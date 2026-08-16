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राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का आरोप, 'कांग्रेस ने बिगड़ा था निकाय व पंचायत का शेड्यूल'

सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपना आंकड़ा बढ़ाने के लिए पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी गड़बड़ी की थी.

BJP workers with Poonia
पूनिया के साथ भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat Kuchaman city)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 8:58 PM IST

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डीडवाना कुचामन: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया रविवार को कुचामन सिटी के दौरे पर रहे. इस दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पंचायत एवं निकाय चुनावों का बंटाधार कर दिया गया. पूनिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान भी किया.

सतीश पूनिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी गड़बड़ी की थी. उन्होंने दोनों ही चुनाव का शेड्यूल बिगाड़ दिया. निकाय और पंचायत के समीकरण को लेकर उनके टुकड़े कर दिए गए. उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर जयपुर नगर निगम एक हुआ करती थी, जिसे उन्होंने तोड़कर दो कर दी. उन्होंने इसलिए किया कि उनका आकंड़ा बढ़ जाए. इसी तर्ज पर उन्होंने पंचायतों के टुकड़े किए और टुकड़ों के साथ-साथ उन्होंने सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव भी एक साथ नहीं कराकर अलग-अलग करवाए. इतना सब कुछ करने के बाद कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिला और वह जिला प्रमुख के चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा.

सतीश पूनिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें: सतीश पूनिया का पूर्व सीएम पर तीखा पलटवार, बोले- गहलोत और राहुल के बयान कांग्रेस का कबाड़ा कर रहे हैं

पूनिया ने कहा कि पूरे जिले में 31 में से बीजेपी को 21 जिला प्रमुख जीत के रूप में मिले और कांग्रेस को कुछ ही सीटों पर सिमटना पड़ा. भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि 'वन स्टेट वन इलेक्शन' शुरू कर देंगे. उसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन भजनलाल शर्मा की सरकार कामयाब हुई. भविष्य में पंचायती राज और निकाय का शेड्यूल टाइम पर होगा. उसी तर्ज पर आने वाले समय में सभी लॉटरीयां निकाल दी जाएंगी. आरक्षण की जो व्यवस्था है, वह माकूल तरीके से लागू की जाएगी. दोनों ही चुनाव व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जाएंगे. इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानाराम रणवा के नेतृत्व में पूनिया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने पूनिया को किसान के प्रतीक के रूप में जेली भेंट कर सम्मानित किया.

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