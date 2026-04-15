ETV Bharat / state

पराली से मध्य प्रदेश लाल! टूटे पिछले सालों के रिकॉर्ड, पिछले 14 दिनों में देश में अव्वल

पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश के 1 से 14 अप्रैल के आंकड़े (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा पराली जलाने पर रोक के लिए किसानों को नोटिस थमाए गए, लेकिन इसके बाद भी पराली के मामले घटने के स्थान पर बढ़ गए हैं. अप्रैल माह में 1 से 14 अप्रैल के बीच पराली जलाने के मामलों में पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट गया है. 2026 में पिछले 14 दिनों में पराली के 12 हजार 617 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं.

भोपाल: जागरुक करने के प्रयास, समझाइश और सख्ती का असर मध्य प्रदेश में किसानों पर दिखाई नहीं दे रहा है. प्रदेश में गेहूं की कटाई के बाद पराली जलाने के आंकड़े रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं. पराली के मामले में मध्य प्रदेश ने पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पूरे देश में इस साल अप्रैल माह के पिछले 14 दिनों के दौरान पूरे देश में 17 हजार 342 पराली जलाने के मामले रिकॉर्ड किए गए. इसमें से 12 हजार 617 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में दर्ज हुए है. इसमें देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र के 3 जिलों में ही 3700 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं.

2025 में इसी दौरान 12478 मामले रिकॉर्ड किए गए थे. वर्ष 2024 में 4468 मामले पराली जलाने के मामले सामने आए थे. 2023 में 7665 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2022 में पराली जलाने के 10 हजार 646 मामले रिकॉर्ड में आए थे. जबकि इस दौरान मध्य प्रदेश के बाद उत्तरप्रदेश में 4701 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं. जबकि हरियाणा में 18, पंजाब में 3 और दिल्ली में 3 मामले सामने आए हैं.

मध्य प्रदेश में पराली जलाने के पिछले 5 साल के आंकड़े (ETV Bharat)

2026 में पिछले 14 दिनों में पराली के 12 हजार 617 मामले

2025 में 12478 मामले रिकॉर्ड किए गए

2024 में 4468 मामले सामने आए

2023 में 7665 मामले दर्ज किए गए

2022 में 10 हजार 646 मामले रिकॉर्ड किए गए थे

देश के टॉप 10 जिलों में मध्य प्रदेश के 8 जिले

देश में सबसे ज्यादा पराली जलने के मामले में टॉप 10 जिलों में मध्य प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं. इसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में शामिल होशंगाबाद, रायसेन और विदिशा भी शामिल हैं. हालांकि सबसे ज्यादा मामले उत्तरप्रदेश के सिद्धार्थनगर में सामने आए हैं. इसके बाद होशंगाबाद, उज्जैन, रायसेन, इंदौर, सीहोर, धार, विदिशा, देवास और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) शामिल है. होशंगाबाद में 1689 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि उज्जैन में 1663, रायसेन में 1326, इंदौर में 854, सीहोर में 760, धार में 719, विदिशा 712, देवास में 646 और गोरखपुर में 615 मामले पराली जलाने के रिकॉर्ड किए गए हैं.

देश में 17 हजार 342 में 12 हजार 617 मामले सिर्फ एमपी (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के किस जिले में कितने मामले आए सामने

होशंगाबाद - 1689

उज्जैन - 1663

रायसेन - 1326

इंदौर - 854

सीहोर - 760

धार - 719

विदिशा - 712

देवास - 646

कार्रवाई नहीं आ रही काम

प्रदेश में नरवाई जलाने पर रोक के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी कलेक्टरों को इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे. प्रदेश के ज्यादा प्रभावित जिलों में प्रतिबंधित धाराओं में इस पर रोक भी लगाई गई, लेकिन यह भी असरकारक दिखाई नहीं दे रही.

पर्यावरणविद डॉ सुभाष चंद्र पांडे कहते हैं कि "लगातार पराली जलाने से वायु प्रदूषण के साथ कृषि भूमि की उर्वरक शक्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है. इससे भूमि के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं. भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले जीवों को नुकसान पहुंचने से फसल के उत्पादन पर भी असर पड़ता है."