रायसेन में एक आपत्ति पर काटे 200 मतदाताओं के नाम, जीतू पटवारी ने BLO को दी FIR की चेतावनी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "फार्म 7 के तहत 3 दिन में ही 4 लाख से नाम बढ़कर 11 लाख हो जाना साजिश का संदेश देती है. फार्म 7 के लिए बीजेपी ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि 50-50 नामों की रक्षा करें. उन्होंने सवाल उठाया कि एसआईआर निर्वाचन नामावली के शुद्धिकरण के लिए है तो फिर बीजेपी ने मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई."

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि फर्जी नामों से शिकायत दर्ज कराकर सैकड़ों नाम कटवाए जा रहे हैं. जीतू पटवारी ने एसआईआर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बीजेपी के प्रभाव में नाम काटे या जोड़े गए तो उनके खिलाफ एफआई दर्ज कराई जाएगी और उनकी सीआर बिगड़ जाएगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का अभियान अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है. एसआईआर में 42.74 लाख कटने से कांग्रेस और बीजेपी को पहले ही झटका लग चुका है, लेकिन अब नाम न जोड़े जाने को लेकर पार्टियों की नींद उड़ी हुई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि "कांग्रेस के परिवार के लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं और बीजेपी फार्म 7 का दुरुपयोग कर रही है. फार्म 7 के तहत एक व्यक्ति सिर्फ एक आपत्ति ले सकता है लेकिन बीजेपी का एक कार्यकर्ता 25-25 आपत्तियां ले रहे हैं. इसके प्रमाण हमने निर्वाचन आयोग को दिए हैं. फार्म 7 के तहत मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति का नाम शामिल जैसे गलत नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए भरना होता है."

'कर्मचारियों पर कराएंगे एफआईआर'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "निर्वाचन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि यदि एक बूथ पर भी अनियमितता मिली और उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और अवैध रूप से नाम जोड़ा या काटा तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा. इस तरह के आदेश दूसरे राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं. 95 फीसदी बीएलओ ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन 5 फीसदी बीजेपी के प्रभाव में दुरूपयोग कर रहे हैं. ऐसे कर्मचारियों की पूरी सीआर बिगड़ जाएगी."

उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि "बीजेपी नेता भविष्य में आपकी मदद करने नहीं आएंगे. एक-एक कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों यदि उन्होंने बीजेपी की मदद की, तो जेल की सलाखें आपका रास्ता देख रही हैं. सभी जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को कलेक्टरों के पास भेजा जा रहा है."

'रायसेन में एक व्यक्ति की आपत्ति पर कटे 200 नाम'

जीतू पटवारी ने बताया कि "रायसेन जिले में एक ही व्यक्ति ने आपत्ति लेकर 200 लोगों के नाम कटवा दिए. आपत्ति लेने वाले को पता ही नहीं था कि उनके नाम से आपत्ति भी ली गई. आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं. वैरीफिकेशन के बाद भी आपत्ति दर्ज कराकर नाम कटवाए जा रहे हैं."

उम्मीद के अनुसार नहीं जुड़े नाम

एसआईआर में 8 लाख 65 हजार नोमैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे. ऐसे मतदाताओं के लिए अपने दस्तावेज पेश करने के लिए 22 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया. अब 23 जनवरी से दावे-आपत्तियां शुरू होंगी. उधर नो मैपिंग वाले मतदाताओं के अलावा नए मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में जुड़ने की उम्मीद थी, लेकिन 16 जनवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक मुश्किल से 26 फीसदी मतदाताओं के नाम ही जोड़े जा सके हैं.

राजधानी भोपाल में ही मृत, शिफ्टेड, अनुपस्थित और डबल एंट्री वाले 4 लाख 38 हजार 317 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए थे. उम्मीद थी कि करीबन 1 लाख नाम वापस आएंगे लेकिन मुश्किल से 42 हजार आवेदन ही अभी तक पहुंचे हैं. इसमें से 30 हजार से ज्यादा पहली बार मतदाता बने युवा शामिल हैं. यही स्थिति दूसरे जिलों की भी है.