मध्य प्रदेश में निकली SI की भर्ती, कतार में इंजीनियर-बीटेक डिग्रीधारी, तगड़ा होगा मुकाबला

मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में निकली भर्ती, सब इंस्पेक्टर बनने की कतार में इंजीनियर और पीएचडी डिग्रीधारी.

MP SUB INSPECTOR RECRUITMENT
मध्य प्रदेश में निकली SI की भर्ती (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 5:14 PM IST

5 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती निकली है. जिसमें 1 लाख 53 हजार 249 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. लंबे समय से सब इंस्पेक्टर परीक्षा की राह देखने वालों में डिग्री डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और पीएचडी कर चुके छात्र भी भर्ती के लिए पसीना बहाने में जुटे हैं.

सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवदेन प्रकिया के बाद अब अभ्यर्थियों के पास आवेदन में सुधार के लिए 15 नवंबर 2025 तक का समय मौजूद है. भर्ती के लिए परीक्षा 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी.

SI परीक्षा के लिए तैयारी करता बीटेक पास अभ्यर्थी (ETV Bharat)

बीटेक छात्र भी कर रहे तैयारी

सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए पसीना बहाने वालों में राजधानी भोपाल के शिवम चौबे भी हैं. शिवम इन दिनों रोज शाम को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में करीब डेढ़ घंटे की रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं. शिवम बताते हैं कि "मैंने 2016 में बीटेक किया था, इसके बाद कई परीक्षाओं में किस्मत आजमाई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी. मेरी दिली इच्छा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भर्ती की रही है, इसलिए करीबन 8 साल बाद जब यह भर्ती का विज्ञापन निकला, तभी से इसकी तैयारी में जुट गया हूं.

लिखित परीक्षा से ज्यादा फोकस फिजिकल की तैयारी पर है. मैं इसके पहले एमपी पीएससी भी दे चुका हूं और मैन्स तक गया, इसलिए उम्मीद है कि एसआई की लिखित परीक्षा आसानी से निकाल लूंगा. शारीरिक परीक्षा चुनौती न बने, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं."

MP ENGINEERS PHD PREPARATION SI
एमपी एग्जामिनेशन बोर्ड (ETV Bharat)

ऐसे ही एक अभ्यर्थी अशोका गार्डन इलाके में रहने वाले महेन्द्र विश्वकर्मा हैं. महेन्द्र बताते हैं कि उन्होंने भोपाल से ही 2022 में एमटेक किया था और फिलहाल एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वे भी पुलिस एसआई परीक्षा में किस्मत आजमा रहे हैं. दिन में ऑफिस में काम करने के बाद देर रात तक पढ़ाई और सुबह फिजिकल की तैयारी कर रहा हैं. पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए शिवम और महेन्द्र जैसे करीबन 4 हजार 500 इंजीनियर तैयारी में जुटे हैं. उप निरीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि निर्धारित की गई है.

1 पद पर औसतन 306 अभ्यर्थी

प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती करीबन 8 साल के इंतजार के बाद निकली है, इसलिए इस पर अभ्यर्थियों के सामने चुनौती भी बड़ी है. कुल 500 पदों में से जिला पुलिसबल एसआई के 377 पद, 28 पदों पर सूबेदार और एसएसएफ के 95 पदों पर यह भर्ती हो रही है. कुल 500 पदों पर 1 लाख 53 हजार 249 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरे गए हैं. यानी एक पद पर औसतन 306 अभ्यर्थी अपनी चुनौती पेश करेंगे. इन डेढ़ लाख आवेदनों में करीबन साढ़े 4 हजार इंजीनियर, 30 पीएचडी होल्डर भी परीक्षा में उतरेंगे. इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल 9 जनवरी 2026 को दो पालियों में परीक्षा शुरू करेगा.

भर्ती के इंतजार में कई ने उम्र की सीमा पार की

उधर एसआई की भर्ती के लंबे इंतजार में कई अभ्यर्थी तय उम्र का क्राइटेरिया ही पार कर गए. अभ्यर्थियों को पुलिस और फोर्स की तैयारी कराने वाले नेवी से रिटायर्ड अजय राणा कहते हैं कि "यह खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस में एसआई की भर्ती 8 साल बाद निकली, लेकिन इतने लंबे समय बाद भर्ती होने का एक परिणाम यह भी हुआ कि बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती के लिए निर्धारित उम्र की सीमा को ही पार कर गए. हालांकि अभ्यर्थी इसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं और उन्हें इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को खूब कॉम्पटीशन मिलेगा."

MP SI RECRUITMENT EXAM 2025
मध्य प्रदेश में एसाआई की भर्ती निकली (ETV Bharat)

10 विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे

एसआई के पहले चरण में लिखित परीक्षा 9 जनवरी 2026 को होगी. यह परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, अनूपपुर में कराई जाएगी. प्रारंभिक लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी. दो घंटे के पेपर के दौरान अभ्यर्थियों से हिंदी भाषायी बोध, अंग्रेजी भाषायी बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान, तर्कशास्त्र, करेंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

पहले चरण में प्राप्त परसेंटेज के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार होगी. इसमें कुल पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा.

प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होगी. यह परीक्षा दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी. इसमें प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा.

पहले प्रश्न पत्र के पहले भाग में भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के बाद देश, भारतीय समजा, मध्य प्रदेश से जुड़े सवाल आएंगे. जबकि दूसरे भाग में भारतीय संविधान, संघ और राज्यों के कार्य, जिम्मेदारी, कार्यपालिका, विधायका, न्यायपालिका और गरीबी-भूख से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल होंगे.

दूसरे भाग में करेंट अफेयर्स, विज्ञान-प्रोद्योगिकी, ऑर्टिफिशन इंटेलिजेंस, पेटेंट, पर्यावरण, आतंरिक सुरक्षा, अपराध से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे. इसके खंड दो में गणित, तर्कशास्त्र से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

कितना मिलेगा वेतन

परीक्षा में सफल होने वाले उप निरीक्षक और सूबेदार को वेतनमान के रूप में 36200 से लेकर 1 लाख 14 हजार 800 रुपए तक मिलेंगे.

MP SI RECRUITMENT EXAM 2025
MP ENGINEERS PHD PREPARATION SI
MOHAN YADAV GOVT RECRUITMENT
MP SUB INSPECTOR 500 POST VACANCY
MP SUB INSPECTOR RECRUITMENT

