पक्ष अलग-अलग विषय हैं। यदि संबंधित निजी विधि फर्म को बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है, तो उस प्राधिकरण, नियुक्ति और निर्देशों का आधार स्पष्ट किया जाए। यदि ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है और फिर भी सरकार के अधिकृत प्रतिनिधित्व का दावा किया गया है, तो लोकसभा सचिवालय के माध्यम से बिहार सरकार से स्पष्टीकरण माँगा जाए तथा सक्षम क़ानूनी प्राधिकार द्वारा संबंधित विधि फर्म से स्पष्टीकरण माँगकर उस पर विधिसम्मत कार्रवाई किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता यह है कि यदि वरिष्ठ प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी अपने शासकीय कार्यों की समीक्षा करने वाले जनप्रतिनिधियों को भारी आर्थिक दावों और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनियों से भयभीत करने लगें, तो इससे लोकतांत्रिक निगरानी और सार्वजनिक विमर्श पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि: 1. इस प्रकरण का संज्ञान लेकर जाँच कराया जाए कि क्या श्री कुंदन कृष्णन का उक्त नोटिस मेरे संसदीय दायित्वों के निर्वहन में बाधा डालने अथवा मेरे संसदीय आचरण को प्रभावित करने का प्रयास है; प्रथमदृष्टया आधार पाए जाने पर इसे विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया जाए। 2. लोकसभा सचिवालय के माध्यम से बिहार सरकार से विवरण माँगा जाए कि पुलिस अधिकारी श्री कुंदन कृष्णन ने किन प्रावधानों और किस सरकारी अनुमति के आधार पर मुझे नोटिस भेजा है। लागू सेवा नियमों के अंतर्गत स्वीकृति की स्थिति तथा संबंधित पत्राचार और अभिलेख भी उपलब्ध कराए जाएँ। 3. यह स्पष्ट कराया जाए कि संबंधित निजी विधि फर्म को बिहार सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अधिकार दिया गया था या नहीं; यदि दिया गया था, तो उसका आदेश और दायरा उपलब्ध कराया जाए। 4. संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से न्यायिक जाँच की वर्तमान स्थिति तथा उसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने के संबंध में जानकारी माँगी जाए, ताकि अपुष्ट दावों के स्थान पर तथ्य सामने आ सकें। 5. सदस्यों के संसदीय कर्तव्यों से संबंधित मामलों में कार्यपालिका द्वारा दबाव या प्रतिशोध की किसी भी संभावित कार्रवाई के विरुद्ध सदन की गरिमा और सदस्यों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएँ। मैं आपके समक्ष यह विषय संसद की गरिमा और निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में रख रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। सादर, सुधाकर सिंह— Sudhakar Singh (रोज़गार जहाँ, वोट वहाँ) (@_Sudhaker_singh) October 19, 2026
क्या है पूरा मामला?
विवाद भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भारत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा है. सुधाकर सिंह ने इस घटना की परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई और तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी. सांसद का कहना है कि मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों के निलंबन, मृतक की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज होने और राज्य सरकार की ओर से न्यायिक जांच समिति गठित किए जाने के बाद भी जांच के निष्कर्ष सामने आना जरूरी है.
''जांच का दायरा केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. पुलिस कार्रवाई के दौरान आदेश देने की प्रक्रिया, अधिकारियों के बीच हुए संवाद, पुलिस मुख्यालय की जानकारी और तत्कालीन नेतृत्व की भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए. जांच पूरी होने से पहले किसी अधिकारी को स्वतः दोषमुक्त मान लेना उचित नहीं है.''- सुधाकर सिंह, सांसद, बक्सर
पांच करोड़ के मानहानि नोटिस पर उठाए सवाल
सांसद के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने अपने निजी अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से क्षमायाचना करने की मांग की है. नोटिस में पांच करोड़ रुपये के मानहानि दावे और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने की बात कही गई है. इससे पहले सुधाकर सिंह ने नोटिस का कानूनी तरीके से जवाब देने की बात कही थी. अब उन्होंने इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाते हुए संसदीय स्वतंत्रता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जुड़े सवाल खड़े किए हैं.
''नागरिकों के जीवन, मौलिक अधिकारों, पुलिस कार्रवाई और संभावित सत्ता-दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना जनप्रतिनिधि के दायित्व का हिस्सा है. निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करने और पीड़ित परिवारों की बात सामने रखने का अधिकार होना चाहिए.''- सुधाकर सिंह, सांसद
अनुच्छेद 105 और संसदीय विशेषाधिकार का दिया हवाला
लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में सुधाकर सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 105 का उल्लेख करते हुए संसद और उसकी समितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा वहां कही गई बातों के संबंध में मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण का हवाला दिया है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह सदन के बाहर दिए गए हर वक्तव्य के लिए असीमित कानूनी छूट का दावा नहीं कर रहे हैं.
