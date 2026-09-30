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मध्य प्रदेश में भावांतर पर होगी सोयाबीन की खरीदी, बाजार में 5230 रुपए क्विंट तक भाव

मध्य प्रदेश में भावांतर पर होगी सोयाबीन की खरीदी ( ETV Bharat )

भोपाल: सोयाबीन की फसल उगाने वाले किसानों के लिए खुशी की खबर है. राज्य सरकार प्रदेश के किसानों से सोयाबीन की फसल भावांतर योजना के तहत खरीदेगी. हालांकि, अभी तक सोयाबीन का भावांतर रेट सरकार ने तय नहीं किया है. मध्य प्रदेश में फिलहाज सोयाबीन का औसत मंडी भाव 5150 से 5230 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है. भावांतर के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख शासन ने तय कर दी है. प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान अपनी फसल भावांतर के तहत बेचने के लिए पंजीयन 3 अक्टूबर से करा सकेंगे. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक चलेगी.