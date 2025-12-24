ETV Bharat / state

भोपाल की नरेला विधानसभा में सबसे ज्यादा शिफ्टेड वोटर, मृत मतदाताओं के मामले में जबलपुर आगे

प्रदेश में 22 लाख 78 हजार 393 मतदाता परमानेंट शिफ्ट हुए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इस मामले में भोपाल की नरेला विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 65356 शिफ्टेड वोटर हैं. वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर काटे गए हैं. गोविंदपुरा में 97052 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. उधर मृत मतदाताओं के मामले में इंदौर 5 विधानसभा सबसे आगे है.

भोपाल: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि एसआईआर के ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ ही साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. इसके साथ ही विधानसभावार स्थिति भी साफ हो गई है. ड्राफ्ट से हटाए गए मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या परमानेंट शिफ्टेड मतदाताओं की है.

एसआईआर के ड्राफ्ट में प्रदेश के 42.74 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं. जबकि प्रदेश में 8 लाख 65 हजार 832 ऐसे मतदाता हैं, जिनसे आयोग का संपर्क ही नहीं हो पाया. इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 2 लाख 86 हजार 661 मतदाता शिफ्टेड पाए गए हैं. इसमें नरेला विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 65 हजार 356 मतदाता शिफ्ट हुए हैं. इस सीट पर 81 हजार 235 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं.

भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 97 हजार 52 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इनमें 61 हजार 282 शिफ्टेड वोटर हैं. जबकि एसआईआर के दौरान 25 हजार 590 मतदाताओं से संपर्क नहीं हुआ. भोपाल की मध्य विधानसभा में 54891 मतदाता शिफ्टेड पाए गए हैं. इस सीट पर 67304 मतदाताओं के नाम बाहर किए गए हैं. भोपाल दक्षिण में 46 हजार 361 मतदाता शिफ्टेड हुए हैं, जबकि 11 हजार 73 मतदाताओं से संपर्क नहीं हुआ. इस सीट पर कुल 63 हजार 432 मतदाताओं के नाम बाहर किए गए.

इंदौर में सबसे ज्यादा एबसेंट मतदाता

एसआईआर के दौरान प्रदेश में 8 लाख 65 हजार 832 ऐसे मतदाता भी हैं, जिनसे आयोग संपर्क ही नहीं कर पाया. इंदौर जिले में सबसे ज्यादा 1 लाख 75 हजार 424 मतदाताओं से संपर्क नहीं किया जा सका. इंदौर जिले की इंदौर 5 सीट पर ऐसे 43 हजार 773 मतदाता पाए गए हैं. इंदौर 5 सीट पर 87 हजार 591 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इंदौर जिले में कुल 4 लाख 47 हजार 123 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 87 हजार 591 नाम इंदौर 5 विधानसभा सीट में हटाए गए हैं.

इंदौर 1 में कुल 75014 मतदाताओं के नाम हटाए गए. इसमें एसआईआर के दौरान 32471 मतदाता नहीं मिले. जबकि शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या 32195 है.

इंदौर 2 में कुल 72969 मतदाताओं के नाम हटाए गए. इसमें एसआईआर के दौरान 35312 मतदाता नहीं मिले, जबकि 29160 शिफ्टेड मतदाता हैं.

राउ विधानसभा में 54415 मतदाताओं के नाम काटे गए. इसमें एसआईआर के दौरान 29725 मतदाता नहीं मिले, जबकि शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या 16722 है.

जबलपुर में मिले सबसे ज्यादा मृत मतदाता

ड्राफ्ट के मुताबिक मृत मतदाताओं की संख्या के मामले में जबलपुर सबसे आगे है. यहां 51 हजार 357 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन इनकी मौत हो चुकी है और अब ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं. जबलपुर ईस्ट विधानसभा में सबसे ज्यादा 7870 मृत मतदाताओं की पहचान हुई है. इस सीट पर कुल 49 हजार 215 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि पनागर सीट पर 7755 मृत मतदाताओं की पहचान हुई है. पनागर सीट से 30 हजार 108 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.