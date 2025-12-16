देवघर में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, खिलाड़ियों में जोश
देवघर में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जिसे लेकर खिलाड़ी बहुत उत्साहित हैं.
December 16, 2025
Updated : December 16, 2025 at 2:17 PM IST
देवघर: पूरे देश के साथ-साथ झारखंड में भी खेल संस्कृति को नई धार देने वाला सांसद खेल महोत्सव जोर-शोर से आयोजित किया जा रहा है. इसी कड़ी में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर जिले में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. देवघर खेल प्राधिकरण और जिला ओलंपिक संघ से जुड़े पदाधिकारी आयोजन को सफल बनाने में दिन-रात जुटे हुए हैं. इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का अवसर
देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं समाजसेवी सुनील खवाड़े ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के लिए अब तक ढाई हजार से तीन हजार के बीच खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का अवसर है. गांवों में छुपी प्रतिभाएं अब बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगी.
खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है
वहीं देवघर खेल प्राधिकरण के पदाधिकारी आशीष झा ने कहा कि देवघर में यह आयोजन पहली बार हो रहा है, जो जिले के खेल इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने बताया कि स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे इस आयोजन को लेकर बेहद गंभीर और सजग हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है. इस तरह के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा.
सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों में अहम भूमिका निभा रहे वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व की सरकारों में जनप्रतिनिधियों की खेल और स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय दिख रहे हैं. यह बदलाव देश को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा संकेत है.
कई खेलों की प्रतियोगिताएं की जाएंगी आयोजित
इधर, सांसद खेल महोत्सव की तैयारी कर रहे युवा खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. खिलाड़ियों का कहना है कि वे दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सके.
बताया जा रहा है कि सांसद खेल महोत्सव के तहत कबड्डी, खो-खो, कराटे, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें जिले भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.