''यदि किसी सांसद को भारी आर्थिक दावे या आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी देकर किसी मुद्दे को संसद में उठाने से रोकने का प्रयास किया जाता है, तो यह सदन की गरिमा और संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन सकता है. इसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष से मामले की जांच कराने की मांग की है.''- सुधाकर सिंह, सांसद
सरकारी अनुमति और निजी विधि फर्म की भूमिका पर भी सवाल
सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 17 का भी उल्लेख किया है. उन्होंने लोकसभा सचिवालय के माध्यम से बिहार सरकार से यह स्पष्ट कराने की मांग की है कि कुंदन कृष्णन ने किस हैसियत से नोटिस भेजा और क्या इस संबंध में राज्य या केंद्र सरकार से कोई पूर्व स्वीकृति मांगी गई थी. उन्होंने संबंधित पत्राचार और सरकारी अभिलेख उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है.
इसके अलावा सांसद ने नोटिस भेजने वाली निजी विधि फर्म की भूमिका पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि अधिकारी का निजी अधिवक्ता केवल उस अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह स्पष्ट करने की मांग की है कि संबंधित विधि फर्म को बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई औपचारिक प्राधिकरण दिया गया था या नहीं. यदि ऐसा प्राधिकरण दिया गया है, तो उसका आदेश और दायरा भी सार्वजनिक किया जाए.
बिहार सरकार के एक अधिकारी कुंदन कृष्णन के द्वारा मानहानि का नोटिस भेजे जाने के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को खुला पत्र। आपको पता चला ही होगा कि बिहार सरकार के एक मुलाजिम कुंदन कृष्णन ने मुझे 5 करोड़ रुपये की मानहानि का हास्यास्पद नोटिस भेजा है। हालाँकि, उनसे पूछिएगा कि 5 करोड़ रुपये की राशि किस आधार पर तय की गई है; कहीं बिग बॉस या राइज एंड फॉल जैसे किसी रियलिटी शो में तो नहीं जाने वाले थे, जिसमें जाने का अवसर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं मिल पाया। चूँकि मेरे द्वारा उठाए गए सवाल और लगाए गए आरोप बिहार सरकार के एक अधिकारी तथा सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति की भूमिका से संबंधित थे, इसलिए मैं यह भी जानना चाहूँगा कि बिहार सरकार इस नोटिस से कितनी सहमत है। केंद्र सरकार के All India Services Conduct Rules, 1968 और बिहार सरकार के Bihar Government Servant’s Conduct Rules, 1976 के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी को सरकारी काम से संबंधित मामले में किसी के ऊपर मानहानि का दावा करने के पहले निर्धारित प्रावधानों के अधीन सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या राज्य के गृह मंत्री के तौर पर आपके द्वारा या आपकी सरकार द्वारा इसकी अनुमति दी गई है? और अगर इस मामले में सरकारी अनुमति नहीं ली गई है, तो कृपया इन महाशय को सरकारी नियमावली की ट्रेनिंग दिलवाने का कष्ट करें। हालाँकि, मुझे इस नोटिस को देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। पिछले बीस सालों में बिहार सरकार के अधिकांश IAS और IPS अधिकारी भूल गए हैं कि वे जनता के नौकर हैं और चुने हुए विधायक तथा सांसद जनता के प्रतिनिधि। जब नौकर को भ्रम हो जाता है कि वही हुक्मरान है, तो वह जनता से दुर्व्यवहार करता है और जनप्रतिनिधि से सवाल; जो आजकल बिहार में हो रहा है। वर्तमान में बिहार सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली, अहंकार और उनके ज़रूरत से ज़्यादा विशेषाधिकारों को देखकर यही लगता है कि वह दिन दूर नहीं, जब कोई अधिकारी किसी मंत्री द्वारा की गई आलोचना से नाराज़ होकर उलटे मंत्री जी को माफ़ीनामा लिखने के लिए नोटिस थमा देगा। अधिकारियों द्वारा पक्ष और विपक्ष के विधायकों की अनदेखी तो सामान्य हो ही गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आप स्वयं नगर विकास मंत्री थे, तो उस समय के तत्कालीन पटना नगर आयुक्त कुलदीप नारायण के द्वारा आपसे अभद्रतापूर्वक व्यवहार के चलते तत्कालीन सरकार को कुलदीप नारायण का निलंबन करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि कुंदन कृष्णन पहली बार ऐसा कर रहे हैं। डेढ़ साल पहले भी दीपक कुमार के भ्रष्टाचार के संबंध में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो स्वयं