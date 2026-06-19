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मध्य प्रदेश में नौसिखिया के बाद पप्पू के चप्पू पर सियासत, सीएम के बयान पर जीतू पटवारी का पलटवार

मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव और जीतू पटवारी के बीच तीखी बयानों से गरमाई राजनीति, जीतू पटवारी बोले-गालियां देनी है तो सामने आकर दें.

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मध्य प्रदेश में नौसिखिया के बाद पप्पू के चप्पू पर सियासत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 1:55 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 2:18 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की सियासत में राजनीतिक मर्यादा और बयानों का स्तर एक बार फिर सुर्खियों में है. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा एक दूसरे पर दिए जा रहे बयानों से राजनीति गरमाई हुई है. हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया है. जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सवालों से डरते हैं, इसीलिए वह उन्हें नौसिखिया, दो कौड़ी का और पप्पू का चप्पू बोल रहे हैं, लेकिन चप्पू ही नाव को पार लगाता है, उसकी उपयोगिता है. सरकार सर्वे करा ले, इस तरह के बयान से कांग्रेस को ही फायदा हो रहा है. जीतू पटवारी ने कहा कि पटवारियों की ताकत को समझ लो, अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो अंधेरे में रहोगे.

गालियां देनी है, तो सीएम सामने बुलाकर दें

राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयानों पर पलटवार किया. जीतू पटवारी ने कहा कि "उनके बयानों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री सवालों से थोड़े तो डरते हैं. यदि नहीं डरते तो उन्हें इस तरह की भाषा बोलने की जरूरत ही नहीं थी, या फिर दो बातें हैं, पहला, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वह उनका निपटारा नहीं कर सकते हैं और इसलिए वह दूसरे तरीके से जवाब देते हैं.

जीतू पटवारी का बयान (ETV Bharat)

नौसिखिया कौन होता है ? एक पद पर बैठने वाला ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश चलाने के स्थान पर गालियां देता है, यह होता है नौसिखिया... अपने धर्म को न निभाना और सिर्फ पद पर रहते हुए झूठी-सच्ची घोषणाएं करना यह होता है नौसिखिया. नौसिखियापन सवाल पूछना नहीं होता. मैं तो अपना दायित्व निभा रहा हूं. मैं पहले भी कह चुका हूं. जीतू पटवारी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठने वाला व्यक्ति है. मेरी मुख्यमंत्री से किसी तरह की दुश्मनी नहीं है.

मैं अपना काम कर रहा हूं, उन्हें अपना काम करना चाहिए. यदि वह नौसिखिया कहेंगे, दौ कौड़ी का कहेंगे और चप्पू का चप्पू कहेंगे तो उनका धन्यवाद. चप्पू तो नाव चलाता है. नाव को पार लगाता है. किनारे लगाता है. उसकी उपयोगिता है. मुख्यमंत्री को समझना होगा कि चप्पू की भी उपयोगिता है. मुख्यमंत्री गालियां देते रहें, उससे हमें फायदा हो रहा है, सरकार अध्ययन करा ले, यदि मुख्यमंत्री को गालियां ही देनी है तो मैं आ जाऊंगा, मेरे सामने दो.

JITU PATWARI SLAMS MOHAN YADAV
जीतू पटवारी (ETV Bharat)

पटवारी की ताकत को समझ ले, नहीं तो अधेंरे में रहोगे

भोपाल में 46 पटवारियों में से 24 पटवारियों के तबादला आदेश 24 घंटे में ही बदलने के मामले में जीतू पटवारी ने कहा कि पटवारियों की ताकत को समझ लो, अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो अंधेरे में रहोगे. जब पटवारी जमीन नापता है, तो उसे पता होता कि जमीन पर नापने पर उसे पता होता है कि किस पर कितना कंट्रोल रखना है. इसका असर अभी देखा जा सकता है. 24 घंटे में पटवारियों ने कह दिया कि जिससे जितना लिया, उससे वे डबल देने को तैयार हैं और यही हुआ, इस वजह से लिस्ट बदली.

पटवारी ने आरोप लगाया कि तबादला उद्योग में 500 करोड़ का लेनदेन हुआ है. जिसका भी तबादला हुआ है, उससे अलग से बात की जाए तो लेनदेन के प्रमाण भी मिल जाएंगे. जब मैं यह बात मुख्यमंत्री से कहूंगा तो वे कहेंगे कि यह नौसिखिया टाइप बात है."

कैसे शुरू हुआ बयानों को लेकर विवाद

दोनों नेताओं के बीच विवाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बीच सियासी विवाद की पटकथा की शुरूआत 30 मई को सतना के हुए कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम से हुई. कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें मोहन लाल अभिनंदन यादव कहकर संबोधित किया. 31 मई को शुजालपुर में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने इसका जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मुझे अभिनंदन लाल कहते हैं. हां. मैं अभिनंदन लाल हूं. तुम टपोरी लाल हो, ढपोशंख हो. जितने भी नाम तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, वे सब तुम पर ही फबते हैं.

जब मध्यप्रदेश में विकास होता है, तो उसका दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय-तौबा मचाने लगता है. मैंने आजादी के बाद से कांग्रेस का इतना निकम्मा प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं देखा. 17 जून को मुख्यमंत्री ने उज्जैन में एक बार फिर इशारों-इशारों में जीतू पटवारी पर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेइमान कांग्रेसी कहते हैं कि वह बहनों के पास पैसा पहुंचाते हैं. अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियो तुम्हारा चरित्र ऐसा है. तुम माता-बहनों की इज्जत नहीं करते हो. कांग्रेस इसलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है. पूरे देश से धीर-धीरे अपने कर्मों की वजह से मर रहे हैं। वह पप्पू और उसको चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में हैं.

Last Updated : June 19, 2026 at 2:18 PM IST

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