मध्य प्रदेश में शुरू हुआ SIR, जल्द आपके घर पहुंचेंगे BLO, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए प्रदेश के सभी 65 हजार बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. अब वे घर-घर जाकर आयोग द्वारा जारी किया गया फार्म मतदाताओं को देंगे और 2003 के एसआईआर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी मांगी जाएगी. इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ के पास हर मतदाता का अपना अलग फार्म होगा. यह फार्म आधा भरा होगा और आधा खाली होगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर (SIR) मंगलवार 4 नवंबर से शुरू हो गया है. प्रदेश में 65 हजार बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देंगे. एसआईआर प्रक्रिया के लिए हर मतदाता का अलग फार्म प्रकाशित कराया गया है. इसमें मतदाता का नाम, मतदाता के परिचय पत्र से जुड़ी जानकारी के अलावा फोटो भी होगी. यह फार्म ही तय करेगा कि आप जिले के मतदाता सूची में रहेंगे या नहीं. मतदाता को यह फॉर्म दिया जाएगा और संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ इन्हें बीएलओ को देना होगा.

फॉर्म में मतदाता का नाम और परिचय पत्र से जुड़ी जानकारी होगी, लेकिन आधा खाली फार्म मतदाता को ही भरना होगा. यह फार्म देने के बाद बीएलओ फिर घर आएंगे और बाकी जानकारी लेंगे. इस दौरान संदिग्ध मतदाताओं को लेकर दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. इसके जरिए मतदाता का वेरिफिकेशन किया जाएगा. एक बीएलओ के पास अधिकतम 1100 मतदाता के फार्म ही होंगे. बीएलओ यह फार्म मतदाता को देगा, फिर भरवाकर उन्हें वापस लेकर एआरओ को जमा करेगा.

विवाहित महिलाओं को मंगानी होगी जानकारी

एसआईआर के दौरान उन महिलाओं को अपनी डिटेल अपने मायके से लानी होगी, जिसका विवाह एक जनवरी 2003 के पहले नहीं हुआ था. ऐसी महिलाओं को खुद को मतदाता साबित करने के लिए मायके से अपना मतदाता क्रमांक और मतदान केन्द्र क्रमांक की जानकारी बुलवाना होगी और बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म में भरकर देनी होगी. सीईओ एमपी इलेक्शन ने कहा है कि "सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा."

2003 को आधार बनाकर होगा वैरीफिकेशन

एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है. यदि 2003 की सूची में मतदाता का नाम है, तो अपने आप 2025 की सूची में उसका नाम सूची में शामिल हो जाएगा. यदि 2003 की मतदाता सूची में मतदाता का नाम नहीं है, लेकिन मतदाता के माता-पिता या किसी रिश्तेदार का नाम दर्ज है, तो उसके आधार पर मतदाता का वैरीफिकेशन हो जाएगा. यदि फार्म में दी गई जानकारी से एआरओ असंतुष्ट होता है, तो मतदाता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा. इस दौरान मतदाता को निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक देने पर मतदाता का नाम सूची में जोड़ लिया जाएगा.

दस्तावेज देने के बाद भी यदि मतदाता सूची में एआरओ नाम नहीं जोड़ता, तो इसके लिए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया जा सकता है. जिला कलेक्टर के पास सुनवाई का मौका मिलेगा. यदि इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है, तो सीईओ निर्वाचन आयोग में सुनवाई का मौका मिलेगा.