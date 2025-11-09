मध्य प्रदेश में ठिठुराने लगी ठंड, 16 जिलों में कोल्डवेव का अलर्ट, गिर रहा रात का तापमान
मध्य प्रदेश में शुरू हुआ ठंड का सितम, लोगों को कंपकंपाने लगी ठंड, रात का गिर रहा तापमान, 16 जिलों में कोल्डवेव का अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 12:56 PM IST
भोपाल: बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश में लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं. रात का तापमान लगातार कम हो रहा है. शनिवार और रविवार की रात का तापमान घटकर 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया. राजधानी भोपाल में ही रात का तापमान घटकर 8 डिग्री पहुंच गया. इसके अलावा इंदौर, राजगढ़, जबलपुर, रीवा, उमरिया में तापमान लगातार लोगों को परेशान कर रहा है. प्रदेश में सबसे कम तापमान इंदौर और राजगढ़ में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इंदौर में न्यूनतम तापमान के मामले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मौसम विभाग ने 16 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है.
किस शहर में रहा सबसे कम तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात का तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 8.3 डिग्री कम रहा. इंदौर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7.3 डिग्री कम रहा. जबकि राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7.3 डिग्री कम रहा. जबलपुर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री कम रहा.
इसी तरह रीवा में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रिकॉड किया गया. यह सामान्य से 5.3 डिग्री कम रहा. उमरिया में भी न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम रहा.
इन जिलों में चलेगी शीतलहर
मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्दीली हवाएं प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी बढ़ा रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर भी चल सकती है. मौसम विभाग ने प्रदेश के करीबन 16 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, ग्वायिलर, देवास, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़ शाजापुर, भोपाल, सीहोर में 10 नवंबर को शीतलहर चल सकती है.
इसलिए लगातार बढ़ रही सर्दी
मौसम विज्ञानिक दिव्या ई श्रीधरन कहती हैं कि "कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी हो रही है. इस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश में भी आ रही है और यही हवाएं प्रदेश में लगातार ठंडक बढ़ा रही हैं. प्रदेश में सर्दी का यह शुरूआती दौर है. आने वाले समय में रात के साथ दिन का तापमान भी गिरेगा. प्रदेश में अधिकतम तापमान औसतम 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है. भोपाल में अधिकतम तापमान 28.4 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है. वहीं इंदौर में 28.2, ग्वालियर में 28.8, जबलपुर में 27.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.