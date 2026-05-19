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14 साल बाद उज्जैन में मध्य प्रदेश सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप, 300 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

उज्जैन में मध्य प्रदेश सब जूनियर बास्केटबॉल बालिका वर्ग चैंपियनशिप का 23 से 26 मई तक आयोजन. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

MP JUNIOR BASKETBALL CHAMPIONSHIP
उज्जैन में मध्य प्रदेश सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 4:30 PM IST

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उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन एक बार फिर खेल प्रतिभाओं की ऊर्जा से गुलजार होने जा रही है. 14 साल बाद उज्जैन को बड़ी मेजबानी मिली है. 23 मई से 26 मई तक यहां सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के बालिका वर्ग का आयोजन किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 22 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें करीब 300 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी.

इस आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में बड़ा उत्साह है. आयोजन की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं, जिसमे खेल मैदान की व्यवस्था, खिलाड़ियों के रुकने, खाने, पीने और खास कर सुरक्षा की व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया है.

मध्य प्रदेश सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का 23 से 26 मई तक आयोजन (ETV Bharat)

'मध्य प्रदेश की 22 टीमों के 300 खिलाड़ी शामिल'

ईटीवी भारत से चर्चा में उज्जैन बास्केटबॉल एसोसिएशन की सचिव ऋतु शर्मा ने बताया, "मध्यप्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन और उज्जैन कॉर्पोरेशन एरिया बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में उज्जैन के महानंदा नगर में स्थित सपोर्ट एरिना में ये आयोजन 23 मई से 26 मई तक होना है. इससे पहले स्टेट लेवल पर उज्जैन को ये मौका वर्ष 2012 में मिला था.

UJJAIN MP BASKETBALL CHAMPIONSHIP
मध्य प्रदेश की 22 टीमों के 300 खिलाड़ी शामिल (ETV Bharat)

यह चैंपियनशिप सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के नाम से है जो सिर्फ बालिका वर्ग का है. इसमें मध्य प्रदेश की 22 टीमों के 300 खिलाड़ियों के साथ 30 रेफरी शामिल हैं. मैच हर रोज सुबह 06 बजे से 09 बजे तक और शाम 05 बजे से 10 बजे तक होगा. इसमें प्राइजेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी रहेगी."

SUB JUNIOR BASKETBALL 23 TO 26 MAY
बास्केटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियां तेज (ETV Bharat)

'चयनित खिलाड़ी जाएंगे नेशनल'

एसोसिएशन की सचिव ऋतु शर्मा ने कहा, "यहां आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को नेशनल खेलने का मौका मिलेगा. आगामी सितंबर महीने में ही टूर्नामेंट होना है. आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में जहां टीमें मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगी. यूं तो साल में 3 से 4 टूर्नामेंट होते ही हैं लेकिन स्टेट लेवल पर सालों में मौका मिलता है. उज्जैन में 2012 में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी."

UJJAIN MP BASKETBALL CHAMPIONSHIP
14 साल बाद उज्जैन को मेजबानी का मिला मौका (ETV Bharat)

'चैंपियनशिप से खेल संस्कृति को नई पहचान'

एसोसिएशन की सदस्य मनीषा पवार ने कहा, "इस चैंपियनशिप के माध्यम से प्रदेश की युवा बालिका खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा. उज्जैन में खेल संस्कृति को नई पहचान सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जिससे आने वाले खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो. 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे."

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