कुंदन कृष्णन द्वारा अपने मातहत डीएसपी के ज़रिए मुझे और मेरे भाई को परिणाम भुगत लेने की धमकी दी गई थी। इस बात की सूचना मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्वयं मिलकर लिखित में दी थी। कुंदन कृष्णन कितने अव्वल दर्जे के उद्दंड हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में इन्होंने कहा था कि जब बिहार में खेती का समय नहीं होता है, तो किसान अपराध में शामिल रहते हैं। उस समय आप बिहार के गृह मंत्री थे। इस शर्मनाक बयान के बाद आप सहित पूरी सरकार की बदनामी हुई थी। किसानों के द्वारा हंगामा और आलोचना बढ़ते देख कुंदन कृष्णन के द्वारा सार्वजनिक माफ़ी माँगी गई थी। ये तमाम उदाहरण पर्याप्त हैं यह बताने के लिए कि कुंदन कृष्णन किस मानसिकता से ग्रसित हैं। किसी राज्य की लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि लगातार कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते रहें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो जनता के ये नौकर सरकारी धन-संपदा लूटने लगेंगे और पूरी तरह बेलगाम हो जाएँगे। भरत तिवारी वाले मामले में आप और बिहार सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पुलिस से भूल हुई है। इसी आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, मृतक की माता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई और सरकार ने न्यायिक जाँच का आदेश दिया। जिस समय भारत भूषण तिवारी की हत्या हुई, उस समय कुंदन कृष्णन बिहार एसटीएफ के डीजी के पद पर कार्यरत थे। हत्या के दिन की कमान, निर्णय प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों के बीच हुए संवाद और पुलिस मुख्यालय की भूमिका जाँच के घेरे में हैं। इस आधार पर कुंदन कृष्णन की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एक सांसद के तौर पर यह मेरी जवाबदेही है कि मैं किसी दुर्घटना के बाद सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों की कार्यशैली और भूमिका पर सवाल उठाऊँ। मुझे मानहानि का नोटिस भेजकर वे स्वयं को जाँच के घेरे से बाहर दिखाना चाहते हैं, जो प्रशासनिक सीमाओं के उल्लंघन को भी दर्शाता है। चूँकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के द्वारा निर्देशित होना कितना ज़रूरी है। संविधान सर्वोपरि है। अगर कार्यपालिका अपनी सीमाओं को लाँघते हुए मुख्यमंत्री से सवाल कर दे या नोटिस भेज दे, तो राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। अंत में आपसे एक आग्रह करूँगा कि राज्य के सभी जिलों के DM और SP को निर्देशित करें कि वे अपने कार्यालयों में राजा की तरह जनता से 20 फुट की दूरी पर बैठकर दरबार लगाना बंद करें। वे जनता के नौकर हैं; आम लोगों के साथ संवेदनशील और मानवीय व्यवहार करें। ऐसा करेंगे, तो वे कुंदन कृष्णन जैसा अधिकारी बनने से बच जाएँगे। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना हम सबकी जवाबदेही है, इसलिए मैं समय-समय पर उद्दंड अधिकारियों को आईना दिखाता रहूँगा। आपका, सुधाकर सिंह— Sudhakar Singh (रोज़गार जहाँ, वोट वहाँ) (@_Sudhaker_singh) October 16, 2026
लोकसभा अध्यक्ष से पांच प्रमुख मांगें
सुधाकर सिंह ने ओम बिरला से मामले का संज्ञान लेकर नोटिस के पीछे की परिस्थितियों की जांच कराने, संसदीय दायित्वों में संभावित बाधा के पहलू की पड़ताल करने और जरूरत पड़ने पर प्रकरण को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का अनुरोध किया है. उन्होंने बिहार सरकार से नोटिस के लिए आवश्यक अनुमति और संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगने की भी अपील की है.
इसके साथ ही उन्होंने निजी विधि फर्म के सरकारी प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट कराने, न्यायिक जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने और जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की है. पत्र के अंत में सांसद ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और संसद की गरिमा की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए. इस पूरे विवाद में अब नजर लोकसभा अध्यक्ष के रुख, बिहार सरकार की ओर से मिलने वाले जवाब और भारत भूषण तिवारी मामले की जांच से संबंधित आधिकारिक जानकारी पर रहेगी.
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