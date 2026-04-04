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मध्य प्रदेश के अफसरों पर ब्लैकबोर्ड की कमान, कलेक्टर-अधिकारी कैसे बनें...बच्चों को दिखाया सपनों का रास्ता

इंदौर कलेक्टर ने बच्चों को दिलाई शपथ प्रदेश भर में 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शिक्षा सत्र के तहत अधिकारी अब स्कूल में पहुंचकर बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं. इस क्रम में इंदौर के कलेक्टर के अलावा नगर निगम कमिश्नर जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों ने अलग-अलग स्कूलों में पहुंचकर क्लास ली. 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक स्कूल चले अभियान के तहत शासन की ओर से यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. लिहाजा शनिवार सुबह 10 बजे इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा शासकीय अहिल्या आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पहुंचे जहां बच्चियों ने उनका स्वागत किया.

स्कूलों में बच्चों को मिला गजब सरप्राइज भोपाल के 102 स्कूलों और इंदौर में 162 अधिकारियों ने बच्चों को पढ़ाया. सच कहें तो यह पल प्रदेश के सभी स्कूलों के बच्चों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था. अब तब बच्चों ने जो सुन रखा था कि अफसर बहुत सख्त होते हैं, लेकिन आज उनको अपने बीच मुस्कुराता देखकर बच्चों को यकीन ही नहीं हुआ. अफसर मुस्कुराते हुए सवाल पूछ रहे थे और जवाब भी सुन रहे थे. अधिकारियों ने भी पढ़ाई के साथ-साथ अपने अनुभव भी शेयर किए, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिला कि मेहनत करो, तो एक दिन तुम भी यहां तक पहुंच सकते हो.

भोपाल/इंदौर/ग्वालियर: 4 अप्रैल शनिवार के दिन मध्य प्रदेश के स्कूलों में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. अलग हम इसलिए कह रहे क्योंकि आज के दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए कलेक्टर और अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी. दरअसल 'स्कूल चले हम' अभियान के तहत कलेक्टर और बड़े-बड़े अधिकारी खुद टीचर बनकर क्लास लेने पहुंचे. अधिकारी बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाते नजर आए. इसके अलावा उन्हें किस तरह से पढ़ाई करना है इसके बारे में भी बताया. अपने बीच कलेक्टर्स को देखकर बच्चे भी बहुत खुश हुए और कई बच्चों ने बड़े होकर कलेक्टर बनने की इच्छा जताई.

इंदौर कलेक्टर ने भी स्कूल मे ली क्लास (ETV Bharat)

छात्राओं के बीच कलेक्टर शिवम वर्मा ने अपने शैक्षणिक जीवन के अनुभव भी बच्चों के साथ साझा किए. उन्होंने बताया, किस तरह से एक छोटे से जिले से अपनी शिक्षा प्रारंभ कर देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी को क्लियर किया. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि, ''कभी निराश ना हों, प्रतियोगिता में भाग लेना ही बड़ी उपलब्धि है.'' उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि, ''एक छोटे से गांव से उन्होंने पढ़ाई शुरू की. इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश को अपना लक्ष्य बनाया और इसे पूरा भी किया. बाद में एक ऑइल कंपनी में नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी की और सफल हुए.''

इंदौर कलेक्टर ने दिलाई बच्चों को शपथ (ETV Bharat)

छात्रों की पढ़ाई के साथ फ्यूचर प्लानिंग पर की चर्चा

ग्वालियर में भी जिला कलेक्टर ने 30 से ज़्यादा अधिकारियों की ड्यूटी इस कार्यक्रम में लगायी थी. ग्वालियर कलेक्टर थाटीपुर कन्या स्कूल में बच्चों के बीच पहुंची. उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के मंत्र दिए. अपने फील्ड में जाने के लिए कौन-कौन से विषय की तैयारी करनी होती है, किस प्रकार की परीक्षा होती हैं. उन एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करके आप किन अच्छे संस्थानों में जा सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं और उसके बाद भी आपका फाइनली जब नौकरी लगती है तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब ऑपर्च्युनिटी होती है और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या जॉब्स की ऑपर्च्युनिटी होती है. इस बारे में भी अधिकारियों ने बातचीत की है.

स्कूल पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

उज्जैन कलेक्टर ने दी करियर की जानकारी

उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढांचा भवन में भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें भविष्य का मार्गदर्शन प्रदान किया. कलेक्टर सिंह ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया. उन्हें भविष्य में परीक्षाओं की तैयारी और अपने करियर के बारे में योजना बनाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांस कूमट ने शासकीय नूतन कन्या स्कूल में कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को सफलता के सूत्र बताए.''

इधर मुरैना में कलेक्टर ने बच्चों की क्लास ली. कलेक्टर और अफसरों ने न सिर्फ बच्चों को किताबों का ज्ञान दिया, बल्कि अपने अनुभवों से बच्चों को बड़े सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा भी दी. बच्चों ने भी अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुना.