मध्य प्रदेश में हड्डियों को गलाने वाली ठंड, कांप जाएंगे ये जिले, खजुराहो सबसे ठंडा

भोपाल: मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं और जेट स्टीम की वजह से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. सबसे अधिक ठंड इस समय ग्वालियर-चंबल और विंध्य के इलाकों में पड़ रही है. बुंदेलखंड का खजुराहो भी दिन और रात में शीत लहर की चपेट में है. बीती रात प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान खजुराहो का 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि गुरुवार दिन में यहां सीवियर कोल्ड डे रहा. खजुराहो में गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान औसत से साढ़े 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ.

विंध्य और चंबल में रात के साथ दिन भी ठंडे

बीती रात खजुराहो के अलावा दतिया, टीकमगढ़, श्योपुर कला और शिवपुरी में भी कोल्ड वेव का असर रहा. यहां का न्यूनतम तापमान औसत से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया. इसी प्रकार गुरुवार दिन में सबसे अधिकतम तापमान दतिया में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो औसत से करीब साढ़े 10 डिग्री सेल्सियस तक कम था. गुरुवार दिन में खजुराहो के साथ नौगांव, निवाड़ी, दतिया और ग्वलियर में सीवियर कोल्ड डे रहा. जबकि शुक्रवार सुबह ग्वालियर में घना कोहरा देखने को मिला. यहां सुबह के समय दृश्यता 0 से 50 मीटर रही. जबकि खजुराहो और दतिया में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया.

28 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे

गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात भोपाल, इंदौर और ग्वलियर समेत 28 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. बीती रात सबसे कम तापमान खजुराहो में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि धार में 3.9, दतिया में 3.9 डिग्री और शिवपुरी में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन जिलों का न्यूनतम तापमान औसत से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा. वहीं राजगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.8 डिग्री सेल्सियस, रीवा में 6 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 8 डिग्री, इंदौर में 9.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.