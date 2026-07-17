प्रतिमा बागरी की मुश्किलें नहीं होगी कम, रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस
मध्य प्रदेश में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी की जाति का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, छानबीन समिति के फैसले पर कांग्रेस को ऐतराज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 2:12 PM IST
भोपाल: अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा वैध ठहराए जाने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है. उच्च स्तरीय छानबीन समिति के फैसले को कांग्रेस ने सरकार के दबाव का फैसला बताया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष और मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में उच्च स्तरीय जांच समिति ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए मंत्री को क्लीन चिट दी है. कांग्रेस ने कहा कि समिति के इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
कांग्रेस नेता ने लगाए प्रतिमा बागरी पर आरोप
शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि "जांच के दौरान मंत्री प्रतिमा बागरी अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिली थीं. इसके बाद जांच की दिशा प्रभावित हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश, 1950, 1961, 1971 की जनगणना के रिकॉर्ड, ट्राइवल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1998-99 की मानवशास्त्रीय रिपोर्ट और साल 2007 के राजपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने निर्णय में उचित महत्व ही नहीं दिया.
कांग्रेस का दावा, गलत तथ्यों पर निष्कर्ष पर पहुंची समिति
इन दस्तावेजों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए थी. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जांच समिति गलत तथयों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंची है. 1950 के अनुसूचित जाति आदेश को देखा जाए तो प्रतिमा बागरी जिस क्षेत्र में रहती थी, वहां बागरी समुदाय अनुसूचित जाति की सूची में शामिल ही नहीं रहा. 1961 और 1971 की जनगणना के दौरान भी परिवार ने स्वयं को अनुसूचित जाति में शामिल ही नहीं कराया. टीआरआई की रिपोर्ट में विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के बागरी समुदाय को राजपूत ठाकुर की उपजाति बताया गया है.
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प्रतिमा बागरी की जाति मामले में कोर्ट जाएगी कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति के फैसले को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जांच समिति ने इस पूरे मामले में देखभाल समिति की तरफ काम किया है और मंत्री को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण शासकीय दस्तोवेजों की अनदेखी की है.