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मध्य प्रदेश में छतों पर सोलर लगवाने वालों के लिए खुशखबरी, 6000 तक की ऐसे होगी सीधी बचत

मध्यप्रदेश में सोलर लगवाना आसान और होगा सस्ता. अब नहीं लगाने होंगे कार्यालयों के चक्कर. 16 जून को होगा अंतिम फैसला. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में छतों पर सोलर लगवाने वालों के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब मध्य प्रदेश में सोलर लगवाना आसान और सस्ता होने वाला है. प्रदेश सरकार और बिजली नियामक आयोग ने मिलकर एक ऐसी नई नीति तैयार की है, जो उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने और गैरजरुरी खर्चों से पूरी तरह आजादी दिलाएगी.

राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष ड्राफ्ट

केंद्र सरकार की सलाह पर मध्य प्रदेश में एक विशेष ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसके लागू होते ही आम आदमी को हजारों रुपए की सीधी बचत होगी. सरकार के इस नए कदम से न सिर्फ सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

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राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष ड्राफ्ट (ETV Bharat)

अब नहीं लगाने होंगे कार्यालयों के चक्कर

अक्सर देखा जाता है कि लोग सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन सरकारी विभागों की कागजी औपचारिकताएं और अलग-अलग अनुबंध के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में नए ड्राफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि अब उपभोक्ताओं को सोलर लगवाने के लिए किसी भी तरह के अलग अनुबंध या एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा आवेदन के रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग और मीटर स्थापना जैसी लंबी और उबाऊ प्रक्रियाओं को भी बेहद सरल कर दिया गया है.

6000 तक की बचत, कई एक्सट्रा चार्ज हटेंगे

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई नीति का सबसे आकर्षक पहलू है उपभोक्ताओं को मिलने वाली सीधी आर्थिक राहत. अब तक सोलर पैनल इंस्टालेशन के नाम पर ली जाने वाली 1 हजार रुपये की प्रोसेसिंग फीस को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव है.

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6 लाख घरों की छत पर सोलर लगाने का लक्ष्य (ETV Bharat)

इसके साथ ही मीटर टेस्टिंग, कमीशनिंग और विभिन्न प्रकार के सर्विस चार्जेस को हटा देने से प्रति उपभोक्ता को करीब 6000 तक की सीधी बचत होने की उम्मीद है. क्योंकि अब उसे सिर्फ सोलर सिस्टम की वास्तविक कीमत और नए मीटर का चार्ज ही देना होगा, बाकी के सारे फालतू सर्विस टैक्स हटाए जाएंगे.

6 लाख घरों की छत पर सोलर लगाने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज न वसूलने के निर्देश दिए हैं. इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने आयोग के सामने याचिका दायर की थी. राज्य सरकार ने प्रदेश में कुल 6 लाख छतों पर सोलर रूफटाप लगाने का लक्ष्य रखा है. वहीं अब तक लगभग 1.97 लाख इच्छुक उपभोक्ताओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 64 हजार से अधिक कनेक्शन सक्रिय भी हो चुके हैं.

16 जून को होगा अंतिम फैसला

बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर पराग गुप्ता के अनुसार "यह नियम प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा. हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने से पहले मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग आगामी 16 जून को एक जनसुनवाई आयोजित करने जा रहा है. इस जनसुनवाई में आम जनता, विशेषज्ञ और स्टेकहोल्डर्स इस ड्राफ्ट पर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद इस जनहितैषी योजना को अंतिम रूप देकर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. "

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