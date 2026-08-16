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राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का आरोप, 'कांग्रेस ने बिगड़ा था निकाय व पंचायत का शेड्यूल'

डीडवाना कुचामन: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया रविवार को कुचामन सिटी के दौरे पर रहे. इस दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पंचायत एवं निकाय चुनावों का बंटाधार कर दिया गया. पूनिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान भी किया.

सतीश पूनिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी गड़बड़ी की थी. उन्होंने दोनों ही चुनाव का शेड्यूल बिगाड़ दिया. निकाय और पंचायत के समीकरण को लेकर उनके टुकड़े कर दिए गए. उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर जयपुर नगर निगम एक हुआ करती थी, जिसे उन्होंने तोड़कर दो कर दी. उन्होंने इसलिए किया कि उनका आकंड़ा बढ़ जाए. इसी तर्ज पर उन्होंने पंचायतों के टुकड़े किए और टुकड़ों के साथ-साथ उन्होंने सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव भी एक साथ नहीं कराकर अलग-अलग करवाए. इतना सब कुछ करने के बाद कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिला और वह जिला प्रमुख के चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा.