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नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार पर STF का एक्शन, 20 हजार का इनामी आरोपी देहरादून से गिरफ्तार

नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार मामले में 20 हजार का इनामी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में नशीले कफ सिरप की अवैध सप्लाई से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश STF ने लंबे समय से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी अभिषेक निगम को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया है. फिलहाल STF आरोपी से पूछताछ कर रही है.

30 मई 2026 को की गई कार्रवाई के दौरान मौके से ऑनरेक्स और ऑफकफ ब्रांड के 74 हजार 104 कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किए गए थे. STF के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी पर इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नशे के लिए कफ सिरप की अवैध सप्लाई में शामिल होने का आरोप है. आरोपी को ट्रांजिट वारंट पर भोपाल लाकर पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में अब तक कुल 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

30 मई को STF ने नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटेल सिटी में 30 मई 2026 को STF मध्य प्रदेश ने नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान ऑनरेक्स और ऑफकफ ब्रांड के 74,104 कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किए गए थे. इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई गई और कथित अवैध सप्लाई नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश शुरू की गई. अवैध कफ सिरप फैक्ट्री मामले का मास्टरमाइंड STF के हत्थे चढ़ा, कोर्ट से मिली 5 दिन की रिमांड फरार आरोपी पर था 20 हजार का इनाम