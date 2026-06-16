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तिलक-आरती के बाद बच्चों ली स्कूलों में एंट्री, पहले दिन खाई खीर-पूरी, बैग में भरकर ले गए किताबें

मध्य प्रदेश में 92,695 सरकारी स्कूल हैं. जबकि राजधानी भोपाल की बात करें, तो यहां 2,955 शासकीय विद्यालय हैं. वहीं, प्रदेश में 30 हजार से अधिक निजी स्कूल हैं. इन सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून से हो गई है. इन स्कूलों में डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्यननरत हैं. स्कूल का पहला दिन होने की वजह से काफी संख्या में बच्चे अनुपस्थित भी रहे, लेकिन शिक्षकों का दावा है कि जल्द स्कूलों में बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थित दर्ज होगी.

​भोपाल: मध्य प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए 16 जून से पढ़ाई का नया सफर शुरू हो गया है. प्रदेश के 92,695 सरकारी और करीब 30 हजार निजी स्कूलों के दरवाजे मंगलवार से फिर खुल गए हैं. पहले दिन स्कूलों में 'स्कूल चले हम अभियान' के तहत प्रवेशोत्सव मनाया गया. इस दौरान शिक्षकों ने न केवल नौनिहालों को तिलक लगाकर उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि पहले ही दिन निःशुल्क किताबों का वितरण भी कर दिया गया.

नया शैक्षणिक सत्र के पहले दिन बच्चों को किताबें हुई वितरित (ETV Bharat)

पहले दिन बच्चों को किताबें हुई वितरित

राजधानी भोपाल में स्थित पीएम श्री महारानी लक्ष्मी बाई कन्या शाला के हेडमास्टर डीसी मोदक ने बताया कि "नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल का पहला दिन होने की वजह से स्टूडेंट काफी उत्साहित हैं. हमारे स्कूल के स्टाफ ने भी आज स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों और उनके माता-पिता का तिलक लगाकर फूल मालाओं से स्वागत किया." डीसी मोदक ने बताया कि "पहले दिन सभी बच्चों को किताबें वितरित की गई. खाने के लिए भी पूरी-सब्जी, खीर और केला समेत अन्य भोज्य पदार्थ बच्चों को दिया गया."

मध्य प्रदेश के स्कूलों में शुरू हुआ नया शैक्षणिक सत्र (ETV Bharat)

बालसभा का आयोजन, उत्साहित दिखे बच्चे

शासकीय शाला अमरावद खुर्द की शिक्षिका सुरेखा निगम ने बताया कि "उनके स्कूल में पहले दिन बच्चों के लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया था. बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया. कक्षाएं भी लगाई गई, इसके बाद बालसभा का आयोजन किया गया. लंच में भी बच्चों को विशेष भोजन दिया गया. प्रवेश उत्सव के अवसर पर बच्चों को पूरी-सब्जी, मीठा और फल वितरित किया गया."

पहले दिन बच्चों को बांटे गए निशुल्क किताबें (ETV Bharat)

30 जून तक चलेगा स्कूल चले हम अभियान

राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार 'स्कूल चले हम अभियान' का दूसरा चरण 16 से 30 जून तक संचालित किया जाएगा. अभियान का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक पात्र बच्चे का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी, जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ दी है. इसके लिए ग्राम, वार्ड और विद्यालय स्तर पर विशेष प्रयास कर इन बच्चों का पुनः नामांकन कराया जाएगा.