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संविदा कर्मचारी अधिकारियों के लिए 10 साल बाद बदला नियम, मिलेगा सीधी भर्ती में फायदा

मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला भर्ती और पदोन्नति के नियमों में 10 साल बाद बदलाव. आयु सीमा के साथ मिलेगा आरक्षण का लाभ.

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संविदा कर्मचारी अधिकारियों के लिए 10 साल बाद बदला नियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला भर्ती और पदोन्नति के नियमों में 10 साल बाद बदलाव किया है. प्रदेश में सीधी भर्ती के दौरान कुल पदों में से 50 फीसदी नियमित पदों पर अब संविदा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

इसमें प्रावधान किया गया है कि संविदा कर्मचारी इन नियमों के तहत एक बार ही लाभ ले सकेगा. एक बार भर्ती होने के बाद दोबारा भर्ती परीक्षा में 50 फीसदी आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा. नए प्रावधानों में संविदा कर्मियों को आयु सीमा में भी लाभ दिया गया है.

इन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ

सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ उन्हीं संविदा कर्मचारियों को मिलेगा, जो नियमित भर्ती के लिए खाली पदों के समकक्ष संविदा पद पर कम से कम 5 साल की सेवा अवधि के लिए नियुक्त रहा हो. आवदेन करने की तारीख को यह 5 साल की सेवा अवधि पूरी होनी चाहिए. इसके लिए कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. यह प्रमाण पत्र जिला या राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा. राज्य सरकार संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण करेगी.

क्या है संविदा कर्मचारी अधिकारियों के नियम

यदि किसी संविदा कर्मचारी अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर काम करते हुए विभिन्न पदों पर काम किया है तो 5 साल की सेवा की अवधि पूरी होने पर वह नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए योग्य माना जाएगा, हालांकि भर्ती के दौरान देखा जाएगा कि नियमित पद की समकक्षता निर्धारित करने के बाद कर्मचारी की योग्यता उससे कम न हो.

  • यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो और कुछ समय बाद उसे फिर सेवा में रखा गया हो, तो 5 साल की अवधि की काउंटिंग में वह बीच का समय काउंट नहीं होगा.
  • सीधी भर्ती में संविदा अधिकारी कर्मचारी तभी आवेदन कर सकेगा, जब वह निर्धारित योग्यता पूरी करता हो.
  • यदि संविदा अधिकारी एक या एक से ज्यादा संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो, तो ऐसे मामले में उच्चतर संविदा पर जितने साल उसने काम किया हो, उतने साल की छूट उसे आयु सीमा में मिलेगी लेकिन यह 55 साल से ज्यादा नहीं हो सकती.
  • नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया में संविदा पदों का आरक्षण में रोस्टर का भी पालन किया जाएगा.

10 फीसदी ईडब्ल्यूएस का नियम भी जोड़ा गया

सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारी अधिकारियों को लाभ दिए जाने के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 फीसदी पद आरक्षित किए जाएंगे.

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