मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का 2025 में शानदार प्रदर्शन, जर्मनी तक पहुंचा फुटबॉल का जादू

क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में इंदौर के खिलाड़ी रजत पाटीदार की कप्तानी में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता. वहीं, मौजूदा साल में विमेंस आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों ने वूमेंस प्रीमियर लीग में अपनी जगह बनाई है. जिसमें शहडोल की पूजा वस्त्रकार, सीधी की रहने वाली संस्कृति गुप्ता और मध्य प्रदेश की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का नाम शामिल है.

क्रिकेट की दुनिया में मध्य प्रदेश ने साल 2025 में अपनी धाक जमाई है. भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता. जिसमें मध्य प्रदेश की युवा, तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अपना जलवा दिखाया. क्रांति गौड़ ने वर्ल्ड कप में 9 विकेट हासिल किए और भारतीय महिला टीम के तेज गेंदबाजी क्रम की अगुवाई की. इतना ही नहीं साल 2025 में ही महिला वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैच, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट रही.

MP Players Performance 2025 : खेलों की दुनिया में साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही शानदार रहा. मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस साल कई उपलब्धियों को हासिल किया. क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग, जूडो और वाटर स्पोर्ट्स सहित अन्य खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाया. आदिवासी अंचल शहडोल के कुछ खिलाड़ियों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया और फुटबॉल के जादू को जर्मनी तक पहुंचाया.

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के दौरान मध्य प्रदेश के टोटल 12 खिलाड़ियों ने अलग-अलग टीमों में हिस्सा बनाया है, इस बार सबसे ज्यादा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है.

जर्मनी तक दिखा फुटबॉल का जलवा

फुटबॉल की दुनिया में भी मध्य प्रदेश ने जर्मनी तक अपना जलवा दिखाया. शहडोल के मिनी ब्राजील के 5 खिलाड़ी और 1 कोच जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब एफसी इंगोलस्टेड 04 में ट्रेनिंग ली. इन खिलाड़ियों को जर्मनी के फेमस खिलाड़ी और कोच डाइटमार बीयर्सडसडोर्फ जो वहां के सीईओ भी है उनके अंडर में ट्रेनिंग दी गई.

ये ट्रेनिंग 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी. जिसमें कोच ​लक्ष्मी सहीस, खिलाड़ी ​सानिया कुंडे, ​सुहानी कोल, ​प्रीतम कुमार, ​वीरेंद्र बैगा और ​मनीष घसिया शामिल थे. जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ नवंबर 2025 में खुद विचारपुर गांव के भ्रमण में पहुंचे थे और ट्रेनिंग में जाने वाले खिलाड़ी और कोच के घर भी गए थे.

नेशनल गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश का जलवा

उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश का जलवा देखने को मिला. मध्य प्रदेश ने अलग-अलग खेलों में टोटल 82 पदक जीते. जिसमें 34 गोल्ड, 26 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल है. मलखंभ के खेल में तो एमपी की टीम ने बादशाहत कायम रखी और ओवरआल चैंपियनशिप भी जीती, पुरुष टीमों ने मेडल्स की झड़ी लगा दी.

रोइंग और वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश ने ओवरआल चैंपियनशिप जीती. इसके साथ ही कैनोइंग और कयाकिंग में 12 गोल्ड मेडल के साथ टॉप स्थान पर बने रहे. मुक्केबाजी में भी मध्य प्रदेश का पावर देखने को मिला. जिसमें दिव्या पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया.

शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप ने जीता गोल्ड और सिल्वर

शूटिंग के खेल में भी मध्य प्रदेश ने अपना जलवा बरकरार रखा. साल 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अपना टैलेंट दिखाया. उन्होंने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई.

कराटे और जूडो में भी खिलाड़ियों ने जीते मेडल

रीना गुर्जर मध्य प्रदेश पुलिस की जांबाज खिलाड़ी है जिन्होंने बर्मिंघम वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कराटे में 2 सिल्वर मेडल हासिल की. जूडो के खेल में भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कमाल किया और साई सेंटर भोपाल के खिलाड़ियों ने ताइपे में आयोजित एशियाई कैडेट और जूनियर कप में 3 गोल्ड सहित टोटल 5 मेडल जीते.

इस तरह से खेलों की दुनिया में साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही शानदार रहा. क्रिकेट से लेकर कई अलग-अलग खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने देश से लेकर दुनिया तक अपनी धमक दिखाई.