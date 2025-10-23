गेहूं और चने पर फिक्स हुई बंपर MSP, मध्य प्रदेश में भावांतर से होगी सोयाबीन की खरीद
मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत 24 अक्टूबर से होगी सोयाबीन की खरीद. सरकार ने बढ़ाया गेहूं, चना, मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य.
भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों के हित में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. प्रदेश में कल यानी 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू होने जा रही है. इसके लिए प्रदेश के 9.36 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इन सभी किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा. सोयाबीन के बाद अब राज्य सरकार गेहूं, चना मूसर के मामले में भी बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. गेहूं की बुआई के पहले ही राज्य सरकार ने इसको बढ़े हुए दामों पर खरीद का ऐलान कर दिया है. प्रदेश में गेहूं की फसल को सरकार 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने जा रही है. इसके अलावा चना और मसूर के दाम बढ़े हुए मिलेंगे.
सोयाबीन की खरीदी की तैयारियां पूरी
सोयाबीन की फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार ने इसे भावांतर से जोड़ा है. राज्य सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है. इससे कम दर पर सोयाबीन विक्रय होने पर ऐसे किसानों को भावांतर का लाभ दिलाने के लिए किसानों का पंजीयन कराया गया है. सोयाबीन का 24 अक्टूबर से प्रदेश भर में उपार्जन शुरू होने जा रहा है. सरकार 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन खरीदेगी.
पंजीयन कराने वाले किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल बेचने के 15 दिन के अंदर भाव के अंतर की राशि सीधे किसानों के अकाउंट में पहुंचेगी. प्रदेश के 7 जिलों उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर में 50-50 हजार से ज्यादा किसानों ने सोयाबीन का रजिस्ट्रेशन कराया है. 21 जिलों के 10-10 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि कुछ जिलों के 1 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है.
सरकार ने गेहूं खरीद के लिए तय की एमएसपी
सोयाबीन के बाद राज्य सरकार ने गेहूं, चना, मसूर की एमएसपी पर बड़ा लाभ देने की तैयारी कर ली है. गेहूं की बुआई भले ही अभी शुरू हुई हो, लेकिन इसकी खरीद के दामों को लेकर सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. सरकार अब गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने की तैयारी कर रही है.
केन्द्र सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए रखा है, जबकि यह पिछले साल 2425 रुपए प्रति क्विंटल था. इस तरह सरकार ने गेहूं पर 160 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सरकार 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेगी. मतलब केन्द्र सरकार से भी 115 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा के भाव से खरीदी होगी.
चना, मसूर के भी मिलेंगे ज्याद दाम
गेहूं के अलावा किसानों को चना और मसूर के भी बेहतर दाम मिलेंगे. केन्द्र सरकार ने चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 210 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मसूर की एमएसपी में 2013-14 की तुलना में साल 2025-26 में 127 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. साल 2024-25 में चना की एमएसपी 210 रुपए बढ़ाई गई थी.