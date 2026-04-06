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विश्वास सारंग के घर चोरों ने लगाई सेंध, ताला तोड़ अंदर घुसे चोर, दिनदहाड़े उड़ा ले गए सामान

मंत्री के आवास से मोमेंटो ट्रॉफी सहित अन्य सामान ले उड़े चोर ( ETV Bharat )

घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक यह चोरी मंत्री के बंगले के बाहर बने स्टोर रूम में हुई. अज्ञात चोर वहां रखे कीमती मोमेटो, ट्रॉफी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग के सरकारी आवासीय परिसर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी. जानकारी के मुताबिक चोरों ने आवास के स्टोर रूम का ताला तोड़कर भीतर रखे मंत्री को मिले मेडल और प्रशस्ति पत्र चोरी कर लिए.

भोपाल में मंत्री के सराकरी आवास पर चोरी (ETV Bharat)

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

चोर बेहद बेखौफ तरीके से वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल गए, जिससे बंगले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. घटना का खुलासा तब हुआ, जब वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने सामान गायब देखा. इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी. वहीं, घटना के बाद सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर टीटी नगर थाना में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, स्टोर रूम में सीसीटीवी नहीं लगे होने के कारण पुलिस को आरोपियों की शिनाख्त में परेशानी हो रही है. फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है और हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस ने जल्द मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

खंगाले जा रहे हैं आसपास के सीसीटीवी

मंत्री विश्वास सारंग के बंगले से ट्रॉफियां, मोमेंटो, शील्ड और प्रशस्ति-पत्र चोरी हुए हैं. घटना की जांच करते हुए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके. उपनिरीक्षक राघवेंद्र सिंह सीकरवार ने बताया, "मंत्री जी के यहां चोरी के मामले में जांच टीम लगा दी गई है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा."