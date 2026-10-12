नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार पर STF का एक्शन, 20 हजार का इनामी आरोपी देहरादून से गिरफ्तार
भोपाल में पकड़ी गई थी 74,104 कोडीनयुक्त कफ सिरप की खेप. आरोपी को ट्रांजिट वारंट पर भोपाल लाकर पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:33 PM IST
भोपाल: भोपाल में नशीले कफ सिरप की अवैध सप्लाई से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश STF ने लंबे समय से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी अभिषेक निगम को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया है. फिलहाल STF आरोपी से पूछताछ कर रही है.
30 मई 2026 को की गई कार्रवाई के दौरान मौके से ऑनरेक्स और ऑफकफ ब्रांड के 74 हजार 104 कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किए गए थे. STF के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी पर इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नशे के लिए कफ सिरप की अवैध सप्लाई में शामिल होने का आरोप है. आरोपी को ट्रांजिट वारंट पर भोपाल लाकर पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में अब तक कुल 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
30 मई को STF ने नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी
भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटेल सिटी में 30 मई 2026 को STF मध्य प्रदेश ने नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान ऑनरेक्स और ऑफकफ ब्रांड के 74,104 कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किए गए थे. इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई गई और कथित अवैध सप्लाई नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश शुरू की गई.
फरार आरोपी पर था 20 हजार का इनाम
STF के के मुताबिक, रीवा के कटरा तलैया निवासी अभिषेक निगम इस मामले में फरार चल रहा था. जांच एजेंसी का आरोप है कि वह राहुल कुशवाह और सागर निवासी सीटी जैन सहित अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई में शामिल था. STF की कार्रवाई के बाद आरोपी के रीवा से फरार होने की जानकारी सामने आई थी. इसके बाद STF DIG राहुल कुमार लोढ़ा ने उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.
देहरादून से गिरफ्तारी, भोपाल में पूछताछ
फरार आरोपी की तलाश में जुटी STF की विशेष टीम ने उत्तराखंड के देहरादून से अभिषेक निगम को गिरफ्तार किया. इसके बाद उसे ट्रांजिट वारंट पर भोपाल लाया गया. STF के अनुसार, आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि कथित अवैध सप्लाई नेटवर्क और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा सके.
अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार
STF एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया "नशीले कफ सिरप की बरामदगी से जुड़े इस मामले में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई में यह पता लगाने पर जोर रहेगा कि कथित अवैध सप्लाई का नेटवर्क किन लोगों तक फैला था और इसमें अन्य व्यक्तियों की क्या भूमिका रही. फिलहाल STF आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी."