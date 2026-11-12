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राज्य सूचना आयोग में 28000 मामले पेंडिंग, आयुक्त के आधे पद खाली, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

राज्य सूचना आयोग में 28000 मामले पेंडिंग, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में सूचना अधिकार कानून के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इस याचिका की गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रखे गए पक्ष में बताया गया कि मध्य प्रदेश में 28 हजार अपील पेंडिंग पड़ी हुई हैं.

इन्हें सुनने के लिए मध्य प्रदेश में 10 सूचना आयुक्तों के पद स्वीकृत हैं. इनमें से 5 सूचना आयुक्तों के पद पर ही नियुक्ति है. इस जवाब को सुनकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जल्द ही सभी सूचना आयुक्त के पद पर पोस्टिंग की जाए.