मध्य प्रदेश में ठंड तोड़ रही रिकॉर्ड, 2 दिन की राहत के बाद फिर किटकिटाएंगे दांत

मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, भोपाल सहित कई जिलों में गिर रहा रात का तापमान,2 दिन राहत के बाद फिर कपकपाएगी ठंड.

MADHYA PRADESH SEVERE COLD
मध्य प्रदेश में ठंड तोड़ रही रिकॉर्ड (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 2:36 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल में इस बार सर्दी ने अपना अलग रिकॉर्ड बनाया है. नवंबर के माह में लगातार 15 दिनों से भोपाल में कड़ाके की सर्दी पड़ी है. बीती रात भी भोपाल का न्यूनतम तापमान औसतम 9.4 डिग्री तक रहा. ऐसा करीब 80 साल बाद हुआ है, जब पिछले 15 दिनों से भोपाल, इंदौर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया हो.

भोपाल के अलावा नरसिंहपुर, नौगांव, राजगढ़ में भी तापमान 10 डिग्री से कम रहा. वहीं इंदौर में 11.7 तापमान रिकॉर्ड किया गया. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक कड़ाके की सर्दी से राहत रहेगी.

MADHYA PRADESH WEATHER FORECAST
25 नवंबर मौसम का हाल (ETV Bharat)

इसलिए रात में ज्यादा पड़ रही सर्दी

लगातार कड़ाके की सर्दी के बाद भी दिन और रात के तापमान में तीन गुना तक का अंतर रहता है, इसलिए रात में भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन दिन में सर्दी से राहत रहती है. राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.4 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27.7 रिकॉर्ड किया गया. मौसम वैज्ञानिक ई. दिव्या के मुताबिक "सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट रात 11 बजे के बाद आ रही है, जबकि सुबह धूप निकलने के बाद तापमान फिर बढ़ने लगता है.

नवंबर माह में कड़ाके की सर्दी की वजह वे हिमाचल में समय से पहले हुई बफबारी को बताती हैं. बर्फबारी से राजस्थान का रेगिस्तान भी जल्दी ठंडा होता है. हिमाचल और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश की रातों में सर्दी बढ़ा रही हैं.

BHOPAL NIGHT TEMPERATURE DROP
26 नवंबर मौसम का हाल (ETV Bharat)

अब सर्दी से मिलेगी राहत

हालांकि कड़ाके की सर्दी से अब अगले 4 दिनों तक राहत की उम्मीद जताई जा रही है. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का से दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने हवा का निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है. यह 24 नवंबर तक बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊप डिप्रेशन बना सकता है. इसके आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है. इसके चलते आने वाले 2-4 दिनों तक सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है. तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार-चढ़ाव आ सकता है.

कहां कितना रहा तापमान

  1. भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री, अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
  2. पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री, अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
  3. ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री, अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
  4. इंदौर में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री, अधिकतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
  5. उज्जैन में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री, जबकि अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
  6. जबलपुर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री, जबकि अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

