ETV Bharat / state

थाने में 24 घंटे बंद रखा, RTI एक्ट के तहत नहीं दी जानकारी, ASP पर लगा 25 हजार का जुर्माना

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद चौबे तथा तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया.

MP STATE INFORMATION COMMISSION
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को जानकारी न उपलब्ध कराने को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा गोरखपुर थाना प्रभारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

आदर्श नगर ग्वारीघाट निवासी अजीत सिंह आनंद को गोरखपुर पुलिस 20 जून 2023 को घर से लेकर गई थी. पुलिस द्वारा उसे 21 जून को थाने से छोड़ दिया गया था. उसने सूचना के अधिकार अधिनयम के तहत थाना प्रभारी को उससे संबंधित थाने की फुटेज सुरक्षित रखने का आवेदन दिया था.

ग्वारीघाट निवासी अजीत सिंह आनंद ने RTI एक्ट के तहत मांगी थी जानकारी

इसके बाद उसने सूचना के अधिकार के तहत उसे थाने लाने तथा छोड़ने के संबंध में रोजनामचा में दर्ज रिकार्ड व सीसीटीवी फुटेज दिये की मांग की. लोक सूचना अधिकारी थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने जानकारी देने से इंकार कर दिया.

इसके बाद आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल के समक्ष आवेदन दायर किया. प्रथम अपीलीय अधिकारी ने रोजनामा सान्हा तथा रजिस्टर में दर्ज रिहाई दस्तावेज दिये जाने के निर्देश जारी किये थे. हालांकि थाने में आने वाले अन्य व्यक्तियों के निजता के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया.

राज्य सूचना आयोग ने जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

इसके बावजूद आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई. जिसके कारण उसने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की थी. आयोग ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए रोजनामा सान्हा तथा रजिस्टर में दर्ज रिहाई तथा व्यक्तिगत फुटेज अन्य व्यक्तियों को छुपाकर निशुल्क उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किये हैं.

आयोग ने तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद चौबे तथा तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आयोग ने लोक प्राधिकारी पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रथम अपीलों का निराकरण प्रावधानुसार समयावधि में निश्चित रूप करें.

TAGGED:

FINE ON JABALPUR ASP UNDER RTI ACT
MP SIC IMPOSED RS 25000 FINE
MPSIC IMPOSE FINE UNDER RTI ACT
JABALPUR NEWS
MP STATE INFORMATION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.