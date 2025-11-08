ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट, पारा गिरने से इंदौर में टूटा 25 साल का रिकॉर्ड, भोपाल कंपकंपाया

मध्य प्रदेश में ठंड का आगमन, इंदौर में टूटा 25 साल का रिकॉर्ड, प्रदेश में 3 दिनों तक शीतलहर चलने का यलो अलर्ट जारी.

MADHYA PRADESH COLD START
मध्य प्रदेश में ठंड की शुरुआता (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 8:09 PM IST

|

Updated : November 8, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की विदाई देरी से हुई. ऐसे में माना जा रहा था कि ठंड का आगमन भी देरी से होगा, लेकिन इस बार शुरुआती ठंड ने कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बीते 24 घंटे में हुए तापमान के बदलाव के कारण इंदौर में बीते 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, तो वहीं भोपाल में बीते 10 साल में दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक शीतलहर चलने का यलो अलर्ट भी जारी किया है.

भोपाल-इंदौर में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि "बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कहीं बारिश दर्ज नहीं की गई है. प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ है. बीते 24 घंटों में ग्वालियर-चंबल और उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में माइनस 3 से माइनस 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है. जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में माइनस एक से माइनस 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

वहीं, प्रदेश में न्यूनतम तापमान के बारे में देखा गया है कि राजगढ़, भोपाल, शाजापुर और इंदौर जिलों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. जबकि सतना और जबलपुर में माइनस एक से माइनस 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई."

इंदौर-भोपाल में ठंड का रिकॉर्ड टूटा

शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात ठंड ने प्रदेश के कई जिलों में रिकार्ड तोड़ दिया. इंदौर का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहले साल 1998 में नवंबर के महीने में रात का पारा 5.6 डिग्री तक पहुंचा था. यानि बीते 25 सालों में नवंबर के महीने में ऐसी ठंड नहीं पड़ी. वहीं बीते 24 घंटों में भोपाल का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बीते 10 सालों में नवंबर के महीने में यह दूसरा सबसे कम तापमान है. इससे पहले भोपाल का न्यूनतम तापमान नवंबर महीने में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

अगले 5 दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिक शर्मा ने बताया कि "इस समय मध्य प्रदेश में बारिश कराने वाली कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है. वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में किसी प्रकार के बादल नहीं है. अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान 8, 9 और 10 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है."

शुक्रवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान

शहर तापमान (डिग्री में)
नर्मदापुरम 31.1
मंडला 30.8
खजुराहो 30.2
खंडवा 30
खरगोन 29.6

शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान

शहर तापमान (डिग्री में)
भोपाल 8.4
इंदौर 7.6
राजगढ़ 7.4
रीवा 9.6
उमरिया 10.2

8 नवंबर को इन जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी- राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, उज्जैन, इंदौर, देवास, सतना और रीवा

9 नवंबर को इन जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी- राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, इंदौर, देवास, पन्ना, सतना और रीवा

10 नवंबर को इन जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी- राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, उज्जैन, इंदौर, देवाससतना और रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर , निवाड़ी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर

Last Updated : November 8, 2025 at 8:53 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH TEMPERATURE DROPS
MP COLD WAVE YELLOW ALERT
MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
MADHYA PRADESH WINTER SEASON
MADHYA PRADESH COLD START

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना

बुंदेलखंड में आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चेतक की स्पीड से पहुंचाएगी खजुराहो से वाराणसी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.