देवघर में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, खिलाड़ियों में जोश

देवघर: पूरे देश के साथ-साथ झारखंड में भी खेल संस्कृति को नई धार देने वाला सांसद खेल महोत्सव जोर-शोर से आयोजित किया जा रहा है. इसी कड़ी में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर जिले में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. देवघर खेल प्राधिकरण और जिला ओलंपिक संघ से जुड़े पदाधिकारी आयोजन को सफल बनाने में दिन-रात जुटे हुए हैं. इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का अवसर

देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं समाजसेवी सुनील खवाड़े ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के लिए अब तक ढाई हजार से तीन हजार के बीच खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का अवसर है. गांवों में छुपी प्रतिभाएं अब बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगी.

खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है

वहीं देवघर खेल प्राधिकरण के पदाधिकारी आशीष झा ने कहा कि देवघर में यह आयोजन पहली बार हो रहा है, जो जिले के खेल इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने बताया कि स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे इस आयोजन को लेकर बेहद गंभीर और सजग हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है. इस तरह के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा.