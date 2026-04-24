मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी, हीटवेव का अलर्ट, 4 दिन बाद इंद्रदेव होंगे मेहरबान
मध्य प्रदेश के कई जिलों में 40 के पार पारा, सबसे गर्म रहा नर्मदापुरम, 4 दिनों तक लू का अलर्ट, फिर बारिश-आंधी के चेतावनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 11:43 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. एक तरफ जहां भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में कुछ जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है. अगले चार दिन प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, जिसमें तापमान और बढ़ेगा और फिर अचानक मौसम करवट ले सकता है.
प्रदेश के कई जिलों में पारा 43 डिग्री के पार
प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है. बीते 24 घंटों में कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है. प्रदेश में नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जबकि खजुराहो, नौगांव, दमोह, सागर, दतिया और रतलाम जैसे जिलों में भी तेज गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया. राजधानी भोपाल में भी तापमान 41डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. जिससे दिन के समय लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.
इसलिए बदल रहा है मौसम का मिजाज
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार "प्रदेश में एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण और प्रतिचक्रवाती प्रभाव के कारण हवाओं की दिशा बदल रही है. यही वजह है कि एक ओर गर्म और शुष्क हवाएं लू को बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्सों में नमी पहुंचने से बादल और हल्की बारिश की स्थिति बन रही है."
आज ऐसा रहेगा प्रदेश का मौसम
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में आज गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. वहीं रतलाम, धार, खरगौन, खंडवा और नर्मदापुरम में लू चलने की प्रबल संभावना है. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी.
25-26 अप्रैल को बढ़ेगा गर्मी का दायरा
आने वाले दो दिनों में लू का असर और ज्यादा फैल सकता है. ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है. ऐसे में दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर महसूस होगा. हालांकि मंडला, बालाघाट जैसे दक्षिणी जिलों में आंशिक बादल छाने से हल्की राहत मिल सकती है.
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27 अप्रैल से बदलेगा मौसम, बारिश और आंधी की चेतावनी
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चार दिन बाद मौसम अचानक करवट ले सकता है. श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला, डिंडौरी, सिवनी और बालाघाट जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है. इसके साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है. वहीं गरज-चमक के साथ मौसम में ठंडक आने की संभावना भी है.