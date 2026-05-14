देवास से भयानक था पेटलावद हादसा, 10 साल बाद भी रिपोर्ट नहीं आई सामने
मध्य प्रदेश में हुए कई बड़े हादसों की आज तक नहीं आई रिपोर्ट, देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 7:28 PM IST
भोपाल: देवास में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से हरदा और पेटलावद के दर्दनाक हादसे की यादों को फिर ताजा कर दिया है. 2015 में हुए झाबुआ के पेटलावद में विस्फोट में 75 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे की जांच रिपोर्ट 10 साल बाद भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी. यही स्थिति प्रदेश के 7 और जांच आयोगों की है, जिनका गठन प्रदेश में हुई बड़ी घटनाओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए किया तो गया, लेकिन यह अब तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखी जा सकी.
पेटलावद में जिलेटिन छड़ों में हुआ था विस्फोट
झाबुआ के पेटलावद स्थित एक गोदाम में जिलेटिन की अवैध रूप से छड़ें रखी गई थी, जिसमें 12 सितंबर 2015 को विस्फोट हुआ और इसकी चपेट में आने से 79 लोगों की मौत हो गई. यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई मृतकों की पहचान ही नहीं की जा सकी. घटना की जांच के लिए सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आर्येन्द्र कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया.
आयोग ने 11 दिसंबर 2015 को अपना जांच प्रतिवेदन दे दिया. इसके बाद 6 अप्रैल 2016 को जांच प्रतिवेदन को गृह विभाग भेजा गया. 10 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी इस जांच आयोग को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका. यही स्थिति 6 और जांच आयोगों की है.
2008 में हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में भ्रष्टाचार की जांच के लिए फरवरी 2008 में न्यायमूर्ति एनके जैन की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया. आयेग ने सितंबर 2012 को जांच रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन इसके बाद से ही जांच रिपोर्ट सामाजिक न्याय विभाग में पड़ी है.
भोपाल में करीबन 41 साल पहले हुए भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव की जांच के लिए 2010 में न्यायमूर्ति एसएल कोचर की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया गया. आयोग ने 31 दिसंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी, लेकिन इसके बाद से ही यह रिपोर्ट गैस राहत विभाग में है. भिंड में हुए गोली कांड घटना के जांच के लिए भी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया.
आयोग ने 31 दिसंबर 2017 को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी. जांच प्रतिवेदन 17 जनवरी 2018 को गृह विभाग भेजा गया, लेकिन अब तक इसे विधानसभा में नहीं रखा जा सका.
ग्वालियर में पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की जांच के लिए भी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया. आयोग ने 9 जनवरी 2017 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी, लेकिन इसे अभी तक विधानसभा में नहीं रखा जा सका.
मंदसौर में हुई गोलीकांड की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जेके जैन की अध्यक्षता में 12 जून 2017 को जांच आयोग गठित किया गया. आयोग ने जांच रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन अब तक इसे विधानसभा में नहीं रखा गया.
विदिशा के लटेरी में हुई गोलीकांड की जांच के लिए भी 23 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज व्हीपीएस चौहान की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया. इसकी भी रिपोर्ट अभी तक विधानसभा नहीं पहुंच सकी.
कांग्रेस ने उठाए सवाल
देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पूर्व मंत्री व मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक कहते हैं कि "आखिर प्रदेश में हर साल पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट क्यों होते हैं. 2015 में पेटलावद, 2019 में इंदौर, 2020 में मुरैना, 2021 में रतलाम, 2023 में हरदा और 2024 में फिर हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, लेकिन लगातार होने वाली इस घटनाओं से सरकार सबक नहीं ले रही.
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कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह घटनाएं इसलिए होती हैं, क्योंकि इसमें अनुमति से ज्यादा बारूद रखा जाता है और फिर इसको ब्लैक में बेचा जाता है. नियमों के विपरीत इन फैक्ट्रियों का संचालन आबादी क्षेत्रों में किया जाता है. इनमें काम करने वाले प्रशिक्षित लेबर नहीं होते. सभी बारूद रखने वालों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण होता है और वह कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से जुड़ रहते हैं. यही वजह है कि प्रशासन प्रभावी कार्रवाई भी नहीं कर पाती.