ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में भावांतर पर होगी सोयाबीन की खरीदी, बाजार में 5230 रुपए क्विंट तक भाव

मध्य प्रदेश में भावांतर के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन, बैंक खाता होना जरूरी. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.

MP Soybean Purchase under Bhavantar Yojana
मध्य प्रदेश में भावांतर पर होगी सोयाबीन की खरीदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: सोयाबीन की फसल उगाने वाले किसानों के लिए खुशी की खबर है. राज्य सरकार प्रदेश के किसानों से सोयाबीन की फसल भावांतर योजना के तहत खरीदेगी. हालांकि, अभी तक सोयाबीन का भावांतर रेट सरकार ने तय नहीं किया है. मध्य प्रदेश में फिलहाज सोयाबीन का औसत मंडी भाव 5150 से 5230 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है. भावांतर के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख शासन ने तय कर दी है. प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान अपनी फसल भावांतर के तहत बेचने के लिए पंजीयन 3 अक्टूबर से करा सकेंगे. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक चलेगी.

बिना किसी शुल्क के होगा रजिस्ट्रेशन

सोयाबीन की सरकारी स्तर पर बिक्री के लिए किसान ई उपार्जन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन करा सकेंगे. इसके लिए जिलों में निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. यह पंजीयन पूरी तरह से नि:शुल्क होगा. किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में बनाए गए सुविधा केन्द्र पर जाकर सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्रों पर पंजीयन करा सकेंगे. भावांतर के तहत सोयाबीन की खरीद निर्धारित समर्थन मूल्य से कम पर होने पर अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे किसानों को खातों में भेजी जाएगी. पिछले साल प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4 हजार से अधिक तय किया था. किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए किसानों को 1300 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ दिया था. प्रदेश में पिछले साल करीब 36 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था.

MP Soybean Purchase under Bhavantar Yojana
भावांतर के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए 3 अक्टूबर से पंजीयन (ETV Bharat)

पंजीयन के लिए बैंक खाता जरूरी

हालांकि पंजीयन केन्द्रों के अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी पंजीयन कराया जा सकेगा. हालांकि इसके लिए प्रति पंजीयन 50 रुपए और उससे ज्यादा का शुल्क देना होगा. पंजीयन के लिए किसानों को जमीन संबंधी दस्तावेज, किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता की जानकारी और अन्य फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है. बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है, ताकि अकाउंट में भुगतान होने पर किसी तरह की बाद में समस्या न आए.

ये भी पढ़ें:

आधार नंबर से होगा वेरिफिकेशन

सोयाबीन की फसल में गड़बड़ी रोकने के लिए पंजीयन कराते समय और फसल बेचते समय किसान के आधार कार्ड का वैरीफिकेशन कराया जाएगा. वैरीफिकेशन की यह प्रक्रिया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को सूचना देने के लिए सभी किसानों को टेक्सट मैसेज भी भेजे जाएंगे.

TAGGED:

SOYBEAN FARMERS
SOYBEAN PURCHASE BHAVANTAR YOJANA
MOHAN YADAV GOVT DECISION
BHAVANTAR REGISTRATION 3 OCT
MP BHAVANTAR YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.