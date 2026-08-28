मध्य प्रदेश के 56 लाख बच्चों को मोहन सरकार का गिफ्ट, ड्रेस के लिए सीधे खाते में भेज रहे पैसा
मध्य प्रदेश में नये शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 5 महीने बीते, अब तक नहीं मिला यूनिफार्म, 56 लाख बच्चों को ड्रेस के बजाय खाते में पैसा देने की तैयारी कर रही मोहन यादव की सरकार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 5:33 PM IST
भोपाल: सरकारी स्कूलों में यूनिफार्म बांटने की व्यवस्था तय करने में सरकार को बार-बार बदलाव करना पड़ा है, जिसका असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है. बता दें कि इस साल रेडीमेड ड्रेस देने का फैसला हुआ था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से यूनिफार्म का इंतजार लंबा हो गया. अब विभाग ने फिर बैंक खातों में राशि भेजने का विकल्प चुना है. ऐसे में अब करीब 56 लाख बच्चों को यूनिफार्म कब मिलेगी, यह कैबिनेट की मंजूरी के बाद तय होगा.
राशि कितनी होगी, इसका फैसला अभी बाकी
बता दें कि यूनिफार्म व्यवस्था में लगातार बदलाव की मुख्य वजह समय पर इसका वितरण नहीं होना रहा है. सबसे पहले बच्चों की यूनिफार्म समूहों के जरिए तैयार कराई गई. इसके बाद सीधे खाते में राशि भेजी गई. वहीं इस बार रेडीमेड यूनिफार्म का विकल्प गया था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया लंबी होने से यह योजना अटक गई. बता दें कि सरकार के नए प्रस्ताव में विद्यार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजने की बात है, लेकिन प्रति विद्यार्थी कितनी रकम दी जाएगी, यह अभी तय नहीं है. ऐसे में कैबिनेट की मंजूरी के बाद राशि और भुगतान की समय सीमा स्पष्ट होगी.
350 करोड़ की यूनिफार्म वितरण योजना अटकी
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को रेडीमेड यूनिफार्म उपलब्ध कराने के लिए 350 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई थी. लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी और न्यायालयीन रोक के चलते समय पर सिलाई और सप्लाई शुरू नहीं हो सकी. ऐसे में शैक्षणिक सत्र के पांच महीने गुजरने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग अब वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है. इसके तहत करीब 56 लाख विद्यार्थियों के खातों में सीधे यूनिफार्म की राशि भेजने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें:
- सरकारी लेटलतीफी में उलझी बच्चों की स्कूल ड्रेस, पुराने यूनिफॉर्म के साथ मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस
- 'बच्चों की पढ़ाई और यूनिफॉर्म अब शिक्षा का नहीं, सेटिंग और कमीशन सिस्टम का हिस्सा बन चुकी'
विभागीय बैठक में वैकल्पिक रास्ते पर बनी सहमति
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में यूनिफार्म वितरण में हो रही देरी पर चर्चा हुई. मौजूदा प्रक्रिया से इस सत्र में समय पर यूनिफार्म पहुंचाना मुश्किल देखते हुए सीधे भुगतान का विकल्प सामने आया. हालांकि अभी विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाने वाली राशि तय नहीं हुई है. लेकिन पिछले साल दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपये दिए गए थे. इस बार कितनी राशि मिलेगी और भुगतान कब होगा, इसका फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा.