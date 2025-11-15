Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

पासपोर्ट बनवाने नहीं भागना होगा जबलपुर-भोपाल, मंडला में शुरू हुआ पासपोर्ट सेवा केंद्र

मध्यप्रदेश का 25वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला का हुआ शुभारंभ, केबिनेट मंत्री संपतिया उईके व सांसद फग्गन सिंह रहे उपस्थित

PASSPORT KENDRA IN MANDLA
पासपोर्ट बनवाने नहीं भागना होगा जबलपुर-भोपाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला : अब पासपोर्ट बनवाने या इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए मंडला के नागरिकों को जबलपुर-भोपाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. विदेश मंत्रालय व डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मध्यप्रदेश का 25वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में शुरू हो गया है. मंडला शहर में केबिनेट मंत्री पीएचई संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो यहां के रहवासियों के लिए बड़ी सौगात है.

पहले पासपोर्ट के लिए जाना पड़ता था जबलपुर-भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिा उइके ने इश दौरान कहा, '' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य किए जा रहे हैं. इन कार्यों में से एक ये पासपोर्ट सेवा केन्द्र भी है. मंडला जिले के नागरिकों को अब पासपोर्ट से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिले के लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है. पहले लोगों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए जबलपुर और भोपाल जाना पड़ता था. इस केंद्र के शुरू होने से देश दुनिया से और मजबूती से मंडला जुड़ेगा.

PASSPORT OFFICES MADHYA PRADESH
मंडला में शुरू हुआ पासपोर्ट सेवा केंद्र (Etv Bharat)

हर वर्ग को मिलेगा इसका फायदा : फग्गन सिंह

सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते ने मंडला में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने पर कहा, '' यह नया केंद्र युवाओं, विद्यार्थियों व व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा. जिले में पासपोर्ट सेवाओं की उपलब्धता से लोगों को अब सुविधाजनक, तेज और सरल प्रक्रिया का लाभ मिलेगा. इस केंद्र के स्थापित होने से मंडला के लोगों को न केवल पासपोर्ट सेवाएं घर के पास मिलेंगी, बल्कि यह सुविधा स्थानीय विकास, रोजगार के अवसरों और वैश्विक कनेक्टिविटी को भी नई गति देगी.

MANDLA PASSPORT KENDRA
फीता काटते संपतिया उईके और फग्गन सिंह (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, विधायक निवास चैनसिंह वरकड़े, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, एस. कोवेंथन, निदेशक (पी.एस.पी.), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, शितान्शु चौरसिया, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी भोपाल, ब्रजेश कुमार, पोस्टमास्टर जनरल जबलपुर परिक्षेत्र उपस्थित रहे.

TAGGED:

MP STATE 25TH POST OFFICE
MANDLA PASSPORT KENDRA
MADHYA PRADESH NEWS
PASSPORT OFFICES MADHYA PRADESH
PASSPORT KENDRA IN MANDLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल के 24 एलिगेटरों का नया ठिकाना बना सीधी का सोन घड़ियाल अभयारण्य, फिर बढ़ेगी रौनक

मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी अलग अंदाज में, समाज को खास संदेश भी मिलेगा

निःशक्त बच्चों का अद्भुत संसार, जहां भाग्य में लिखे पन्नों को पलट नए सिरे से गढ़ते हैं भविष्य

मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय सोहेल खान ने कूडो में जीता सिल्वर, अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया हुए मुरीद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.