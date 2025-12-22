ETV Bharat / state

रायपुर में होगा सांसद खेल महोत्सव का अंतिम चरण, 23 से 25 दिसंबर तक आयोजन

ब्लॉक स्तर पर सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत 29 अगस्त से हुई थी, रायपुर में फाइनल मुकाबले होंगे. इसे लेकर सांसद अग्रवाल ने जानकारी दी.

MP Sports Festival final Raipur
रायपुर में होगा सांसद खेल महोत्सव का अंतिम चरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग चरणों में किया गया. इस खेल महोत्सव की शुरुआत 29 अगस्त 2025 से हुई थी. अब इसका अंतिम चरण रायपुर में आयोजित किया जाएगा, जो 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक तीन दिनों तक चलेगा. इस संबंध में सोमवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने निवास मौलश्री विहार में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी.

23 से 25 दिसंबर तक रायपुर में सांसद खेल महोत्सव का अंतिम चरण होगा, सांसद अग्रवाल ने जानकारी दी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिट इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन और “हम खेलेंगे, देश खेलेगा” नारे को साकार करने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीया के नेतृत्व में यह आयोजन पूरे देश में किया गया है.

आज कई बच्चे मोबाइल की लत का शिकार हैं और खेल के जरिए उन्हें मोबाइल से दूर रखा जा सकता है. रायपुर लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव खेल का माहौल बना है. जो खेल मैदान पहले वीरान पड़े थे, अब वहां खेल गतिविधियों से रौनक लौट आई है.- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, रायपुर लोकसभा

8 विकासखंड के 2500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा: रायपुर में होने वाले अंतिम चरण में लोकसभा क्षेत्र के 8 विकासखंडों से लगभग 2500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता में कुश्ती, कबड्डी सहित कई ग्रामीण और लोकप्रिय खेलों का आयोजन किया गया है.

बच्चों में अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता: सांसद ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह बच्चों और युवाओं में खेल, स्वास्थ्य और अनुशासन के प्रति जागरूकता पैदा करता है. खेल के माध्यम से बच्चे अंपायर, रेफरी और कोच की बात मानते हैं, जिससे उनमें अनुशासन और जीवन जीने की कला विकसित होती है.

विजन 2047 में खेल को मिलेगी अहम जगह: विजन 2047 को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों का आयोजन हो रहा है और यहां का स्टेडियम देश के टॉप स्टेडियमों में शामिल हो चुका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार विजन 2047 में खेल को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं बनाएगी.

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी और प्रोत्साहन: उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने के सवाल पर सांसद ने कहा कि जब वे शिक्षा और खेल मंत्री थे, तब उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत पहली बार 250 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली थी. उन्होंने बताया कि वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार भी इस योजना पर काम कर रही है.

खेल में प्रथम आने वाले छात्रों को 10वीं और 12वीं में अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को डाइट और प्रशिक्षण के लिए कैश प्राइज की सुविधा भी दी जा रही है, जो अब तक जारी है.

रायपुर में ट्रांसजेंडर नेशनल स्पोर्ट्स मीट-2025, ट्रांसजेंडर्स को खेल प्रतिभा निखारने का मिला मंच
संसद में छत्तीसगढ़ के सांसद, अवैध नाइट क्लब और हुक्का बार के साथ ही डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा उठाया
बृजमोहन की चिट्ठी पर दीपक बैज का तंज, अब खुद के लोग फैसले को मान रहे गलत, नई गाइडलाइन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

सांसद खेल महोत्सव
23 से 25 दिसंबर तक खेल महोत्सव
SANSAD KHEL MAHOTSAV RAIPUR
MP BRIJMOHAN AGRAWAL
MP SPORTS FESTIVAL FINAL RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.