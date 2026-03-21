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छतरपुर में फिर आसमान से बरसी आफत, गरज-चमक के साथ बारिश ने फसलें की तबाह, किसाने बोले- बर्बाद हो गए

शुक्रवार शाम गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश ( Etv Bharat )

तूफानी हवाओं के बाद 2 घंटे तक हुई बारिश (Etv Bharat)

शुक्रवार की देर शाम छतरपुर जिले के आसमान में छाई काली घटाओं ने किसानों के अरमानों पर जमकर प्रहार किया, जिले के कई हिस्सों में अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने खेतों में खड़ी और खलिहानों में रखी किसानों की मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिला दिया. वर्तमान में गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी की फसलें कटने की दहलीज पर थीं. कुछ चना,सरसो तो कट चुका था लेकिन गेंहू खेतो में खड़ा है और कहीं कटा हुआ पड़ा है, लेकिन प्रकृति की इस मार ने अब किसानों के सामने दाने-दाने का संकट खड़ा कर दिया है.

छतरपुर : बीती रात छतरपुर फिर हुई जोरदार बारिश ने किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया है. किसानों की गेंहू की फसल खड़ी तो कहीं कट कर खेतो में पड़ी थी लेकिन शुक्रवार को फिर कुदरत का ऐसा कहर बरपा जिसने किसानों की आंखें नम कर दीं. गरज चमक के साथ लगातार 2 घंटे हुई बारिश ने किसानों के खेतों में तबाही मचा दी.

छतरपुर के ज्यादातर गांव प्रभावित

छतरपुर जिले के लवकुशनगर, बिजावर, राजनगर,खजुराहो और छतरपुर तहसील के ग्रामीण इलाको में बीते शुक्रवार मूसलाधार बारिश हुई. छतरपुर जिले के पठापुर,देरी,कालापानी,बरदोआह,कर्री,विक्रमपुर,धोरी सहित दर्जनों गांव में फसलें पानी-पानी हो गईं. किसान मुन्ना अहिरवार ने कहा, '' गेहूं की बालियां भीगने के बाद काली पड़ जाएंगी, जिससे न केवल वजन कम होगा बल्कि बाजार में उनका सही दाम भी नहीं मिलेगा. बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया है. खेतों में कटा रखा सरसों और चने की फलियों को भी भारी नुकसान हुआ है.'' वहीं, छतरपुर जिले के कृषि विभाग के उपसंचालक अनिल कुमार मिश्रा बताते हैं, '' इस बार छतरपुर जिले में 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई है,जो पिछली बार से ज्यादा थी.''

फसलें तबाह होने से परेशान किसान (Etv Bharat)

किसान बोले अब कर्ज कैसे चुकाएंगे?

बारिश से पहले चली तूफआनी हवाओं ने भी खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को जमीन पर ला दिया. सूरजपुरा गांव के किसान धनुआ अहिरवार ने बताया, '' गेहूं की कटाई अब नामुमकिन सी हो गई है. अब हार्वेस्टर चलाने में भी दिक्कत आएगी. खेतों में पानी भर गया है. हम बर्बाद हो गए.'' किसान मुन्ना अहिरवार कहते हैं, '' कर्ज लेकर खाद-बीज का इंतजाम किया था, लेकिन अब फसल बर्बाद होने से कर्ज कैसे चुकेगा?

गरज-चमक के साथ बारिश ने फसलें की तबाह (Etv Bharat)

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वहीं, छतरपुर जिले के कृषि जानकार जितेंद्र रिक्षारिया बताते हैं, '' शाम को बहुत तेज बारिश हुई है. किसानों को इस बारिश ने बर्बाद कर दिया. मेरी लवकुश नगर में फसल खड़ी गेहूं की कटाई होनी थी लेकिन सब पानी मे मिल गया. पूरा साल किसान मेहनत करता है,ओर फसल कटने का इंतजार रहता है,फसल घर आए,लेकिन परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती.''