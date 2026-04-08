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सफेद हाथी बना स्मार्ट सिटी, प्रोजेक्ट हैंडओवर कर जिम्मेदारी से बचने की तैयारी

भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को नहीं मिल रहा फंड, प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने की तैयारी में जिम्मेदार अधिकारी.

MP SMART CITY PROJECT HANDOVER
स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट बने सफेद हाथी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 7:48 PM IST

6 Min Read
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भोपाल: राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर पिछले 10 सालों में 1300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर हालात उम्मीदों के विपरीत दिखाई दे रहे हैं. कई परियोजनाएं अधूरी हैं, तो कई करोड़ों की लागत से बने प्रोजेक्ट बदहाल हालत में पहुंच गए हैं. अब स्थिति यह है कि भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पास इनके रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं बचा है. ऐसे में इन परियोजनाओं को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों को हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है, ताकि रखरखाव की जिम्मेदारी दूसरे विभागों पर डाली जा सके.

स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट बने सफेद हाथी

बता दें कि भोपाल में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके लिए एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और पैन सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी इन परियोजनाओं का लाभ आम नागरिकों को पूरी तरह नहीं मिल पाया है. वहीं करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए कई प्रोजेक्ट अब बदहाली की हालत में पहुंच गए. जबकि कुछ परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, तो कुछ का रखरखाव नहीं होने के कारण उनकी हालत खराब हो चुकी है.

सफेद हाथी बना स्मार्ट सिटी (ETV Bharat)

मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं, अब हैंडओवर की तैयारी

अधिकारियों की मानें तो स्मार्ट सिटी कंपनी के पास इन प्रोजेक्ट्स के रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं है. इसी वजह से अब इन्हें दूसरे विभागों को सौंपने की तैयारी की जा रही है. हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली थी. इसमें स्मार्ट सिटी कंपनी की कार्यप्रणाली और प्रोजेक्ट की स्थिति पर चर्चा हुई. दरअसल पिछले 5-6 सालों से इन परियोजनाओं को नगर निगम या पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों को सौंपने की चर्चा चल रही है. अब इसे औपचारिक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं.

अटल पथ और स्मार्ट रोड की हालत खराब

करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए अटल पथ यानी बुलेवर्ड स्ट्रीट की स्थिति भी अब खराब होती जा रही है. सड़क पर कई जगह डामर उखड़ चुका है और वहां लगाई गई महंगी कुर्सियां टूट चुकी हैं. कम आवाजाही के कारण यह सड़क अब स्टंटबाजों का अड्डा बनती जा रही है. इसी तरह स्मार्ट पार्क और साइकिल ट्रैक में भी दरारें और गड्ढे दिखाई देने लगे हैं, जो स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रहे हैं.

MP SMART CITY PROJECT NO PROGRESS
अटल पथ और स्मार्ट रोड की हालत खराब (ETV Bharat)

स्मार्ट पोल और भोपाल प्लस ऐप भी फेल

स्मार्ट सिटी की शुरुआत में शहर में 100 स्मार्ट पोल लगाने का दावा किया गया था. इन पोल के जरिए वाई-फाई, ई-व्हीकल चार्जिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाएं देने की योजना थी, लेकिन फिलहाल इनसे सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही मिल रही है. इसी तरह भोपाल प्लस ऐप के माध्यम से प्रापर्टी टैक्स, वाटर टैक्स भुगतान, जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीकरण जैसी 16 सेवाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन यह ऐप भी अब बंद हो चुका है.

स्मार्ट डस्टबिन और स्मार्ट स्ट्रीट भी असफल

करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर शहर में अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए थे. दावा किया गया था कि इनमें कचरा अलग-अलग तरीके से संग्रहित होगा और ढक्कन आटोमेटिक खुलेंगे, लेकिन हकीकत में इनमें कचरा मिक्स हो रहा है और कई जगह ये व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई है. वहीं एमपी नगर में ज्योति टॉकीज से बोर्ड ऑफिस चौराहा तक करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई स्मार्ट स्ट्रीट भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. नगर निगम यहां वेंडर्स को व्यवस्थित नहीं कर सका और उद्घाटन से पहले ही इसके शेड फटने लगे.

कई बड़े प्रोजेक्ट अब भी अधूरे

स्मार्ट सिटी के कई बड़े प्रोजेक्ट आज भी अधूरे पड़े हैं. इनमें 42 करोड़ रुपए का कमर्शियल काम्प्लेक्स अब तक पूरा नहीं हो पाया है. इसके अलावा 525 करोड़ रुपए के सरकारी आवास प्रोजेक्ट के फेज-2 और फेज-3 का काम भी ठप पड़ा है. महालक्ष्मी परिसर में 180 करोड़ रुपए की लागत से बने 551 फ्लैट तैयार हैं, लेकिन उनका आवंटन अब तक नहीं हुआ है. 31 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा स्मार्ट दशहरा मैदान भी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है.

विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने सौंपी रिपोर्ट

विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने भी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की स्थिति को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि "स्मार्ट सिटी योजना का मूल उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना था, लेकिन कई शहरों में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है. अजय विश्नोई के अनुसार विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने विभिन्न शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा की थी, जिसमें कई तरह की कमियां सामने आईं.

उन्होंने बताया कि अलग-अलग शहरों में समस्याओं का स्वरूप अलग रहा. जबलपुर में कुछ अलग तरह की खामियां मिलीं, जबकि उज्जैन और भोपाल में भी परियोजनाओं से जुड़ी अलग-अलग समस्याएं सामने आईं. समिति ने इन सभी कमियों की जानकारी सरकार को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दे दी थी.

शुरू किए गए प्रोजेक्ट का संचालन सरकार की जिम्मेदारी

अजय विश्नोई ने कहा कि प्राक्कलन समिति का काम योजनाओं की समीक्षा करना और सरकार का ध्यान उनकी कमियों की ओर दिलाना है, जो समिति ने किया. हालांकि रिपोर्ट दिए लगभग एक साल का समय हो गया है, लेकिन उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इसकी जानकारी अभी समिति को नहीं मिल सकी है. समिति की अपेक्षा है कि सरकार अपनी कार्रवाई की जानकारी भी वापस समिति को दे.

विश्नोई ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन का बजट अब लगभग समाप्त हो चुका है और कई परियोजनाएं अधूरी हैं. ऐसे में काम चाहे किसी भी विभाग के माध्यम से हो, लेकिन शुरू की गई योजनाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है. बजट की कमी का हवाला देकर अधूरे प्रोजेक्ट नहीं छोड़े जा सकते."

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