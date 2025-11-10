ETV Bharat / state

SIR में बहुओं का डेटा लेने में BLO के छूट रहे पसीने, जानकारी नहीं देने के बता रहे अजब-गजब रीजन

मध्य प्रदेश में हो रहा है एसआईआर. घर-घर जाकर बीएलओ मदताओं की जुटा रहे हैं जानकारी. ग्रामीणों इलाकों में आ रही परेशानियां.

घर-घर जाकर बीएलओ मदताओं की जुटा रहे हैं जानकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:17 PM IST

रतलाम: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदाताओं की पात्रता सत्यापित करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य यानी एसआईआर सर्वे कराया जा रहा है. जिसके लिए चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है. रतलाम जिला निर्वाचन के अधिकारी और कर्मचारी भी एसआईआर सर्वे के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कर रहे बीएलओ को 40 वर्ष तक की बहुओं की जानकारी जुटाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पहले तो लोग घर की महिलाओं के बारे में जानकारी पूछे जाने पर हिचकते हैं. कई लोग मोबाइल नहीं होने और बहू के मायके वालों द्वारा जानकारी नहीं देने जैसे अजीब कारण बताते हैं.

क्या है यह एसआईआर?

एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदाता सूची के सत्यापन के लिए किया जा रहा सर्वे कार्य है. जिसमें किसी व्यक्ति के निधन होने पर नाम हटाना या 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम जोड़ने सहित अन्य जगह प्रवास कर गए मतदाताओं की जानकारी जुटाना इत्यादि शामिल है. इसमें क्षेत्र से विवाह कर गई बेटियों और विवाह कर आई बहुओं की जानकारी भी वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वेरीफाई किया जा रहा है.

SIR में बहुओं का डेटा लेने में BLO के छूट रहे पसीने (ETV Bharat)

बीएलओ को जानकारी एकत्र करने में आ रही परेशानी

एसआईआर सर्वे कार्य में जुटे बीएलओ ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि विशेष समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक गांव में घर-घर जाकर सर्वे कार्य करना पड़ रहा है. लोगों से जानकारी लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

कई बार लोग सहजता से पूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं तो कई बार मना कर देते हैं. कई लोग अजीबोगरीब कारण बताते हैं. ऐसी स्थिति में समय सीमा में कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मतदाताओं की जानकारी वेरीफाई करने के लिए जो लिंक दी गई है उसमें महाराष्ट्र राज्य के मतदाताओं की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है.

एसआईआर को लेकर मतदाताओं का क्या कहना है?

रतलाम ग्रामीण के एक गांव में मतदाताओं से इस बारे में जब पूछा गया, तो कई लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है. बीएलओ द्वारा घर के सदस्यों की जानकारी मांगी जा रही है, तो उन्हें पता चल रहा है कि एसआईआर कार्य चल रहा है. एक मतदाता रामचंद्र ने बताया कि "मेरी पत्नी लक्ष्मी के माता-पिता की वर्ष 2003 की मतदाता सूची की जानकारी मांग रहे हैं.

बीएलओ को जानकारी एकत्र करने में आ रही परेशानी (ETV Bharat)

लेकिन न ही उनके पास कोई मोबाइल फोन है, जिससे संपर्क किया जा सके और न ही अब वह उस पते पर रहते हैं." वहीं एक अन्य मतदाता विकास भारती ने बताया कि "उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. ऐसे में पत्नी के परिजन उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं."

बीएलओ को विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है

इस मामले में जिला निर्वाचन रतलाम के रतलाम ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी अधिकारी विवेक सोनकर ने बताया कि "यह सही है कि हमारे बीएलओ को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे द्वारा ट्रेनिंग के दौरान हर स्थित के अनुसार कैसे कार्य करना है इसकी विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है." बहरहाल ग्रामीण क्षेत्रों में एसआईआर कार्य में जुटे बीएलओ को अजीबोगरीब बहाने और कारणों का सामना करना पड़ रहा है.

