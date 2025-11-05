SIR को लेकर बीजेपी की बूथ तक ये है प्लानिंग, कांग्रेस ने पूछा क्या है भाजपा का एजेंडा
मध्य प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत. राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग गए हैं. बीजेपी ने बूथ लेवल की रणनीति तैयार कर ली है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 4:55 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मंगलवार से शुरू हुए एसआईआर के बाद अब राजनीतिक दल भी तैयारी में कमर कस चुके हैं. बीजेपी ने पूरे प्रदेश से जिलाध्यक्ष, विधानसभा संयोजक, प्रदेश पदाधिकारियों को भोपाल बुलाया है. भोपाल में हुई इस कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी शामिल हुए. एसआईआर के साथ मतदाता सूची मजबूत हो उसके लिए इस बैठक में क्या रणनीति बनाई. बीजेपी की बूथ स्तर की प्लानिंग क्या होगी. तीन घंटे चली बीजेपी की मैराथन बैठक में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के करीब 3 साल पहले जरूरी चुनावी कवायद में पार्टी की भागीदारी का क्या होगा, इसका खाका तैयार किया गया. उधर, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि बीजेपी का इसके पीछे एजेंडा क्या है.
बीजेपी में बीएलए की ऐसे बनेगी चेन
एसआईआर पर भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में हुई कार्यशाला के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, "प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले बीएलए 1 की नियुक्ति करेंगे. उसके बाद बीएलए 1 आगे बीएलए 2 की नियुक्ति करेगा. सही लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े. गलत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए. ये पूरी कवायद में बीजेपी साथ है."
खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "12 राज्यों में एसआईआर अभियान चल रहा है. जिसमें देश की करीब आधी आबादी 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं. पार्टी बूथ स्तर तक इस अभियान में भाग लेगी. आप सबकी जानकारी में है कि 2003 का मतदाता इस सूची में यथावत रहेगा, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने जो प्रमाण मांगे हैं उसके बाद बाकी मतदाता भी इसमें शामिल हो जाएगा. एक तरह का पुनरीक्षण है. कांग्रेस की सरकारें रही तब भी ये अभियान चला है."
खंडेलवाल बोले- चुनाव से पहले आरोप लगाते तो मतलब होता
कांग्रेस के आरोपों को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि "चुनाव से पहले आरोप लगाते, तो कोई मतलब होता. यहां तो वैसे भी चुनाव में 3 साल का समय है." उन्होंने कहा कि "सभी को अपनी बात रखने का मौका है. चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है. कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए. कांग्रेस को तो आगे आकर सहयोग करना चाहिए. चुनाव से 3 साल पहले एसआईआर हो रहा है.
कांग्रेस वोटर लिस्ट को लेकर बात करती है, चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है. अब कांग्रेस का नेटवर्क नीचे कमजोर है. बीएलए 2 की घोषणा नहीं कर पा रहे. हर मतदाता जिसको चुनाव देने का अधिकार है. उसका नाम आना चाहिए. घुसपैठिया कई और जगह हैं और उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए. एसआईआर में सहयोग करें. लोकतंत्र सही दिशा में चल सके और मजबूत हो सके. कांग्रेस का नेटवर्क कमजोर है, तो इसकी चिंता खुद कांग्रेस को करनी चाहिए."
कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एसआईआर को लेकर कहा कि "यह काम बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है. उन्होंने कहा भाजपा का इसके पीछे एजेंडा क्या है. क्या 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की तैयारी है या फिर पुराने वोटर लिस्ट घोटालों को छिपाने की कोशिश. अब चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन गया है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हर बूथ पर एजेंट नियुक्त किए हैं और एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि आयोग की गड़बड़ियों को उजागर किया जा सके.