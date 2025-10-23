ETV Bharat / state

गेहूं और चने पर फिक्स हुई बंपर MSP, मध्य प्रदेश में भावांतर से होगी सोयाबीन की खरीद

भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों के हित में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. प्रदेश में कल यानी 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू होने जा रही है. इसके लिए प्रदेश के 9.36 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इन सभी किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा. सोयाबीन के बाद अब राज्य सरकार गेहूं, चना मूसर के मामले में भी बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. गेहूं की बुआई के पहले ही राज्य सरकार ने इसको बढ़े हुए दामों पर खरीद का ऐलान कर दिया है. प्रदेश में गेहूं की फसल को सरकार 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने जा रही है. इसके अलावा चना और मसूर के दाम बढ़े हुए मिलेंगे.

सोयाबीन की खरीदी की तैयारियां पूरी

सोयाबीन की फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार ने इसे भावांतर से जोड़ा है. राज्य सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है. इससे कम दर पर सोयाबीन विक्रय होने पर ऐसे किसानों को भावांतर का लाभ दिलाने के लिए किसानों का पंजीयन कराया गया है. सोयाबीन का 24 अक्टूबर से प्रदेश भर में उपार्जन शुरू होने जा रहा है. सरकार 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन खरीदेगी.

पंजीयन कराने वाले किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल बेचने के 15 दिन के अंदर भाव के अंतर की राशि सीधे किसानों के अकाउंट में पहुंचेगी. प्रदेश के 7 जिलों उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर में 50-50 हजार से ज्यादा किसानों ने सोयाबीन का रजिस्ट्रेशन कराया है. 21 जिलों के 10-10 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि कुछ जिलों के 1 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है.

सरकार ने गेहूं खरीद के लिए तय की एमएसपी