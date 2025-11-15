पासपोर्ट बनवाने नहीं भागना होगा जबलपुर-भोपाल, मंडला में शुरू हुआ पासपोर्ट सेवा केंद्र
मध्यप्रदेश का 25वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला का हुआ शुभारंभ, केबिनेट मंत्री संपतिया उईके व सांसद फग्गन सिंह रहे उपस्थित
मंडला : अब पासपोर्ट बनवाने या इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए मंडला के नागरिकों को जबलपुर-भोपाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. विदेश मंत्रालय व डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मध्यप्रदेश का 25वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में शुरू हो गया है. मंडला शहर में केबिनेट मंत्री पीएचई संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो यहां के रहवासियों के लिए बड़ी सौगात है.
पहले पासपोर्ट के लिए जाना पड़ता था जबलपुर-भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिा उइके ने इश दौरान कहा, '' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य किए जा रहे हैं. इन कार्यों में से एक ये पासपोर्ट सेवा केन्द्र भी है. मंडला जिले के नागरिकों को अब पासपोर्ट से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिले के लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है. पहले लोगों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए जबलपुर और भोपाल जाना पड़ता था. इस केंद्र के शुरू होने से देश दुनिया से और मजबूती से मंडला जुड़ेगा.
हर वर्ग को मिलेगा इसका फायदा : फग्गन सिंह
सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते ने मंडला में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाने पर कहा, '' यह नया केंद्र युवाओं, विद्यार्थियों व व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा. जिले में पासपोर्ट सेवाओं की उपलब्धता से लोगों को अब सुविधाजनक, तेज और सरल प्रक्रिया का लाभ मिलेगा. इस केंद्र के स्थापित होने से मंडला के लोगों को न केवल पासपोर्ट सेवाएं घर के पास मिलेंगी, बल्कि यह सुविधा स्थानीय विकास, रोजगार के अवसरों और वैश्विक कनेक्टिविटी को भी नई गति देगी.
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, विधायक निवास चैनसिंह वरकड़े, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, एस. कोवेंथन, निदेशक (पी.एस.पी.), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, शितान्शु चौरसिया, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी भोपाल, ब्रजेश कुमार, पोस्टमास्टर जनरल जबलपुर परिक्षेत्र उपस्थित रहे.