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जीतू पटवारी बोले, राजनीतिक परिवार ने खरीदी 335 एकड़ जमीन, सुप्रीम कोर्ट करे मामले की जांच

मध्य प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार पर आरोप, बीजेपी शासन के दौरान कई घोटाले सामने आए.

Jitu Patwari Press Conference
मध्य प्रदेश कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:17 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में जमीनों की खरीद-फरोख्त के मामले में गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में एक ही राजनीतिक परिवार और उनके रिश्तेदारों के नाम से 335 एकड़ भूमि खरीदी गई. साल 2021 से 2025 के बीच ही करीबन 253 एकड़ भूमि खरीदी गई. कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

एक साल में खरीदी गई 168 एकड़ भूमि

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारा वार्ता में पीसीसी चीफ चीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उज्जैन में जिन क्षेत्रों में नई सड़कें, काॅरिडोर, बायपास और विकास परियोजनाओं का ऐलान हुआ, उन्हीं के आसपास बड़े पैमाने पर भूमि खरीद की खबरें सामने आईं.

उज्जैन-बदनावर रोड, उज्जैन इंदौर रोड, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, उज्जैन-मक्सी रोड, उज्जैन-नागरा रोड, उज्जैन-देवास रोड में गरोठ ग्रीन फील्ड काॅरिडोर जैसे प्रस्तावित विकास क्षेत्रों के आसपास बड़ी मात्रा में भूमि खरीदी गई. कांग्रेस ने सवाल उठाया, क्या विकास योजनाओं की पूर्व जानकारी का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया? कांग्रेस ने मांग की है कि इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन और विकास कार्यों से जुड़ी जानकारियां भी सार्वजनिक की जानी चाहिए.

सिंघार बोले- उज्जैन भूमि प्रकरण से पैदा हुए गंभीर सवाल

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी शासन के दौरान प्रदेश में कई घोटाले सामने आ रहे हैं. परिवहन घोटाला, आयुष्मान योजना में कथित अनियमितता के बाद अब उज्जैन भूमि प्रकरण से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. साल 2021 से 2025 के बीच उज्जैन में बड़े पैमाने पर भूमि खरीदी गई. जमीनों से जुड़े कई दस्तावेज भी सामने आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सिंहस्थ जैसे महापर्व की तैयारियों के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित हैं. ऐसे में सत्ता से जुड़े लोगों ओर कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि खरीदा जाना बड़ा संदेह पैदा करता है. कांग्रेस ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है.

Last Updated : June 23, 2026 at 9:24 PM IST

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