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मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी, हीटवेव का अलर्ट, 4 दिन बाद इंद्रदेव होंगे मेहरबान

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. एक तरफ जहां भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में कुछ जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है. अगले चार दिन प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, जिसमें तापमान और बढ़ेगा और फिर अचानक मौसम करवट ले सकता है.

प्रदेश के कई जिलों में पारा 43 डिग्री के पार

प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है. बीते 24 घंटों में कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है. प्रदेश में नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जबकि खजुराहो, नौगांव, दमोह, सागर, दतिया और रतलाम जैसे जिलों में भी तेज गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया. राजधानी भोपाल में भी तापमान 41डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. जिससे दिन के समय लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

एमपी 24 अप्रैल मौसम का हाल (ETV Bharat)

इसलिए बदल रहा है मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार "प्रदेश में एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण और प्रतिचक्रवाती प्रभाव के कारण हवाओं की दिशा बदल रही है. यही वजह है कि एक ओर गर्म और शुष्क हवाएं लू को बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्सों में नमी पहुंचने से बादल और हल्की बारिश की स्थिति बन रही है."