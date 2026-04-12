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अगले 5 दिन भट्टी बनेगा मध्य प्रदेश, हीटवेव का अलर्ट, रात का भी बढ़ेगा तापमान

मध्य प्रदेश में सूर्यदेव दिखाएंगे अपना कहर, अगले 5 दिनों में पड़ेगी भीषण गर्मी, हीटवेव का अलर्ट जारी, रात का तापमान भी होगा हाई.

MADHYA PRADESH SEVERE HEAT
मध्य प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 3:51 PM IST

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भोपाल: प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं के बाद अब चिलचिलाती गर्मी से बचाव की तैयारी कर लीजिए. प्रदेश में अब तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है, प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज गर्मी पड़ेगी. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के तापमान में 5 डिग्री तक का उछाल आ सकता है. दिन के साथ अब रात का तापमान भी बढ़ेगा. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ गया है. प्रदेश के रतलाम में सबसे ज्यादा 40.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

5 दिन तेज गर्मी, फिर बदल सकता है मौसम

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक "प्रदेश के पश्चिम जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. खासतौर से रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर जिलों में तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. इसके अलावा श्योपुर, गुना, रायसेन, नर्मदापुर, सागर, छिंदवाड़ा मंडला में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. दिन के तापमान के अलावा रात के तापमान भी बढ़ा है. जम्मू-कश्मीर और उससे सटे लद्दाख क्षेत्र के ऊपर बना वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर हो गया है.

MP Heat Wave Alert
एमपी में 13 अप्रैल मौसम का हाल (ETV Bharat)

इस वजह से तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रतलाम में सबसे ज्यादा 40.6 डिग्री दिन का तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा नर्मदापुर में 39.4, धार में 39.2, भोपाल के बैरसिया में 39.1 और विदिशा, खरगौन में 39 डिग्री दिन का तापमान रिकॉर्ड किया गया. उधर नर्मदापुर के पचमढ़ी में सबसे कम 29.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा अमरकंटक में 32.7 डिग्री, जबकि भोपाल में 36.8, इंदौर में 37.6, उज्जैन में 38 डिग्री, जबलपुर में 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

Ratlam temperature 40 degree
एमपी में 14 अप्रैल का मौसम का हाल (ETV Bharat)

हीटवेव का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रेल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर बन रहा है, हालांकि अभी इसकी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है. इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभावित करने की संभावना दिखाई दे रही है. इसके मजबूत होने से प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव हो सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी 5 दिनों तक मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है. मौसम सामान्य रहेगा और तापमान में 5 डिग्री तक उछाल देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने 16 अप्रैल से हीटवेव का भी अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट धार, खरगौन, खंडवा के अलावा सीधी और सिंगरौली के लिए जारी किया गया है.

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