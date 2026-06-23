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जीतू पटवारी बोले, राजनीतिक परिवार ने खरीदी 335 एकड़ जमीन, सुप्रीम कोर्ट करे मामले की जांच

मध्य प्रदेश कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )