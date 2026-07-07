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प्रतिमा बागरी SC या राजपूत, 110 साल पुराने सबूत उठाएंगे जाति से पर्दा, मध्य प्रदेश में कास्ट पर विवाद

मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपनी जाति को लेकर रखे तर्क, खुद को अनुसूचित जाति का बताया, कांग्रेस ने लगाए आरोप. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MP PRATIMA BAGRI CASTE CONTROVERSY
प्रतिमा बागरी ने जाति को लेकर दस्तावेज पेश किए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 1:07 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 1:32 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर मंत्रालय में अनुसूचित जाति मामलों की राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई हुई. शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने मंत्री को अनुसूचित जाति की जगह मूल रूप से राजपूत समाज यानि सामान्य वर्ग का होने का दावा किया था, जिस पर मंत्री प्रतिमा बागरी ने ठोस साक्ष्यों के साथ पलटवार किया है. करीब 1 घंटे चली अपनी गवाही में मंत्री ने समिति के सामने पुख्ता सबूत रखे और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

यह ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का काम है

सुनवाई के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने सीधे तौर पर विरोधियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "जब बागरी समाज का कोई व्यक्ति विधायक बनता है तो किसी को कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन मंत्री बनते ही निश्चित तौर पर कुछ लोगों को यह पचता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां एक ब्लैकमेलिंग का गिरोह सक्रिय है, जो चाहता है कि हम उनके झांसे में आ जाएं. मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि वह ऐसे गिरोह से डरने या उनके झांसे में फंसने वाली महिला नहीं हैं और इस बार षड़यंत्रकारी अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे."

MP STATE MINISTER PRATIMA BAGRI
प्रतिमा बागरी ने छानबीन समिति के सामने पेश किए दस्तावेज (ETV Bharat)

110 साल पुराना रिकार्ड पेश, राजपूत उपजाति होने का खंडन

अपने दावों को मजबूती से साबित करने के लिए राज्यमंत्री ने समिति के सामने 110 वर्ष पुरानी खसरा-खतौनी की नकल और कोर्ट के प्रूफ प्रस्तुत किए. उन्होंने तर्क दिया कि इन पुराने सरकारी रिकार्ड्स में बागरी समाज को कहीं भी राजपूत नहीं बताया गया है और न ही उपजाति में ऐसा कोई उल्लेख है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बागरी समाज से ही जुगल किशोर बागरी, काशी बागरी, शिवदयाल बागरी और महेंद्र बागरी जैसे कई नेता विधायक रहे हैं और उनका रोटी-बेटी का रिश्ता भी इसी समाज से है, राजपूत समाज से नहीं.

राजनीतिक दलों के टिकट वितरण को बनाया आधार

प्रतिमा बागरी ने अपनी जाति के समर्थन में एक और बड़ा राजनीतिक तर्क सामने रखा. उन्होंने कहा कि बागरी जाति के लोगों को केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से अपना प्रत्याशी बनाया है. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गुनौर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने महेंद्र बागरी और काशी बागरी को प्रत्याशी बनाया था, जो यह साफ करता है कि विरोधी दल भी इस जाति को एससी वर्ग का ही मानता आया है.

शिकायतकर्ता का दावा, 1950 के गजट में नहीं था नाम

दूसरी ओर शिकायतकर्ता व कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने समिति के समक्ष 1950 और 1977 के गजट का हवाला देते हुए अपने दस्तावेज सौंपे. उनका आरोप है कि भारत सरकार के वर्ष 1950 के गजट में बागरी समुदाय अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं था. वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश का गजट जारी होने के बाद ही बागरी समुदाय की कुछ उपजातियां अनुसूचित जाति में शामिल हुईं. शिकायतकर्ता के अनुसार मंत्री का परिवार मूल रूप से राजपूत वर्ग में था, जिन्होंने बाद में स्वयं को अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज कराया.

Last Updated : July 7, 2026 at 1:32 PM IST

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