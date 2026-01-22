ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के छात्रों का जलवा, 26 जनवरी को देश जानेगा इनकी उपलब्धियां

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के छात्र एनएसएस द्वारा लहरा रहे देश में परचम, 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम करेंगे गौरवांवित.

MP STUDENTS IN DELHI REPUBLIC DAY
मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के छात्र लहरा रहे परचम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 5:25 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 5:35 PM IST

उज्जैन: 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर्व नजदीक है. इससे पहले मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवांवित करने वाले कुछ ऐसे छात्र छात्राओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से निकल खुद को एक खास पहचान दी. उनसे जुनून और जज्बे ने ही हौसलों को पंख दिए. मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से निकले ये छात्र एनएसएस के माध्यम से देश में परचम लहरा रहे हैं.

राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉ. शेखर मैदमवार ने कहा वर्तमान में एक छात्रा ने वंदे मातरम सिंगिंग सॉन्ग में पूरे भारतवर्ष में 27वां और मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. एक छात्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 26 जनवरी के दिन सलामी देगा व एक और ग्रामीण क्षेत्र की बिटिया जो कि अतिथि के रूप में दिल्ली पहुंच रही है. जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम गौरवांवित करेंगे. पूर्व में भी कई छात्र राज्य स्तरीय मैराथन दौड़ नागालैंड में होकर आए. हरियाणा, जबलपुर, जयपुर कई शहरों में अपनी प्रतिभा को बिखेर कर आए. जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया व कर रहे हैं.

ग्रामीण इलाकों के छात्र लहरा रहे परचम (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने कहा बच्चों की राष्ट्रीय उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उन्होंने कहा बच्चों का परिश्रम विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई दे रहा है."

जानिए तीनों छात्रों के बारे में और उनकी उपलब्धियों को

सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन परिक्षेत्र के मंदसौर की छात्रा ज्योति बाला सोनी ने भारत सरकार के My Bharat Portal द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस 2026 "वंदे मातरम्" गायन प्रतियोगिता में उपलब्धि अर्जित की है. ज्योतिबाला टॉप 200 की विनर लिस्ट में 27वें नंबर पर रहीं. साथ ही पोर्टल पर मध्य प्रदेश सूची में पहले स्थान पाया. ज्योति बाला सोनी राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय साहसिक शिविर, पोंग डैम (हिमाचल प्रदेश) में भी सहभागिता कर चुकी हैं.

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) से जुड़ी शाजापुर जिले के गांव करजू की छात्रा कुमारी लक्ष्मी, पिता नारायण सिंह, विकासखंड मोहन बड़ोदिया का चयन गणतंत्र दिवस परेड-2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में किया गया है, जो ग्रामीण परिवारों की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करेगा. सीमित संसाधनों के बावजूद यह चयन ग्रामीण अंचलों की लड़कियों की क्षमता और पारिवारिक सहयोग की शक्ति को दर्शाता है. यह चयन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा किया गया है.

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम के राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) स्वयंसेवक महेश चौहान का चयन गणतंत्र दिवस परेड शिविर-2026, नई दिल्ली के लिए हुआ है. यह चयन अनुशासनप्रियता, शारीरिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता व निस्वार्थ सेवा-भावना का सशक्त प्रमाण है. यह उपलब्धि न केवल स्वयंसेवक महेश चौहान के लिए, बल्कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं उज्जैन-रतलाम अंचल के लिए गौरव का विषय है.

